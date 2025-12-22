Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Billy Gardell
Trači

Shujšal je za 77 kg, zdaj skrbi za svoje zdravje

N. Č.
22. 12. 2025 04.00
0

Billy Gardell, igralec, ki ga lahko opazimo tudi v seriji Mladi Sheldon, je izgubil približno 77 kilogramov.

Billy Gardell, zvezdnik serij 'Mike in Molly' in 'Bob Hearts Abishola', je javno spregovoril o svoji izgubi približno 77 kg. Leta 2020 je tehtal približno 170 kilogramov, poroča revija People in dodaja, da je zaradi prekomerne teže razvil sladkorno bolezen tipa 2. Zdravniki so ga opozorili, da je njegovo življenje v nevarnosti, nato pa je situacijo poslabšal še začetek pandemije COVID-19. Takrat se je odločil, da ne more več odlašati z ukrepi.

Billy Gardell danes
Billy Gardell danes FOTO: Profimedia

Kako je v tako kratkem času izgubil toliko telesne teže?

Tako se je 17. julija 2021 odločil za bariatrično operacijo, ki je predstavljala začetek njegove transformacije. Gre za poseg, ki ga poznamo kot operacijo za zmanjšanje želodca. Več o tem si lahko preberete TUKAJ!

Operacija mu je omogočila, da je začel na novo in spremenil svoj odnos do hrane ter prevzel nadzor nad zdravjem, saj se je zavedal, da je to zadnja priložnost za rešitev in kakovostno življenje, ki si ga je močno želel, predvsem zaradi svoje družine in lastne prihodnosti.

Čustveno prenajedanje

Billy Gardell je imel že od mladosti zapleten odnos s hrano. Opisal se je kot "buckast" otrok, ki se je po ločitvi staršev začel čustveno prenajedati. Za revijo People je povedal, da je v tem obdobju "pridobival težo kot varnostni oklep", kar potrjujejo tudi viri, kot je Fox News.

Izgubila je več kot 30 kilogramov, tako je videti danes
Preberi še
Izgubila je več kot 30 kilogramov, tako je videti danes

Pri 17 letih je zapustil dom, da bi se posvetil komediji, in takrat se je njegova praksa uporabe hrane za obvladovanje čustev še okrepila. "S hrano sem zdravil svoja negativna čustva in strahove, pa tudi praznoval svoje zmage," je povedal v intervjuju za People.

Izgubila je 50 kilogramov, to je njena skrivnost
Preberi še
Izgubila je 50 kilogramov, to je njena skrivnost

Čeprav je poskusil številne diete, ni uspel ohraniti doslednosti in je postal žrtev tako imenovanega "jo-jo efekta", kjer se je teža stalno spreminjala, nikoli pa se ni stabilizirala na dolgi rok. Več o nihanju telesne teže, ki je še posebej značilno za čas po praznikih, ko želimo po hitrem postopku izgubiti težo, ki smo jo dobili z uživanjem prazničnih dobrot, si lahko preberete TUKAJ!

Billy Gardell - nekoč
Billy Gardell - nekočFOTO: Profimedia
Izgubila je skoraj 45 kilogramov, tako je videti danes
Preberi še
Izgubila je skoraj 45 kilogramov, tako je videti danes

Po operaciji se je odločil za 'bolj zdravo življenje'

Po bariatrični operaciji, ki je predstavljala pomemben mejnik v njegovi preobrazbi, je Gardell v celoti redefiniral svoj odnos do prehrane in zdravja. Osredotočil se je na princip, da je hrana primarno vir energije, kar je omogočilo korenito preusmeritev od čustvenega prenajedanja.

Izgubila več kot 130 kilogramov in postala neprepoznavna
Preberi še
Izgubila več kot 130 kilogramov in postala neprepoznavna

Kot piše People, je po operaciji z redno vadbo in skrbno nadzorovano prehrano dosegel izjemne rezultate. Spremenil je svojo rutino tako, da sta zdrava prehrana in telesna aktivnost postali sestavni del njegovega vsakdana, kar mu je omogočilo, da se je trajno odmaknil od preteklih slabih navad in se je z vsakim dnem počutil bolje in vitalnejši.

Billy Gardell in žena Patty Knight
Billy Gardell in žena Patty KnightFOTO: Profimedia
Shujšala je do kosti, oboževalci so zaskrbljeni
Preberi še
Shujšala je do kosti, oboževalci so zaskrbljeni

Mladi Sheldon na VOYO

Billy Gardell je zvezda številnih televizijskih serij, med njimi pa je tudi še kako priljubljen 'spin-off' Velikih pokovcev - Mladi Sheldon. Humoristično serijo Mladi Sheldon (Young Sheldon), kjer Billy igra soseda po imenu Herschel Sparks, si lahko ogledate tudi na VOYO!

Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: people.com, foxnews.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Billy Gardell hujšanje bariatrična operacija sladkorna bolezen tipa 2 zdravje izguba teže shujšal
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1433