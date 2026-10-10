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Boris Becker - ig
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Po številnih škandalih je našel srečo: 22 let mlajša mu je spremenila življenje

N. Č.
10. 10. 2026 04.00
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Nekdanji teniški zvezdnik Boris Becker uživa na Siciliji skupaj s svojo 22 let mlajšo soprogo Lilian de Carvalho Monteiro in njuno hčerko Zoe. Fotografije z dopusta so znova pritegnile pozornost javnosti, predvsem zaradi njune zanimive ljubezenske zgodbe.

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Nekdanji teniški šampion Boris Becker je s sledilci delil utrinke s počitnic na Siciliji, kjer uživa z ženo Lilian de Carvalho Monteiro in njuno enoletno hčerko Zoe. Na fotografijah je videti sproščene družinske trenutke na plaži, na čolnu in med raziskovanjem sicilijanske obale.

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Ob fotografijah je Becker zapisal, da mu veliko pomenijo tenis, sicilijansko sonce in dragocen čas z družino. "Tenis, sicilijansko sonce in dragoceni čas z družino. Vedno je veselje deliti ljubezen do tenisa v tako lepem okolju," se je glasil zapis ob seriji dopustniških fotografij.

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Spoznala sta se v času velikih preizkušenj

Ljubezenska zgodba med Borisom Beckerjem in Lilian de Carvalho Monteiro se je začela leta 2019, potem ko sta se spoznala prek skupnih prijateljev v Frankfurtu. Njuno razmerje se je razvilo v obdobju, ko je nekdanji teniški as preživljal enega najtežjih obdobij svojega življenja.

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V preteklih intervjujih je Becker večkrat poudaril, da mu je Lilian stala ob strani tudi takrat, ko se je soočal s finančnimi težavami in sodnimi postopki. Njuna zveza je zato pogosto opisana kot odnos, zgrajen na zaupanju in medsebojni podpori.

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Razkošna poroka v Italiji

Par si je večno zvestobo obljubil leta 2024 v slikovitem Portofinu. Poročno slavje je trajalo tri dni in se ga je udeležilo okoli 150 gostov. Takrat so številni mediji njuno poroko označili za nov začetek v življenju nekdanjega teniškega zvezdnika. Več o poroki si lahko preberete TUKAJ!

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Leto pozneje sta se razveselila še rojstva hčerke Zoe, ki je Beckerjev peti otrok.

Boris Becker
Boris BeckerFOTO: AP

Boris Becker ima za seboj pestro zasebno življenje

Pred zvezo z Lilian je bilo ljubezensko življenje Borisa Beckerja pogosto pod drobnogledom javnosti. Z nekdanjo ženo Barbaro Feltus ima dva sinova, Noaha Gabriela in Eliasa Balthasarja. Z rusko manekenko Angelo Ermakovo ima hčerko Anno, katere očetovstvo je priznal po odmevnem sodnem postopku. Kasneje se je poročil še z nizozemsko manekenko Sharlely "Lilly" Kerssenberg, s katero ima sina Amadeusa. Njun zakon se je končal z ločitvijo leta 2018.

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Od teniške legende do ponovnega začetka

Čeprav je Becker v zadnjih letih pogosto polnil naslovnice zaradi finančnih težav in sodnih postopkov, danes kaže precej drugačno podobo. Leta 2022 je bil v Združenem kraljestvu obsojen zaradi prikrivanja premoženja v postopku osebnega stečaja, po prestani kazni pa je bil še istega leta izpuščen iz zapora.

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Zdi se, da se je nekdanji zmagovalec Wimbledona v zadnjih letih osredotočil predvsem na družino. Fotografije s Sicilije tako razkrivajo bolj umirjeno življenjsko obdobje, v katerem uživa v vlogi moža in očeta.

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