Trači

Tako lepa je hči slavnega igralca

N. Č.
06. 03. 2026 04.00
0

Na podelitvi nagrad Actors Awards 2026 je hčerka priznanega igralca Benicia del Tora, 14-letna Delilah, prvič stopila na rdečo preprogo in s svojim sofisticiranim videzom takoj pritegnila pozornost mednarodne javnosti.

Igralec Benicio del Toro se je v nedeljo, 1. marca 2026, udeležil podelitve nagrad Actors Awards in kot svoje spremstvo s seboj pripeljal svojo 14-letno hčerko Delilah, kar je pomenilo njen prvi uradni nastop na rdeči preprogi, piše People.

Dogodek, na katerem je Benicio del Toro promoviral svoj film One Battle After Another, je bil pomembna priložnost za Delilah, da se predstavi širši javnosti. Njuno druženje na rdeči preprogi so ovekovečili fotografi. Delilah je pozirala ob očetu in se z nasmeškom udeležila prireditve.

Delilah del Toro
Delilah del Toro FOTO: Profimedia

Navdušila v preprosti obleki

Delilah je na svojem debiju nosila dolgo, svetlečo obleko v umazano beli barvi, ki je imela na sredini prsi usklajeno roseto. Obleka je poudarila njeno postavo in eleganten videz, primeren za tovrstni glamurozni dogodek, piše People. Svojo naravno lepoto je poudarila z dolgimi, spuščenimi lasmi, kar je prispevalo k nežnemu in sofisticiranemu vtisu.

Čeprav je bil to prvi uradni nastop Delilah del Toro na rdeči preprogi in tako velikem dogodku, smo že prej lahko večkrat zasledili njene fotografije.

Zaradi hčerke ostajata povezana

Benicio del Toro in Kimberly Stewart, hčerka legendarnega glasbenika Roda Stewarta, kljub temu, da že dolgo nista več par, ohranjata prijateljski odnos zavoljo hčerke, kar dokazujejo tudi fotografije skupnih trenutkov, ki jih preživljata z Delilah. Njihove skupne trenutke večkrat delita tudi na družbenih omrežjih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Razšla sta se, preden se je Delilah rodila

Benicio del Toro in Kimberly Stewart sta se razšla še, preden se je Delilah rodila. Pred njenim rojstvom leta 2011 naj bi prek izjave njunega predstavnika sporočila, da "čeprav nista par, se veselita prihoda otroka", piše revija Hello! "Benicio je oče in jo zelo podpira," je še dodal takrat predstavnik v izjavi za javnost.

Delilah se je rodila 21. avgusta 2011, njeno rojstno ime pa je Delilah Genoveva Stewart Del Toro, poroča People in dodaja, da je bil ravno njen dedek, Rod Stewart tisti, ki je prvi razkril njeno ime javnosti.

Rod Stewart
Rod StewartFOTO: Profimedia
Vir: people.com, hellomagazine.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Benicio del Toro Delilah del Toro rdeča preproga Kimberly Stewart hči podelitev nagrad
Trači

Tudi visoka starostna razlika ju ni ločila

Oddaje

Zavrnila je njegovo rožo, on pa jo je povabil na zmenek

