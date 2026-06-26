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Gigi Hadid in Bradley Cooper
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Na ogrlici za skoraj 3.000 evrov se skriva posebno sporočilo

M.S.
26. 06. 2026 04.00
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Gigi Hadid je z novo objavo na Instagramu znova pritegnila pozornost. Oboževalci so opazili ogrlico s pomenljivim napisom, ki naj bi bil posvečen Bradleyju Cooperju. Zvezdnika, med katerima je 20 let starostne razlike, o svojem razmerju govorita le redko, zato vsaka njuna javna gesta hitro pritegne veliko pozornosti.

Čeprav Bradley Cooper in Gigi Hadid svojo zvezo skrbno skrivata pred očmi javnosti, je tokrat za njiju spregovorila kar ena sama podrobnost. Gigi je na Instagramu objavila karusel fotografij iz svojega vsakdana, na eni izmed njih pa so oboževalci hitro opazili zlato ogrlico z napisom "G loves B". Po poročanju tujih medijev gre za personaliziran obesek iz 14-karatnega rumenega zlata, okrašen z diamanti, katerega vrednost znaša približno 2.600 evrov.

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Vsi oboževalci Bradleyja Cooperja, ne zamudite ga ta petek ob 20. uri v znanstvenofantastičnem filmu Odklenjen na programu KINO. Eddie Morra je nadobudni pisatelj, ki se že leta trudi napisati knjižno uspešnico. Vse se spremeni, ko mu stari prijatelj nekega dne predstavi najnovejšo drogo NZT, s pomočjo katere se Eddie spremeni v samozavestnega in povsem osredotočenega moškega.

Na eni izmed fotografij je nosila zlato ogrlico, ki je hitro sprožila ugibanja.
Na eni izmed fotografij je nosila zlato ogrlico, ki je hitro sprožila ugibanja.FOTO: Instagram

Ljubezen, ki jo skrivata pred javnostjo

Gigi je letos v intervjuju za revijo Vogue naredila redko izjemo in spregovorila o njuni zvezi. Dejala je, da je njuno razmerje "zelo romantično in srečno", razkrila pa tudi, da jo je Bradley znova navdušil nad obiskovanjem gledališča. Dodala je še, da ga zelo spoštuje kot ustvarjalca in da ji njegova podpora vliva dodatno samozavest.

Gigi Hadid in Bradley Cooper
Gigi Hadid in Bradley CooperFOTO: Profimedia

Gigi Hadid in Bradley Cooper sta par od jeseni 2023, vendar svoje zasebno življenje skrbno varujeta pred mediji. Skupaj se le občasno pojavita v javnosti, še redkeje pa o svojem razmerju spregovorita v intervjujih ali ga delita na družbenih omrežjih.

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Prvi večji korak je Gigi naredila maja lani, ko je na Instagramu prvič objavila njuno skupno fotografijo. Med utrinki z rojstnodnevnega praznovanja je bila tudi fotografija, na kateri se poljubljata, kar so številni označili za uradno potrditev njune zveze na družbenih omrežjih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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Poljub med praznovanjem Gigijinega 30. rojstnega dne je navdušil njune oboževalce.
Poljub med praznovanjem Gigijinega 30. rojstnega dne je navdušil njune oboževalce.FOTO: Instagram
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V času, ko številni zvezdniki svoje zasebno življenje delijo skoraj vsak dan, Bradley in Gigi ostajata izjema. Prav zato vsaka njuna skupna fotografija ali drobna podrobnost, kot je personalizirana ogrlica, v hipu pritegne pozornost javnosti.

Gigi Hadid in Bradley Cooper
Gigi Hadid in Bradley CooperFOTO: Profimedia
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Gigi je priznala, da je zaradi prepoznavnosti težko doživeti povsem običajno izkušnjo zmenkov. Dodala je, da je pri takšnem razmerju zasebnost še toliko pomembnejša, saj nikoli ne veš, komu lahko zaupaš in kdo bi lahko informacije posredoval medijem.

Bradley Cooper in Gigi Hadid
Bradley Cooper in Gigi HadidFOTO: Profimedia

Viri: Instagram (@gigihadid), E! News, People, Vogue in ABC News.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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