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Brad Pitt in Ines de Ramon
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Njuna kemija je pritegnila več pozornosti kot tekma

M.S.
10. 06. 2026 04.00
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Med zvezdniškimi gosti finala Roland Garrosa v Parizu sta bila tudi Brad Pitt in Ines de Ramon. Medtem ko so bile oči večine uprte v dogajanje na igrišču, sta zaljubljenca pozornost pritegnila tudi na tribunah, kjer sta z nežnimi gestami in zaljubljenimi pogledi pokazala, da med njima še vedno iskri.

Brad Pitt in Ines de Ramon na teniškem spektaklu pokazala nežno plat svoje ljubezni

Finale ženskega dela Roland Garrosa je na tribune privabilo tudi številne zvezdniške obiskovalce. Med gledalci sta bila tudi Brad Pitt in njegova partnerica Ines de Ramon, ki sta s svojo prisotnostjo hitro pritegnila pozornost fotografov. V sproščenem vzdušju sta si namenjala veliko pozornosti, izmenjala nekaj nežnih dotikov in nasmehov ter pokazala, da med njima še vedno vlada močna povezanost.

Brad Pitt in Ines de Ramon
Brad Pitt in Ines de RamonFOTO: Profimedia
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Brada Pitta pa lahko to soboto ob 20. uri ujamete v pustolovskem filmu Izgubljeno mesto na POP TV. Akcijska romantična komedija nas popelje v džunglo, kjer se ugrabljena pisateljica skupaj z manekenom z naslovnic znajde na neverjetni pustolovščini. Uspešna pisateljica Loretta Sage in čedni maneken Alan se znajdeta na srhljivi dogodivščini v džungli, ki se izkaže za bolj čudno od vsakršne fikcije, ko jo ugrabi ekscentrični milijarder v iskanju zaklada starodavnega izgubljenega mesta iz njenega romana.

Brad Pitt in Ines de Ramon: popolnoma usklajena na Roland Garrosu

Za poletno športno prireditev sta izbrala usklajena, svetla oblačila v nevtralnih tonih. Brad Pitt je stavil na svetlomodro srajco z zavihanimi rokavi in lahkotne lanene hlače, videz pa dopolnil s sončnimi očali in elegantnimi dodatki. Tudi Ines je izbrala prefinjen, a sproščen stajling, zaradi katerega sta delovala kot popolnoma usklajen par.

Brad Pitt in Ines de Ramon
Brad Pitt in Ines de RamonFOTO: Profimedia
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Brad in Ines sta skupaj že od leta 2022, vendar svoje razmerje večinoma ohranjata stran od oči javnosti. Kljub temu se občasno pojavita na odmevnejših dogodkih, kjer vedno znova vzbudita zanimanje javnosti. Zaljubljenca sta se v zadnjih mesecih večkrat pojavila v javnosti, med drugim na številnih odmevnih premierah in družabnih dogodkih. V začetku leta so ju opazili tudi na grškem otoku Hidra.

Brad Pitt in Ines de Ramon
Brad Pitt in Ines de RamonFOTO: Profimedia
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Medtem ko tuji mediji še vedno razpravljajo o igralčevem zasebnem življenju, je Brad v Parizu pokazal povsem drugačen obraz. Poročajo namreč, da je njegov najstarejši sin Maddox pri uradnih dokumentih opustil očetov priimek, kar je ponovno sprožilo ugibanja o odnosih v družini. A na tribunah Roland Garrosa je bilo videti predvsem sproščenega in nasmejanega igralca, ki je užival v družbi svoje partnerice.

Brad Pitt in Ines De Ramon
Brad Pitt in Ines De RamonFOTO: Profimedia
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Razmerje, ki traja že približno tri leta, naj bi gradila predvsem stran od soja žarometov. Prav želja po bolj umirjenem življenju naj bi bila ena od lastnosti, ki jih igralec pri svoji partnerici najbolj ceni. Viri blizu para naj bi zatrjevali, da se namerno izogibata pretirani medijski pozornosti in skušata, kadar jima to dopuščajo obveznosti, živeti čim bolj običajno življenje.

Brad Pitt in Ines de Ramon na rdeči preprogi.
Brad Pitt in Ines de Ramon na rdeči preprogi.FOTO: Profimedia
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Vir: Vogue, Hollywood Life in InStyle.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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KOMENTARJI (2)

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mbedrac 10. 06. 2026 13.07
1 0
Star je že. To me vedno spomni na to, da se tudi sami staramo.
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športnik66 10. 06. 2026 10.30
2 1
Naj ji da več za jesti...čisto presuha mi deluje.
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