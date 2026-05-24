Pri 83 letih gibčna, kot da bi bila stara 20 let

Na nedavni rdeči preprogi je Betsey Johnson ponovno dokazala, da je starost zanjo le številka. Na torkovi podelitvi nagrad Accessories Council Excellence (ACE) v New Yorku ni navdušila zgolj s svojim drznim modnim slogom, temveč tudi z neverjetno gibčnostjo. Med nastavljanjem kameri in poziranjem pred fotografi je namreč pri 83 letih izvedla svoj značilni gib in se spustila v špago.

Preberi še Sarajevo žaluje: Ikona odšla v 84. letu starosti

Navdušila tudi v 'goli' obleki

Na rdeči preprogi se je pojavila v dolgi črni obleki z učinkom tako imenovane 'gole' obleke, čez katero so se raztezale črne grafične črte, ki so spominjale na okostnjak ali steznik, piše Profimedia. Preprosta črna torbica je dopolnila njeno punkovsko energijo, s svojim akrobatskim podvigom v obleki pa je potrdila, da zagotovo še nima načrtov za upokojitev, še dodajajo.

icon-expand Betsey Johnson FOTO: Profimedia

Špaga je njen zaščitni znak

V intervjuju za revijo People je pred časom povedala, da so "premeti in špage njen zaščitni znak" ter da jih namerava početi "dokler bo lahko", saj je vse skupaj povezano z njenim zdravjem, kondicijo in ljubeznijo do gibanja. "Pri 80 letih zagotovo ni ravno lahko, ampak bom s premeti in špagami nadaljevala, dokler bom lahko! Gre za to, da ostaneš zdrav in v formi, da še naprej počneš tisto, kar imaš rad," je povedala v intervjuju za People, ko je pred leti praznovala svoj 80. rojstni dan. Njena nedavna pojavljanja na rdeči preprogi so tako še en dokaz, da je Betsey Johnson ena najbolj neustavljivih ikon modne industrije.

Kako to, da je pri 83 letih še vedno tako gibčna?

Betsey Johnson je že v mladosti trenirala ples, kar je močno vplivalo na njen odnos do gibanja. Betsey je odraščala v Connecticutu, kjer je obiskovala številne plesne tečaje, ki so jo navdihnili za ljubezen do kostumov in telesnega izraza. Prav plesna disciplina ji je dala temelje za gibčnost, ki jo ohranja še danes. Njena znamenita špaga ni naključje, temveč rezultat vseživljenjskega gibanja, ki ga nikoli ni opustila.

Preberi še V 103. letu starosti je umrla modna ikona Iris Apfel

Poleg tega je oblikovalka večkrat poudarila, da je zanjo ključno ostati aktivna in ohranjati veselje do življenja. V pogovoru za People je dejala, da je skrivnost njene vitalnosti v tem, da počne stvari, ki jih obožuje, ter da se nikoli ne ustavi, ko gre za ustvarjanje in gibanje. Njena energija je tako nalezljiva, da pogosto zasenči tudi mlajše zvezdnice, ki se z njo pojavijo na rdeči preprogi.

icon-expand Betsey Johnson FOTO: Profimedia

Kdo je Betsey Johnson?

Betsey Johnson je ena najbolj prepoznavnih ameriških modnih oblikovalk, znana po svojih barvitih, igrivih in pogosto pretiranih kreacijah. Njena kariera se je začela v 60. letih, ko je postala del t. i. "youthquake" modne revolucije v New Yorku. Johnsonova je leta 1964 zmagala na uredniškem natečaju revije Mademoiselle, kar ji je odprlo vrata v modno industrijo, pozneje pa je postala oblikovalka v kultni butični hiši Paraphernalia. Njeni dizajni so bili vedno drzni, polni barv, volanov, bleščic in humorja – slog, ki ga je ohranila vse do danes.

Preberi še Danes praznuje modna ikona, ki nikoli ni podlegla lepotnim posegom

V 70. in 80. letih je utrdila svoj status modne ikone, leta 2015 pa prejela prestižno nagrado CFDA Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award, ki jo uvršča med najvplivnejše oblikovalce svoje generacije. Poleg mode je znana tudi po svojem značilnem zaključku modnih revij – premetu in špagi –, ki sta postala njen zaščitni znak in simbol njene neukrotljive osebnosti.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.