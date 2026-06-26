29 let razlike ju ne ustavi: otrok z Ines je njegova prioriteta

Brad Pitt ima za sabo izjemno težko obdobje, a zdi se, da je v Ines de Ramon končno našel osebo, s katero si želi deliti preostanek življenja. Čeprav se v medijih nenehno ugiba o poroki, sta se partnerja odločila za praktičen pristop: otrok je na prvem mestu.
Otroci opustili njegov priimek, zdaj si želi novega
Brad Pitt, ki se že leta bori na sodiščih z nekdanjo ženo Angelino Jolie, je glede ponovne poroke malce zadržan, vendar mu Ines stoji ob strani in razume njegove pomisleke. Tudi Pittova trenutna situacija s šestimi otroki je zapletena, saj so nekateri med njimi javno opustili njegov priimek, zato si z Ines želi novega, svežega začetka, piše The News International.
Zakaj je bilo zadnje leto zanj tako naporno?
Za Brada Pitta je bilo zadnje leto še posebej naporno. Ne gre le za dolgotrajen pravni boj z bivšo ženo, temveč tudi za dejstvo, da so se nekateri njegovi otroci javno distancirali od njega tako, da so odstranili priimek 'Pitt'. "Pravni sistem je bil zanj pekel," je pojasnil vir za Closer Magazine in dodal: "Še vedno plačuje ceno za svojo ločitev, vendar pravi, da še vedno verjame v zakon in se želi poročiti z Ines, ker jo bo to osrečilo."
Ko bodo vsi otroci odrasli, bo zakonski skrbniški proces zaključen, kar bo Pittu omogočilo, da končno zadiha. Ines mu v vsem tem času nudi stabilnost, ki jo je nujno potreboval, in je pripravljena nanj čakati ne glede na vse formalne zaplete, še dodajajo viri.
Zakaj se še vedno nista poročila?
Viri pravijo, da so mu pravne bitke vzele preveč energije, zato mu je Ines predlagala zasebno obljubo namesto velike zakonske slovesnosti. Bolj kot poroka pa naj bi si Ines in Brad želela skupnega otroka. "Edina stvar, na katero ne želita čakati, je otrok. Najraje bi, da se to zgodi čim prej," je povedal vir za Closer Magazine in dodal: "Za Brada je ustvarjanje družine z Ines prednostna naloga pred poroko in s tem je zadovoljna. Zelo je zaljubljena in pravi, da bo Brad čudovit oče."
Vir: thenews.com.pk, closeronline.co.uk
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV