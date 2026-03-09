Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Breskvica - fb
Trači

Srbska pevka spregovorila o govoricah, da je ona kriva za razhod Anamarije in Dončića

N. Č.
09. 03. 2026 12.03
1

Breskvica je zanikala, da bi bila vpletena v razpad zveze Luke Dončića in Anamarije Goltes. Govorice so se začele po tem, ko je košarkar všečkal njene fotografije na Instagramu, pevka pa je medijsko obravnavo ostro kritizirala.

V zadnjem obdobju so bile v ospredju medijske pozornosti govorice o zasebnem življenju Luke Dončića. Pojavljali so se zapisi, da se je njegov dolgoletni odnos z Anamarijo Goltes po več kot desetletju in dveh otrocih končal. Ključni kazalci, ki so sprožili ta ugibanja, so vključevali Anamarijin izbris fotografij z Dončićem na Instagramu, vključno z zaročno, ter dejstvo, da Dončić že dlje časa ni všečkal njenih objav.

Kdo je lepa igralka, za katero se govori, da je omrežila Dončića?
Preberi še
Kdo je lepa igralka, za katero se govori, da je omrežila Dončića?

Istočasno so ga začeli povezovati z drugimi ženskami, med njimi s priljubljeno srbsko pevko Breskvico (Anđela Ignjatović), ki je hitro postala center ugibanj o vzrokih za domnevni razhod.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Breskvica se je odzvala na govorice

Pevka Breskvica se je v podcastu Uskoro Otvaranje odzvala na govorice. Jasno je povedala, da je bila šokirana nad naslovi, ki so jo prikazovali kot razdiralko Dončićeve zveze. "Sem dežurni krivec za vse, kar se zgodi. Res sem bila šokirana zaradi naslova. Všečkal je nekaj fotografij, ljudje pa so takoj skočili," je povedala v omenjenem podcastu, ki si ga lahko ogledate spodaj. Omenila je tudi, da sploh ni prebrala vsebine člankov, ampak se je odzvala zgolj na šokantne naslove, ki so jo takoj obsodili.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nehote tudi sama podžgala govorice

Breskvica pa je nehote tudi sama podžgala govorice, saj je v intervjuju za 24ur.com spregovorila o tem, da razmišlja o selitvi v Slovenijo. "Nisem razmišljala o tem. Prebrala sem naslov in pozabila nanj. Potem pa sem šla v Slovenijo in rekla, da bi se rada preselila tja, ker si tega res želim. Mediji so to takoj povzeli, kot da sem s tem potrdila govorice," je povedala. Več o pravem razlogu za njeno željo po življenju v Sloveniji, pa si lahko preberete v članku z naslovom Srbska senzacija Breskvica presenetila: razmišlja o selitvi v Slovenijo.

Srbska senzacija Breskvica presenetila: razmišlja o selitvi v Slovenijo
Preberi še
Srbska senzacija Breskvica presenetila: razmišlja o selitvi v Slovenijo

Povezujejo ga tudi z igralko Madelyn Cline

Breskvica pa ni edina ženska, ki jo povezujejo z Dončićem. Medtem ko so govorice o srbski pevki še odzvanjale, so številni ameriški mediji že poročali o Luki in privlačni ameriški igralki Madelyn Cline. Glavna 'potrditev' njunega domnevnega razmerja je bila, da Dončić sledi igralki na družbenih omrežjih. Več o privlačni igralki, s katero ga povezujejo, pa si lahko preberete TUKAJ!

Anamaria Goltes izbrisala fotografije z Luko Dončićem
Preberi še
Anamaria Goltes izbrisala fotografije z Luko Dončićem
Madelyn Cline
Madelyn ClineFOTO: Profimedia
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Breskvica Luka Dončić Anamaria Goltes Srbska pevka Košarkar Razmerje Govorice
Trači

Spregovoril o bolečem koncu svoje zaroke

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dacar 09. 03. 2026 13.42
0 0
Ta naj se malo manj sama sebi smili in tkole bom povedala treba je znat cenit kaj imaš.
ODGOVORI
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1553