Poročena sta bila 19 let, zdaj pa se ločujeta

Pevka Brooke Josephson je sporočila, da se ločuje od Barryja Josephsona, izvršnega producenta TV-serije Kosti (Bones). Novica je prišla v javnost po razkritjih v dosjejih Jeffreyja Epsteina, kjer se je pojavilo ime Barryja Josephsona.
Kaj vsebujejo dokumenti Jeffreyja Epsteina?
Dokumenti razkrivajo redno komunikacijo med Barryjem Josephsonom in Epsteinom, teme pogovorov pa so bile denar in ženske. Iz objavljenih dokumentov je razvidno, da je komunikacija med Josephsonom in Epsteinom vsebovala več spornih elementov, poroča Daily Mail.
Leta 2011 je Josephson v elektronskem sporočilu Epsteinu zapisal: 'Imam "tisto" dekle.' in dodal opis: 'Mlada, privlačna, nora postava.' Nato je pojasnil, da je ženska 'pametna, čeprav ne genij, a zelo učinkovita' ter dodal, da bo 'storila vse, in z zaprtimi usti konec zgodbe,' kot so razkrili dokumenti Ministrstva za pravosodje prejšnji mesec, piše Daily Mail.
Nadalje, leta 2013 je Josephson Epsteinu napisal: 'V ponedeljek izbiram punce za pilotno epizodo, če bi se želel oglasiti v moji pisarni'. Epstein je na neki točki zahteval, da v oddajah, ki jih je produciral Josephson, igrajo določene ženske. Ko mu Josephson po dokumentih ministrstva za pravosodje Epsteinu ni mogel ugoditi, je dejal, da bo "storil vse, da se mu oddolži", piše Daily Mail.
Kako se je na obtožbe odzval Barry Josephson?
V poskusu obvladovanja situacije in ohranjanja ugleda je Barry Josephson, po poročanju Varietyja, izdal izjavo, v kateri je podrobno razložil svojo plat zgodbe. Josephson je zanikal globoko vpletenost, rekoč: 'Ničesar nisem vedel o njem.'
Kljub temu je prevzel odgovornost za svoja pretekla dejanja: 'Ni opravičila za to, kar sem rekel v nekaterih svojih elektronskih sporočilih. Jezik je bil surov in mladosten in sram me je.' Potrdil je tudi udeležbo na nekaterih Epsteinovih družabnih dogodkih in priznal, da je Epstein obiskal nekaj njegovih setov, poroča Variety, vendar ostro zanika letenje z njegovim letalom ter obisk Epsteinovega otoka.
Kot je pojasnil, je v svoji dolgi karieri srečal na tisoče ljudi in poudaril: 'Moje največje obžalovanje, brez izjeme, je, da sem naivno verjel njegovim zanikanjem napačnih ravnanj.' Odkrito je dejal, da ga je zaslepil Epsteinov 'krog poznanstev iz različnih industrij'. Zaključil je z opravičilom: 'Opravičujem se vsem, ki jih je prizadel ta očitno strašen in pokvarjen posameznik.'
Ločujeta se Brooke Josephson in Barry Josephson
V svoji javni objavi na Instagramu je Brooke zapisala: "Glede na nedavne dogodke v novicah ta teden sem pripravljena deliti osebno informacijo. Z Barryjem Josephsonom se ločujeva. Ves čas najinega zakona nisem vedela za Barryjevo razmerje z Jeffreyjem Epsteinom. Spoštljivo prosim za zasebnost in molitve za najine otroke in mene v tem času. Hvala vsem, ki ste pokazali sočutje in spoštovanje."
Vir: dailymail.co.uk, variety.com
