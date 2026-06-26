29 let razlike ju ne ustavi: otrok z Ines je njegova prioriteta

Brad Pitt ima za sabo izjemno težko obdobje, a zdi se, da je v Ines de Ramon končno našel osebo, s katero si želi deliti preostanek življenja. Čeprav se v medijih nenehno ugiba o poroki, sta se partnerja odločila za praktičen pristop: otrok je na prvem mestu .

Brad Pitt, ki se že leta bori na sodiščih z nekdanjo ženo Angelino Jolie , je glede ponovne poroke malce zadržan, vendar mu Ines stoji ob strani in razume njegove pomisleke. Tudi Pittova trenutna situacija s šestimi otroki je zapletena, saj so nekateri med njimi javno opustili njegov priimek , zato si z Ines želi novega, svežega začetka, piše The News International.

Za Brada Pitta je bilo zadnje leto še posebej naporno. Ne gre le za dolgotrajen pravni boj z bivšo ženo, temveč tudi za dejstvo, da so se nekateri njegovi otroci javno distancirali od njega tako, da so odstranili priimek 'Pitt'. "Pravni sistem je bil zanj pekel," je pojasnil vir za Closer Magazine in dodal: "Še vedno plačuje ceno za svojo ločitev, vendar pravi, da še vedno verjame v zakon in se želi poročiti z Ines, ker jo bo to osrečilo."

Ko bodo vsi otroci odrasli, bo zakonski skrbniški proces zaključen, kar bo Pittu omogočilo, da končno zadiha. Ines mu v vsem tem času nudi stabilnost, ki jo je nujno potreboval, in je pripravljena nanj čakati ne glede na vse formalne zaplete, še dodajajo viri.