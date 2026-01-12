Razpad zveze po dveh letih razmerja

Nedavna novica o razpadu dvoletnega razmerja med zvezdnikoma, komikom Billom Haderjem in prav tako uspešno komičarko Ali Wong, je sprva razgalila preprosto razlago. Kot je prvotno poročal People, so za prekinitev romance, ki je v medijih znova dobila zagon aprila 2023 po njeni ponovni obuditvi, bili krivi zasedeni urniki, ki so dolgoročno oteževali njun skupni čas. Prvotne informacije so navajale tudi, da je bil razhod 'sporazumen' in da 'ostajata dobra prijatelja'.
Kaj je bil pravi razlog za razhod?
Daily Mail je sedaj razkril, da naj bi bili v igri tudi drugi, precej bolj kompleksni dejavniki. Anonimni vir, ki je spregovoril za Daily Mail, je podrobno opisal muhasto osebnost Billa Haderja.
"Bill ni najlažja oseba za sobivanje. Pogosto je napet. Vsi v Hollywoodu to vedo, zato je njegov vzdevek 'Bill Hater', ker marsikaj sovraži," je povedal omenjeni vir za britanski tabloid in nadalje pojasnil kompleksnost Haderjevega značaja: "Tako Bill dobi toliko simpatičnih deklet; včasih je lahko prijazen, a nato pa spet nepredvidljiv. Nikoli ne veš, kaj boš dobil pri njem."
Dvomi glede njune kompatibilnosti
Že na samem začetku njunega razmerja naj bi se pojavili dvomi glede njune kompatibilnosti. Kot je povedal vir za Daily Mail, naj bi bilo splošno mnenje, da nista bila usklajena: "Nihče ni verjel, da bo trajalo, saj je Ali super prijetna punca, zelo normalna, zelo zabavna in sproščena, on pa ne. Predvidevam, da je zdržala le toliko." Vir je sicer poudaril, da je Hader kljub 'čemernosti' tudi "smešen" in "bister".
Prizadela ga je izguba prijatelja
Daily Mail poudarja tudi, da je na njegovo mentalno stanje močno vplivala novica o umoru njegovega prijatelja, režiserja Roba Reinerja in njegove žene Michele, ki sta bila brutalno umorjena 14. decembra v svoji vili v Los Angelesu. Za dvojni umor je bil obtožen njun sin, Nick Reiner, star 32 let. Več si lahko preberete TUKAJ!
Pretekle zveze in otroci
Haderjeva ljubezenska preteklost kaže na ponavljajoč se vzorec kratkotrajnih romanc, zlasti po propadu njegovega dvanajstletnega zakona z režiserko Maggie Carey leta 2018, s katero ima tri hčerke.
Zabavni zvezdnik Saturday Night Live se je julija 2020 po manj kot letu dni razšel z igralko Rachel Bilson. Po tej zvezi se je Hader povezal z igralko Anna Kendrick, s katero je bil v razmerju dve leti, vse do poletja 2022. Nato so ga decembra istega leta, kmalu po ločitvi Ali Wong od poslovneža Justina Hakute, za kratek čas povezovali s 43-letno Wongovo, preden se je par, kot je takrat poročal Page Six, razšel. Njuno romanco sta ponovno obudila aprila 2023.
Vir: people.com, dailymail.co.uk, pagesix.com
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV