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Jakov in Bojan
Novice

Speljal mu je dekle? Drama med Bojanom in Jakovom šokirala oboževalce

M. A.
30. 06. 2026 11.52
6

V zadnjih dneh je regionalno glasbeno sceno zajela prava drama, v središču katere so pevec Jakov Jozinović, frontman skupine Joker Out Bojan Cvjetićanin in bosansko-hercegovska pevka Džejla Ramović. Celotna zgodba se je začela z na videz nedolžno objavo na Instagramu, nato pa je dobila povsem novo razsežnost, ko se je oglasil spletni vplivnež Aleksandar Repić, bolj znan pod vzdevkom Nepridiprav.

Kako se je vse začelo?

Prvi val ugibanj se je začel, ko je Jakov Jozinović na Instagramu objavil kratek videoposnetek, na katerem poljublja neznano dekle. Posnetek je kmalu zatem izbrisal, vendar so ga številni sledilci že shranili in začeli analizirati.

Na družbenih omrežjih, predvsem na Redditu, so se pojavile teorije, da naj bi bila na posnetku Džejla Ramović. Uporabniki so primerjali pričesko, prstan in druge podrobnosti ter ugibali, da gre prav za priljubljeno pevko. Ker Jakov in Džejla že nekaj časa sodelujeta in se pojavljata na istih dogodkih, so govorice hitro postale ena najbolj vročih tem regionalnega estradnega dogajanja. Več pa si lahko preberete v članku spodaj.

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Vse to je presenetilo predvsem slovenske oboževalce, saj so se v zadnjem letu v javnosti in na družbenih omrežjih večkrat pojavile govorice, da naj bi bila Džejla Ramović v romantičnem razmerju s frontmanom skupine Joker Out, Bojanom Cvjetićaninom. Čeprav teh navedb nobeden od njiju nikoli ni uradno potrdil, se zdaj zdi, da to niso bile le govorice.

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V zgodbo se je vpletel Nepridiprav

Spletni vplivnež Aleksandar Repić, znan kot Nepridiprav, je na Instagramu v zadnjem dnevu objavil več daljših komentarjev glede situacije.

Komentar Nepridiprava
Komentar NepridipravaFOTO: Instagram zgodba

Po njegovih navedbah naj bi bil Bojan približno leto in pol v razmerju z Džejlo Ramović, v istem obdobju pa naj bi se z Jakovom Jozinovićem tudi družil in glasbeno sodeloval. Dodal je celo slikovni dokaz iz studia producenta Trileta, kjer naj bi se pevca veliko družila.

Bojan in Džejla
Bojan in DžejlaFOTO: Instagram zgodba

Njegovo glavno sporočilo je bilo, da ga domnevna zveza ni presenetila, precej bolj pa naj bi ga razočaralo domnevno ravnanje Jakova. Repić je namreč trdil, da sta bila Jakov in Bojan prijatelja ter da je Jakov pogosto obiskoval Bojana doma zaradi ustvarjanja glasbe. Po njegovih besedah naj bi bilo neprimerno, če bi nekdo v času prijateljstva razvijal romantičen odnos s partnerico svojega prijatelja. Prav to je označil za kršitev vseh moralnih kodeksov.

Poleg tega je Jakova opisal kot osebo, ki naj bi zelo premišljeno gradila svojo javno podobo. Ob tem je izrazil tudi dvom o njegovi iskrenosti med nastopi in čustvenih odzivih na koncertih. Ob tem pa je bil kritičen tudi do domnevnega ravnanja Džejle. Poudaril je, da nosi odgovornost tudi oseba, ki je v zvezi, saj bi po njegovem mnenju morala jasno postaviti meje drugim. Za konec je Bojanu dal še nekaj nasvetov.

"Dragi Bojan, naj ti bo to šola za naprej. Ne more ti vsak bit prjatelj in ne spušča se vsakega v svoj dom. Lahko si mu pa hvaležen, da je pravočasnoodpeljal nelojalno žensko iz tvojga življenja," je zapisal.

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Kaj je trenutno dejstvo?

Če ločimo preverjene informacije od ugibanj, dobimo precej krajšo zgodbo. Preverjeno je, da je Jakov Jozinović objavil in nato izbrisal videoposnetek poljuba. Prav tako drži, da je Aleksandar Repić javno objavil zelo kritične komentarje o Jakovu in domnevnem dogajanju. Res je tudi, da javnost že nekaj časa povezuje Jakova in Džejlo zaradi njunega sodelovanja.

Ni pa javno potrjeno, da sta Jakov in Džejla dejansko v zvezi. Prav tako ni neodvisno potrjeno, da je med Jakovom, Bojanom in Džejlo prišlo do dogodkov, ki jih opisuje Repić. Brez odziva vseh vpletenih ostajajo te navedbe na ravni trditev in govoric. Največje vprašanje ostaja, ali se bodo Jakov Jozinović, Džejla Ramović ali Bojan Cvjetićanin odločili javno komentirati celotno zgodbo. Njihov odziv bi lahko potrdil ali ovrgel številne govorice, ki trenutno krožijo po spletu.

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Jakov Jozinović Džejla Ramović Bojan Cvjetićanin Joker Out ljubezenski trikotnik Aleksandar Repić drama izbrisani posnetek govorice
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KOMENTARJI (6)

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HardKore 30. 06. 2026 21.47
1 0
Mi smo vcasih takim rekli lahke ku...
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Miran1960 30. 06. 2026 21.06
2 0
kdo pa so tile jugosi ?
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Soraja 30. 06. 2026 16.47
0 0
Ah... mladost in lepota. <3
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športnik66 30. 06. 2026 14.19
2 2
Tale Đejla je vsekakor prava lepotica. Srečko tisti, ki jo ima.
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zurc 30. 06. 2026 15.23
2 0
če se na hitro v drugega zatrapa ,ni srečkovič tisti ,ki se naveže nanjo
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Taubi999 30. 06. 2026 12.19
1 0
Hahahahaha
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