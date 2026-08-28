Biti bos na rdeči preprogi? Zvezdnice dokazujejo, da so čevlji včasih povsem odveč

Najnovejšo pozornost je pritegnila Margaret Qualley, ki se je na londonski premieri filma The Dog Stars pojavila v črni, bogato okrašeni obleki in nenavadnih Chanelovih bosonogih sandalih. Gre za obutev, ki pravzaprav pokriva predvsem peto, medtem ko so prsti in večji del stopala popolnoma izpostavljeni. Trend je sicer že ob predstavitvi Chanelove kolekcije dvignil precej prahu, Qualleyjina različica na rdeči preprogi pa je sprožila nov val komentarjev. A igralka še zdaleč ni prva zvezdnica, ki se je odločila, da bo glamurozni dogodek preživela brez čevljev.

Cameron Diaz: ko se peta preprosto zlomi

Eden bolj ikoničnih bosonogih trenutkov sega v leto 2003. Cameron Diaz se je udeležila premiere filma Charliejevi angelčki 2: Na polno (Charlie's Angels: Full Throttle), ko se ji je tik pred fotografiranjem zlomila ena od visokih pet. Namesto da bi dovolila, da ji nepričakovana modna nevšečnost pokvari večer, je igralka preprosto sezula še drugi čevelj in pred fotografe stopila bosa. Včasih je očitno najboljši modni načrt ta, da načrta sploh ni.

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Zooey Deschanel: udobje pred popolnostjo

Leta 2005 je podobno potezo ubrala Zooey Deschanel. Na londonski premieri filma The Hitchhiker's Guide to the Galaxy se je po rdeči preprogi sprehodila v dolgi, romantični rumeni obleki z naborki. Njeni sandali pa očitno niso zdržali do konca. Igralka jih je med dogodkom preprosto sezula in jih nato držala v rokah. Če je bilo sporočilo njenega videza kakršno koli, je bilo precej jasno: tudi na najbolj glamuroznem dogodku je udobje včasih pomembnejše od visokih pet.

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Thomas Jane: ne le modna izjava

Da bosa stopala niso rezervirana za ženske, je leta 2009 dokazal igralec Thomas Jane. Na promocijskih dogodkih je bil že sicer znan po tem, da se pogosto odpove čevljem. Leta pozneje je pojasnil, da mu je všeč občutek povezanosti z okoljem, ki ga omogoča hoja brez obutve. Čevlje je opisal kot nekaj, kar stopala ves dan zapira. Pri njem torej ni šlo zgolj za trenutni modni spodrsljaj, temveč za precej bolj premišljeno osebno izbiro.

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Julia Roberts: bosonogi protest v Cannesu

Leta 2016 je bosonoga zvezdniška moda dobila tudi precej bolj političen pomen. Julia Roberts je na filmskem festivalu v Cannesu stopila po znamenitih stopnicah brez čevljev. Razlog? Takrat je festival slovel po strogih pravilih glede obutve na rdeči preprogi, kar je sprožilo številne kritike, predvsem zaradi očitno neenakih pričakovanj do žensk in moških. Robertsova je preprosto sezula svoje čevlje in nadaljevala bosa. Fotografije njenega prihoda so nemudoma obkrožile svet in njen trenutek se je zapisal med najbolj prepoznavne modne prizore festivala.

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Kristen Stewart: še en bosi protest v Cannesu

Dve leti pozneje je v Cannesu podobno potezo naredila Kristen Stewart. Igralka je med premiero sezula visoke pete in se po rdeči preprogi sprehodila bosa. Njena poteza je bila razumljena tudi kot kritika pričakovanj, da morajo ženske na takšnih dogodkih nositi visoke pete, čeprav so lahko neudobne in omejujejo gibanje. Zanimivo je, da je festival pozneje svoja pravila glede obutve omilil in dovolil elegantne čevlje ter sandale tudi brez pete.

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Emma Thompson: ko nagrada dobi bosonogi dodatek

Leta 2018 je bosonogi trenutek doživela tudi Emma Thompson. Na filmskem festivalu v Münchnu je ob prejemu nagrade CineMerit pozirala brez čevljev in tako razkrila urejeno pedikuro. Thompsonova sicer ni novinka, ko gre za igrive modne poteze. Že nekaj let prej je na podelitvi zlatih globusov pozornost pritegnila s čevlji Louboutin v eni roki in martinijem v drugi. Tokrat pa so glavno vlogo prevzela kar njena stopala.

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Kesha: glamur tudi brez čevljev

Leto 2024 je prineslo še nekaj odmevnih bosonogih trenutkov. Med njimi je bila tudi pevka Kesha, ki se je na podelitvi grammyjev pojavila v spektakularni beli obleki, okrašeni s perjem. Čevljev ni potrebovala. Dramatična kreacija je bila dovolj izrazita že sama po sebi, bosonogi videz pa je celotnemu stajlingu dodal nekoliko bolj eteričen in svoboden občutek.

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Doechii: bosonoga na Met Gali

Posebno zanimiv je bil tudi videz raperke Doechii na letošnji Met Gali. Za enega najbolj ekstravagantnih modnih dogodkov leta je izbrala bogat Marc Jacobsov videz, navdihnjen z božanstvi, vendar se je odločila, da ga ne bo dopolnila s klasičnimi čevlji. Namesto njih so prišla do izraza njena okrašena stopala, nakit okoli gležnjev in kompleksni poslikavi. "Zelo udobno je, a hkrati zelo ranljivo," je o bosonogem videzu povedala Doechii. Po njenem mnenju bosa stopala predstavljajo občutek prizemljenosti.

icon-expand Doechii FOTO: Profimedia

Je prihodnost rdeče preproge brez čevljev?