Tako prikupno fotografijo je delila partnerka Boštjana Romiha

Partnerka priljubljenega televizijskega voditelja Boštjana Romiha, violinistka in umetnica Nina Pečar, je na Instagramu delila prikupno fotografijo ultrazvoka, ki je sprva mnoge zmedla, nato pa ganila in nasmejala. Z zapisom "Zibali bomo" je sprožila val ugibanj, a že s samo fotografijo razkrila, da se bodo razveselili novega kužka.
Čeprav sta Boštjan in Nina zasebna pri najbolj intimnih vidikih svojega življenja, sta tokrat veselo novico želela deliti tudi s sledilci. Njuna objava je sprožila val pozitivnih odzivov in čestitk.
Fotografija ultrazvoka, ki je pritegnila pozornost oboževalcev
Nina Pečar je na Instagramu objavila fotografijo ultrazvoka in pod njo zapisala "Zibali bomo", kar je pri mnogih sledilcih najprej vzbudilo misel na dojenčka. A hitro je pojasnila, da gre za njuno psičko Či, ki pričakuje mladička. V opisu je dodala, da bodo "zibali kužke" oziroma "enega malega kužka", s čimer je razkrila, da se bo njuna družina kmalu povečala za pasjega člana.
Psička, ki ima pri Romihu posebno mesto
Prav ta psička ima v Romihovem življenju posebno mesto – bila je navdih za njegovo predstavo "Pasja komedija". "Vsi, ki imamo kužka, imamo podobne izzive, podobne pripetljaje. To je vse ena komedija, pa vse skupaj je včasih ena dramatika, samo na koncu imamo vsi pse izjemno radi in vse to je zajeto v tej naši Pasji komediji," je za 24ur o predstavi povedal Boštjan Romih. Več pa si lahko preberete TUKAJ!
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