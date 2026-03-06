Tako lepa je hči slavnega igralca

Igralec Benicio del Toro se je v nedeljo, 1. marca 2026, udeležil podelitve nagrad Actors Awards in kot svoje spremstvo s seboj pripeljal svojo 14-letno hčerko Delilah, kar je pomenilo njen prvi uradni nastop na rdeči preprogi, piše People.
Dogodek, na katerem je Benicio del Toro promoviral svoj film One Battle After Another, je bil pomembna priložnost za Delilah, da se predstavi širši javnosti. Njuno druženje na rdeči preprogi so ovekovečili fotografi. Delilah je pozirala ob očetu in se z nasmeškom udeležila prireditve.
Navdušila v preprosti obleki
Delilah je na svojem debiju nosila dolgo, svetlečo obleko v umazano beli barvi, ki je imela na sredini prsi usklajeno roseto. Obleka je poudarila njeno postavo in eleganten videz, primeren za tovrstni glamurozni dogodek, piše People. Svojo naravno lepoto je poudarila z dolgimi, spuščenimi lasmi, kar je prispevalo k nežnemu in sofisticiranemu vtisu.
Čeprav je bil to prvi uradni nastop Delilah del Toro na rdeči preprogi in tako velikem dogodku, smo že prej lahko večkrat zasledili njene fotografije.
Zaradi hčerke ostajata povezana
Benicio del Toro in Kimberly Stewart, hčerka legendarnega glasbenika Roda Stewarta, kljub temu, da že dolgo nista več par, ohranjata prijateljski odnos zavoljo hčerke, kar dokazujejo tudi fotografije skupnih trenutkov, ki jih preživljata z Delilah. Njihove skupne trenutke večkrat delita tudi na družbenih omrežjih.
Razšla sta se, preden se je Delilah rodila
Benicio del Toro in Kimberly Stewart sta se razšla še, preden se je Delilah rodila. Pred njenim rojstvom leta 2011 naj bi prek izjave njunega predstavnika sporočila, da "čeprav nista par, se veselita prihoda otroka", piše revija Hello! "Benicio je oče in jo zelo podpira," je še dodal takrat predstavnik v izjavi za javnost.
Delilah se je rodila 21. avgusta 2011, njeno rojstno ime pa je Delilah Genoveva Stewart Del Toro, poroča People in dodaja, da je bil ravno njen dedek, Rod Stewart tisti, ki je prvi razkril njeno ime javnosti.
Vir: people.com, hellomagazine.com
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV