Popolna rdeča obleka za letošnje praznike

Blake Lively ostaja ena izmed najbolj vplivnih zvezdnic na področju stila. V začetku decembra je v New Yorku navdušila z dvema prazničnima stajlingoma. Oba videza sta predstavljala inovativen odmik od tipičnih prazničnih bleščic, poroča Tportal.
Rdeča obleka, ki je bila ustvarjena za praznični čas
Blake Lively se je udeležila dogodka, ki se je odvijal v idiličnem West Villageu. Butik Stoney Clover Lane, kjer je bil dogodek, je bil bogato okrašen z božičnimi motivi, ki so poskrbeli za zares praznično kuliso. V tem prijetnem ambientu je Blake Lively gostila obiskovalke in obiskovalce ter promovirala sodelovanje med svojo znamko za nego las Blake Brown in Stoney Clover Lane.
Na dogodku je navdušila v čudoviti rdeči obleki. Midi obleka je bila izdelana iz sijočega satena, izstopala pa je tudi zaradi pridiha starega Hollywooda. Obleka je poudarila pas in se lahkotno razširila v A-kroj. Globok dekolte z okrasno obrobo je spominjal na klasične koktajl obleke iz 50., kar je popolno za sproščene, a elegantne praznične zabave.
Navdušila tudi v obleki s perjem
V veselem decembru pa je navdušila v še enem stajlingu, ki pa je izstopal zaradi perja na obleki. Gre za stajling oblikovalke Tamare Ralph, ki je vključeval zlato-bel jopič iz tvida, okrašen z bleščicami in kristali, ter svileno midi krilo iz šifona, ki je bilo obrobljeno z gostim perjem.
S strateško zamenjavo bleščic s perjem Blake Lively utira pot trendu. Po podatkih analitične platforme Tagwalk se je prisotnost perja na modnih brveh spektakularno povečala za osupljivih 632 %, naraščajoči trend pa smo lahko opazili tudi na tednu mode v New Yorku.
Vir: tportal.hr
