Zgodba sega v čas snemanja romantične komedije Just Go with It, v kateri sta poleg Adama Sandlerja zaigrali tudi Jennifer Aniston in Brooklyn Decker. Takrat 23-letna manekenka je bila še na začetku igralske kariere, medtem ko je bila Anistonova že uveljavljena hollywoodska zvezdnica. Toda Deckerjeva je pozneje razkrila, da je ni osupnila zgolj igralska izkušenost starejše kolegice, temveč predvsem njena neverjetna telesna pripravljenost in videz.

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V intervjuju za britansko izdajo revije Women's Health je priznala, da je bila nad Anistonovo naravnost očarana. "Jennifer je tako aktivna, med snemanjem filma je morala nositi bikini in preprosto je izžarevala poseben sijaj. Bila sem popolnoma prevzeta," je povedala.

icon-expand Brooklyn je bila osupla nad igralko. FOTO: Profimedia

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Priznala je tudi, da jo je igralka povabila na skupno vadbo joge na snemanju, vendar je povabilo zavrnila. "Povabili so me, naj se ji pridružim pri jogi, a je bilo tam toliko odličnih vaditeljic joge, da me je postalo strah. Na koncu si nisem upala," je razkrila.

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Zanimivo je, da je bila Deckerjeva v tistem obdobju tudi sama sinonim za izklesano manekensko postavo. Leta 2010 je krasila naslovnico kopalkarske izdaje revije Sports Illustrated, leto pozneje pa je že stopala v svet filma. Njena manekenska kariera je bila na vrhuncu, zato je njeno priznanje še toliko bolj presenetljivo. A Anistonova očitno ni bila edina, ki je nanjo naredila močan vtis. Deckerjeva je v enem od intervjujev za revijo SELF povedala, da je bilo snemanje njenega prvega filma sprva precej zastrašujoče, saj je delala ob tako velikih imenih, kot sta Anistonova in Sandler. Oba sta ji sicer pomagala, da se je na prizorišču počutila dobrodošlo.

icon-expand Jennifer Aniston je navdušila mlajšo soigralko s samozavestjo in videzom. FOTO: Profimedia

Anistonova je bila prijazna, ne tekmica

Kljub temu da so med snemanjem krožile tudi govorice o domnevnem tekmovanju med igralkama zaradi videza, kolegici tega v javnosti nikoli nista potrdili. Anistonova naj bi bila po nekaterih medijskih poročilih celo negotova zaradi mlajše manekenke, vendar je njen predstavnik takrat takšne navedbe zanikal. Tudi Deckerjeva je pozneje poudarila, da je bila Jennifer do nje izjemno podporna. Samozavest ni vedno povezana s tem, kako nas vidijo drugi. Tudi ženske, ki jih okolica občuduje zaradi lepote, postave ali uspeha, se lahko znajdejo ob nekom, ob katerem se počutijo manj samozavestne.

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