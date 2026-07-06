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Angelina Jolie in Billy Bob Thornton
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Poročil se je šestkrat, zdaj ljubi skoraj 10 let mlajšo

N. Č.
06. 07. 2026 04.00
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Billy Bob Thornton ima za seboj kar šest zakonov, ki so pustili sled burnih romanc, impulzivnih odločitev in drame, ki je dolga leta polnila naslovnice. Z leti se je hollywoodski šarmer počasi umiril, njegovo srce pa je na koncu osvojila skoraj 10 let mlajša Connie Angland.

Billy Bob Thornton se je v svojem življenju poročil kar šestkrat. Njegova pot se je začela leta 1978 s poroko z Melisso Lee Gatlin, od takrat pa se je na seznamu njegovih žena zvrstilo več znanih imen iz sveta zabavne industrije. Thornton ima štiri otroke iz treh različnih zakonov: hčerko z Melisso Lee Gatlin, dva sinova s četrto ženo Pietro Dawn Cherniak in hčerko z zdajšnjo ženo Connie Angland. Kljub številnim ločitvam igralec danes na svojo preteklost gleda s pozitivno naravnanostjo, saj trdi, da se spominja le dobrih stvari.

Billy Bob Thornton
Billy Bob Thornton FOTO: Profimedia

Serija zakonov s kratkim rokom trajanja

Po ločitvi od Gatlinove leta 1980 se je Thornton leta 1986 poročil s Toni Lawrence. Tudi ta zakon je trajal kratek čas, saj sta se razšla že po letu dni. S svojo tretjo ženo, Cyndo Williams, se je poročil leta 1990, vendar sta se ločila, še preden je njun skupni film sploh prišel v kinematografe leta 1992, piše People. Thornton je kasneje priznal, da nista imela razloga za poroko, saj sta bila v prvi vrsti le prijatelja. To obdobje zaznamuje igralčev prehod iz manj znanega obraza v priznanega igralca in scenarista.

Od obtožb o zlorabi do skrite poroke z Angelino Jolie

Leta 1993 se je Thornton poročil s Pietro Dawn Cherniak, s katero ima dva sinova. Njun zakon se je končal leta 1997 s težkimi obtožbami o zlorabah, kar je Thornton zanikal. Sledilo je obdobje zaroke z igralko Lauro Dern. Razmerje se je končalo nenadno leta 1999, ko se je Billy Bob na skrivaj poročil z Angelino Jolie, medtem ko je bila Dernova na delu. Ta trenutek je ostal eden najbolj kontroverznih v njegovi zgodovini, saj sta se nekdanja zaročenca šele čez leta ponovno srečala na rdeči preprogi.

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"O, zapustila sem dom, da bi delala na filmu, medtem ko me ni bilo, pa se je moj fant poročil in nikoli več nisem slišala zanj," - Laura Dern

Laura Dern in Billy Bob Thornton
Laura Dern in Billy Bob ThorntonFOTO: Profimedia
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Od nošenja krvi okoli vratu do ločitve

S poroko v Las Vegasu maja 2000 se je začelo dvoletno obdobje zakona z Angelino Jolie. Par je bil znan po tetovažah z imeni in nošenju posodic s krvjo drug drugega okoli vratu. Leta 2002 sta sicer skupaj načrtovala vzgojo posvojenega sina Maddoxa, a je Joliejeva julija istega leta vložila zahtevek za ločitev zaradi nepremostljivih razlik. Thornton trdi, da sta se razšla predvsem zaradi različnih življenjskih slogov, danes pa o svoji peti ženi govori le s spoštovanjem.

Billy Bob Thornton in Angelina Jolie
Billy Bob Thornton in Angelina JolieFOTO: Profimedia
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Na koncu je našel ljubezen s skoraj deset let mlajšo

Zadnjo ženo, Connie Angland, je Billy Bob spoznal kmalu po ločitvi od Joliejeve. Connie, strokovnjakinja za posebne učinke, je v njegovo življenje prinesla stabilnost, ki mu je prej manjkala, piše People. Čeprav se Thornton dolgo ni želel poročiti, da mediji Connie ne bi klicali 'številka šest', sta se oktobra 2014 končno poročila na zasebni slovesnosti. Igralec je priznal, da sta se poročila zaradi hčerke Belle, ki jo imata od leta 2004, saj ni razumela, zakaj njuna starša po toliko letih še nista zakonsko povezana.

Billy Bob Thornton in Connie Angland
Billy Bob Thornton in Connie AnglandFOTO: Profimedia
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Na KINO si lahko danes ogledate film Bandita, kjer Billy Bob Thornton zaigra ob boku Brucea Willisa in Cate Blanchett. Film se začne ob 20.00, več o filmu pa si lahko preberete spodaj.

 

Opis filma: 

Drzna roparja Joe in Terry pobegneta iz zapora in hitro zasnujeta briljanten načrt, s katerim nameravata obogateti in začeti novo življenje. Večer pred ropom namreč ugrabita bančne direktorje, jih zapreta in naslednji dan brez zapletov izpraznita bančni trezor. Tako postaneta zloglasna bandita. A stvari se zapletejo, ko naletita na razočarano gospodinjo Kate, ki se nepričakovano pridruži njunemu kriminalnemu pohodu ...

Bandita
BanditaFOTO: 24ur.com
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Vir: people.com

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