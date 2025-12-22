Shujšal je za 77 kg, zdaj skrbi za svoje zdravje

Billy Gardell, zvezdnik serij 'Mike in Molly' in 'Bob Hearts Abishola', je javno spregovoril o svoji izgubi približno 77 kg. Leta 2020 je tehtal približno 170 kilogramov, poroča revija People in dodaja, da je zaradi prekomerne teže razvil sladkorno bolezen tipa 2. Zdravniki so ga opozorili, da je njegovo življenje v nevarnosti, nato pa je situacijo poslabšal še začetek pandemije COVID-19. Takrat se je odločil, da ne more več odlašati z ukrepi.

Kako je v tako kratkem času izgubil toliko telesne teže?

Tako se je 17. julija 2021 odločil za bariatrično operacijo, ki je predstavljala začetek njegove transformacije. Gre za poseg, ki ga poznamo kot operacijo za zmanjšanje želodca. Več o tem si lahko preberete TUKAJ! Operacija mu je omogočila, da je začel na novo in spremenil svoj odnos do hrane ter prevzel nadzor nad zdravjem, saj se je zavedal, da je to zadnja priložnost za rešitev in kakovostno življenje, ki si ga je močno želel, predvsem zaradi svoje družine in lastne prihodnosti.

Čustveno prenajedanje

Billy Gardell je imel že od mladosti zapleten odnos s hrano. Opisal se je kot "buckast" otrok, ki se je po ločitvi staršev začel čustveno prenajedati. Za revijo People je povedal, da je v tem obdobju "pridobival težo kot varnostni oklep", kar potrjujejo tudi viri, kot je Fox News.

Pri 17 letih je zapustil dom, da bi se posvetil komediji, in takrat se je njegova praksa uporabe hrane za obvladovanje čustev še okrepila. "S hrano sem zdravil svoja negativna čustva in strahove, pa tudi praznoval svoje zmage," je povedal v intervjuju za People.

Čeprav je poskusil številne diete, ni uspel ohraniti doslednosti in je postal žrtev tako imenovanega "jo-jo efekta", kjer se je teža stalno spreminjala, nikoli pa se ni stabilizirala na dolgi rok. Več o nihanju telesne teže, ki je še posebej značilno za čas po praznikih, ko želimo po hitrem postopku izgubiti težo, ki smo jo dobili z uživanjem prazničnih dobrot, si lahko preberete TUKAJ!

Po operaciji se je odločil za 'bolj zdravo življenje'

Po bariatrični operaciji, ki je predstavljala pomemben mejnik v njegovi preobrazbi, je Gardell v celoti redefiniral svoj odnos do prehrane in zdravja. Osredotočil se je na princip, da je hrana primarno vir energije, kar je omogočilo korenito preusmeritev od čustvenega prenajedanja.

Kot piše People, je po operaciji z redno vadbo in skrbno nadzorovano prehrano dosegel izjemne rezultate. Spremenil je svojo rutino tako, da sta zdrava prehrana in telesna aktivnost postali sestavni del njegovega vsakdana, kar mu je omogočilo, da se je trajno odmaknil od preteklih slabih navad in se je z vsakim dnem počutil bolje in vitalnejši.

