Tako lepa je hči slavnega igralca

Igralec Benicio del Toro se je v nedeljo, 1. marca 2026, udeležil podelitve nagrad Actors Awards in kot svoje spremstvo s seboj pripeljal svojo 14-letno hčerko Delilah , kar je pomenilo njen prvi uradni nastop na rdeči preprogi, piše People.

Dogodek, na katerem je Benicio del Toro promoviral svoj film One Battle After Another , je bil pomembna priložnost za Delilah, da se predstavi širši javnosti. Njuno druženje na rdeči preprogi so ovekovečili fotografi. Delilah je pozirala ob očetu in se z nasmeškom udeležila prireditve.

Delilah je na svojem debiju nosila dolgo, svetlečo obleko v umazano beli barvi, ki je imela na sredini prsi usklajeno roseto. Obleka je poudarila njeno postavo in eleganten videz, primeren za tovrstni glamurozni dogodek, piše People. Svojo naravno lepoto je poudarila z dolgimi, spuščenimi lasmi, kar je prispevalo k nežnemu in sofisticiranemu vtisu.

Čeprav je bil to prvi uradni nastop Delilah del Toro na rdeči preprogi in tako velikem dogodku, smo že prej lahko večkrat zasledili njene fotografije.