Njuna kemija je pritegnila več pozornosti kot tekma

Brad Pitt in Ines de Ramon na teniškem spektaklu pokazala nežno plat svoje ljubezni
Finale ženskega dela Roland Garrosa je na tribune privabilo tudi številne zvezdniške obiskovalce. Med gledalci sta bila tudi Brad Pitt in njegova partnerica Ines de Ramon, ki sta s svojo prisotnostjo hitro pritegnila pozornost fotografov. V sproščenem vzdušju sta si namenjala veliko pozornosti, izmenjala nekaj nežnih dotikov in nasmehov ter pokazala, da med njima še vedno vlada močna povezanost.
Brad Pitt in Ines de Ramon: popolnoma usklajena na Roland Garrosu
Za poletno športno prireditev sta izbrala usklajena, svetla oblačila v nevtralnih tonih. Brad Pitt je stavil na svetlomodro srajco z zavihanimi rokavi in lahkotne lanene hlače, videz pa dopolnil s sončnimi očali in elegantnimi dodatki. Tudi Ines je izbrala prefinjen, a sproščen stajling, zaradi katerega sta delovala kot popolnoma usklajen par.
Brad in Ines sta skupaj že od leta 2022, vendar svoje razmerje večinoma ohranjata stran od oči javnosti. Kljub temu se občasno pojavita na odmevnejših dogodkih, kjer vedno znova vzbudita zanimanje javnosti. Zaljubljenca sta se v zadnjih mesecih večkrat pojavila v javnosti, med drugim na številnih odmevnih premierah in družabnih dogodkih. V začetku leta so ju opazili tudi na grškem otoku Hidra.
Medtem ko tuji mediji še vedno razpravljajo o igralčevem zasebnem življenju, je Brad v Parizu pokazal povsem drugačen obraz. Poročajo namreč, da je njegov najstarejši sin Maddox pri uradnih dokumentih opustil očetov priimek, kar je ponovno sprožilo ugibanja o odnosih v družini. A na tribunah Roland Garrosa je bilo videti predvsem sproščenega in nasmejanega igralca, ki je užival v družbi svoje partnerice.
Razmerje, ki traja že približno tri leta, naj bi gradila predvsem stran od soja žarometov. Prav želja po bolj umirjenem življenju naj bi bila ena od lastnosti, ki jih igralec pri svoji partnerici najbolj ceni. Viri blizu para naj bi zatrjevali, da se namerno izogibata pretirani medijski pozornosti in skušata, kadar jima to dopuščajo obveznosti, živeti čim bolj običajno življenje.
Vir: Vogue, Hollywood Life in InStyle.
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