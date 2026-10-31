Ljubezni je konec: 49 let mlajša partnerica slavnega trenerja naj bi našla novo srečo

Legendarni trener ameriškega nogometa Bill Belichick in njegova 49 let mlajša partnerica Jordan Hudson naj ne bi bila več skupaj. Po poročanju ameriškega portala TMZ naj bi se razšla že konec lanskega leta, čeprav sta se še letos skupaj pojavljala na različnih javnih dogodkih.
Po navedbah virov, ki jih povzema TMZ, naj bi 74-letni Belichick in 25-letna Hudsonova kljub razhodu ostala v prijateljskih odnosih ter še naprej sodelovala tudi poslovno. Eden od virov je za portal dejal, da naj bi Jordan medtem že začela hoditi z drugimi ljudmi.
Zveza, ki je ves čas polnila naslovnice
Par je bil že od začetka pod drobnogledom javnosti predvsem zaradi velike starostne razlike. V zadnjih letih sta se skupaj udeleževala različnih družabnih dogodkov, Jordan pa je pogosto spremljala Belichicka tudi pri njegovem delu na Univerzi Severne Karoline, kjer vodi univerzitetno nogometno ekipo.
Čeprav nikoli nista želela podrobno govoriti o začetkih svoje zveze, naj bi se po navedbah tujih medijev spoznala februarja 2021 na letalu, ko je bila Jordan še študentka. O tem sta večkrat molčala, Belichick pa je celo v enem od televizijskih intervjujev zavrnil odgovor na vprašanje o njunem prvem srečanju.
Prvič skupaj opažena leta 2023
Prvič so ju v javnosti opazili januarja 2023 med sprehodom po New Orleansu, leto pozneje pa sta svojo romanco tudi javno potrdila. Zveza je pogosto sprožala burne odzive in razprave na družbenih omrežjih, predvsem zaradi skoraj petih desetletij razlike v letih.
Kaj je pripeljalo do razhoda, za zdaj ni znano. Viri blizu nekdanjega para razlogov niso razkrili, poročajo pa, da se je njuna ljubezenska zgodba končala brez večjih sporov in da naj bi ostala v prijateljskih odnosih.
Viri: TMZ
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