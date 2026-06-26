Na ogrlici za skoraj 3.000 evrov se skriva posebno sporočilo

Čeprav Bradley Cooper in Gigi Hadid svojo zvezo skrbno skrivata pred očmi javnosti, je tokrat za njiju spregovorila kar ena sama podrobnost. Gigi je na Instagramu objavila karusel fotografij iz svojega vsakdana, na eni izmed njih pa so oboževalci hitro opazili zlato ogrlico z napisom "G loves B". Po poročanju tujih medijev gre za personaliziran obesek iz 14-karatnega rumenega zlata, okrašen z diamanti, katerega vrednost znaša približno 2.600 evrov.
Ljubezen, ki jo skrivata pred javnostjo
Gigi je letos v intervjuju za revijo Vogue naredila redko izjemo in spregovorila o njuni zvezi. Dejala je, da je njuno razmerje "zelo romantično in srečno", razkrila pa tudi, da jo je Bradley znova navdušil nad obiskovanjem gledališča. Dodala je še, da ga zelo spoštuje kot ustvarjalca in da ji njegova podpora vliva dodatno samozavest.
Gigi Hadid in Bradley Cooper sta par od jeseni 2023, vendar svoje zasebno življenje skrbno varujeta pred mediji. Skupaj se le občasno pojavita v javnosti, še redkeje pa o svojem razmerju spregovorita v intervjujih ali ga delita na družbenih omrežjih.
Prvi večji korak je Gigi naredila maja lani, ko je na Instagramu prvič objavila njuno skupno fotografijo. Med utrinki z rojstnodnevnega praznovanja je bila tudi fotografija, na kateri se poljubljata, kar so številni označili za uradno potrditev njune zveze na družbenih omrežjih.
V času, ko številni zvezdniki svoje zasebno življenje delijo skoraj vsak dan, Bradley in Gigi ostajata izjema. Prav zato vsaka njuna skupna fotografija ali drobna podrobnost, kot je personalizirana ogrlica, v hipu pritegne pozornost javnosti.
Gigi je priznala, da je zaradi prepoznavnosti težko doživeti povsem običajno izkušnjo zmenkov. Dodala je, da je pri takšnem razmerju zasebnost še toliko pomembnejša, saj nikoli ne veš, komu lahko zaupaš in kdo bi lahko informacije posredoval medijem.
Viri: Instagram (@gigihadid), E! News, People, Vogue in ABC News.
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