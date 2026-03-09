Srbska pevka spregovorila o govoricah, da je ona kriva za razhod Anamarije in Dončića

V zadnjem obdobju so bile v ospredju medijske pozornosti govorice o zasebnem življenju Luke Dončića. Pojavljali so se zapisi, da se je njegov dolgoletni odnos z Anamarijo Goltes po več kot desetletju in dveh otrocih končal. Ključni kazalci, ki so sprožili ta ugibanja, so vključevali Anamarijin izbris fotografij z Dončićem na Instagramu, vključno z zaročno, ter dejstvo, da Dončić že dlje časa ni všečkal njenih objav.

Istočasno so ga začeli povezovati z drugimi ženskami, med njimi s priljubljeno srbsko pevko Breskvico (Anđela Ignjatović), ki je hitro postala center ugibanj o vzrokih za domnevni razhod.

Breskvica se je odzvala na govorice

Pevka Breskvica se je v podcastu Uskoro Otvaranje odzvala na govorice. Jasno je povedala, da je bila šokirana nad naslovi, ki so jo prikazovali kot razdiralko Dončićeve zveze. "Sem dežurni krivec za vse, kar se zgodi. Res sem bila šokirana zaradi naslova. Všečkal je nekaj fotografij, ljudje pa so takoj skočili," je povedala v omenjenem podcastu, ki si ga lahko ogledate spodaj. Omenila je tudi, da sploh ni prebrala vsebine člankov, ampak se je odzvala zgolj na šokantne naslove, ki so jo takoj obsodili.

Nehote tudi sama podžgala govorice

Breskvica pa je nehote tudi sama podžgala govorice, saj je v intervjuju za 24ur.com spregovorila o tem, da razmišlja o selitvi v Slovenijo. "Nisem razmišljala o tem. Prebrala sem naslov in pozabila nanj. Potem pa sem šla v Slovenijo in rekla, da bi se rada preselila tja, ker si tega res želim. Mediji so to takoj povzeli, kot da sem s tem potrdila govorice," je povedala. Več o pravem razlogu za njeno željo po življenju v Sloveniji, pa si lahko preberete v članku z naslovom Srbska senzacija Breskvica presenetila: razmišlja o selitvi v Slovenijo.

Povezujejo ga tudi z igralko Madelyn Cline

Breskvica pa ni edina ženska, ki jo povezujejo z Dončićem. Medtem ko so govorice o srbski pevki še odzvanjale, so številni ameriški mediji že poročali o Luki in privlačni ameriški igralki Madelyn Cline. Glavna 'potrditev' njunega domnevnega razmerja je bila, da Dončić sledi igralki na družbenih omrežjih. Več o privlačni igralki, s katero ga povezujejo, pa si lahko preberete TUKAJ!

icon-expand Madelyn Cline FOTO: Profimedia