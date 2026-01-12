Zadovoljna.si
Igralca Ali Wong in Bill Hader sta se razšla
Trači

Razpad zveze po dveh letih razmerja

N. Č.
12. 01. 2026 04.00
0

Bill Hader in Ali Wong naj bi se razšla po dveh letih razmerja. Po spletu krožijo različna ugibanja glede razloga za razpad njune zveze, a zdi se, da je bil razhod sporazumen in prijateljski.

Nedavna novica o razpadu dvoletnega razmerja med zvezdnikoma, komikom Billom Haderjem in prav tako uspešno komičarko Ali Wong, je sprva razgalila preprosto razlago. Kot je prvotno poročal People, so za prekinitev romance, ki je v medijih znova dobila zagon aprila 2023 po njeni ponovni obuditvi, bili krivi zasedeni urniki, ki so dolgoročno oteževali njun skupni čas. Prvotne informacije so navajale tudi, da je bil razhod 'sporazumen' in da 'ostajata dobra prijatelja'.

Razhod po skoraj 10 letih razmerja
Kaj je bil pravi razlog za razhod?

Daily Mail je sedaj razkril, da naj bi bili v igri tudi drugi, precej bolj kompleksni dejavniki. Anonimni vir, ki je spregovoril za Daily Mail, je podrobno opisal muhasto osebnost Billa Haderja.

"Bill ni najlažja oseba za sobivanje. Pogosto je napet. Vsi v Hollywoodu to vedo, zato je njegov vzdevek 'Bill Hater', ker marsikaj sovraži," je povedal omenjeni vir za britanski tabloid in nadalje pojasnil kompleksnost Haderjevega značaja: "Tako Bill dobi toliko simpatičnih deklet; včasih je lahko prijazen, a nato pa spet nepredvidljiv. Nikoli ne veš, kaj boš dobil pri njem."

Ali Wong in Bill Hader
Ali Wong in Bill Hader FOTO: AP

Dvomi glede njune kompatibilnosti

Že na samem začetku njunega razmerja naj bi se pojavili dvomi glede njune kompatibilnosti. Kot je povedal vir za Daily Mail, naj bi bilo splošno mnenje, da nista bila usklajena: "Nihče ni verjel, da bo trajalo, saj je Ali super prijetna punca, zelo normalna, zelo zabavna in sproščena, on pa ne. Predvidevam, da je zdržala le toliko." Vir je sicer poudaril, da je Hader kljub 'čemernosti' tudi "smešen" in "bister".

Prizadela ga je izguba prijatelja

Daily Mail poudarja tudi, da je na njegovo mentalno stanje močno vplivala novica o umoru njegovega prijatelja, režiserja Roba Reinerja in njegove žene Michele, ki sta bila brutalno umorjena 14. decembra v svoji vili v Los Angelesu. Za dvojni umor je bil obtožen njun sin, Nick Reiner, star 32 let. Več si lahko preberete TUKAJ!

Rob Reiner z ženo in sinom Nickom
Rob Reiner z ženo in sinom NickomFOTO: Profimedia
Pretekle zveze in otroci

Haderjeva ljubezenska preteklost kaže na ponavljajoč se vzorec kratkotrajnih romanc, zlasti po propadu njegovega dvanajstletnega zakona z režiserko Maggie Carey leta 2018, s katero ima tri hčerke.

Zabavni zvezdnik Saturday Night Live se je julija 2020 po manj kot letu dni razšel z igralko Rachel Bilson. Po tej zvezi se je Hader povezal z igralko Anna Kendrick, s katero je bil v razmerju dve leti, vse do poletja 2022. Nato so ga decembra istega leta, kmalu po ločitvi Ali Wong od poslovneža Justina Hakute, za kratek čas povezovali s 43-letno Wongovo, preden se je par, kot je takrat poročal Page Six, razšel. Njuno romanco sta ponovno obudila aprila 2023.

Bill Hader in Rachel Bilson
Bill Hader in Rachel BilsonFOTO: AP
Bill Hader in Anna Kendrick
Bill Hader in Anna KendrickFOTO: Profimedia
Vir: people.com, dailymail.co.uk, pagesix.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Bill Hader Ali Wong razhod Rob Reiner ločitev
