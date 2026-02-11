Poročena sta bila 19 let, zdaj pa se ločujeta

Pevka Brooke Josephson je sporočila, da se ločuje od Barryja Josephsona , izvršnega producenta TV-serije Kosti ( Bones) . Novica je prišla v javnost po razkritjih v dosjejih Jeffreyja Epsteina , kjer se je pojavilo ime Barryja Josephsona.

Dokumenti razkrivajo redno komunikacijo med Barryjem Josephsonom in Epsteinom, teme pogovorov pa so bile denar in ženske. Iz objavljenih dokumentov je razvidno, da je komunikacija med Josephsonom in Epsteinom vsebovala več spornih elementov, poroča Daily Mail.

Leta 2011 je Josephson v elektronskem sporočilu Epsteinu zapisal: 'Imam "tisto" dekle.' in dodal opis: 'Mlada, privlačna, nora postava.' Nato je pojasnil, da je ženska 'pametna, čeprav ne genij, a zelo učinkovita' ter dodal, da bo 'storila vse, in z zaprtimi usti konec zgodbe,' kot so razkrili dokumenti Ministrstva za pravosodje prejšnji mesec, piše Daily Mail.

Nadalje, leta 2013 je Josephson Epsteinu napisal: 'V ponedeljek izbiram punce za pilotno epizodo, če bi se želel oglasiti v moji pisarni'. Epstein je na neki točki zahteval, da v oddajah, ki jih je produciral Josephson, igrajo določene ženske. Ko mu Josephson po dokumentih ministrstva za pravosodje Epsteinu ni mogel ugoditi, je dejal, da bo "storil vse, da se mu oddolži", piše Daily Mail.