V prosojni črni obleki je privabila vse poglede

Brooks Nader velja za eno izmed zvezdnic, ki redno navdušujejo z drzno izbiro modnih kombinacij, in tudi tokrat ni razočarala. Na odprtje razstave, posvečene umetnosti in modi 90. let, je prispela v oprijeti črni obleki iz prosojne čipke, ki je razkrivala spodnje perilo in poudarila njeno postavo.

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Modni kos je združeval romantične čipkaste detajle in zapeljiv kroj, ki je poskrbel za dramatičen videz. Obleka je segala nekoliko nad kolena, bogati cvetlični vzorci pa so ustvarili elegantno ravnovesje med drznostjo in prefinjenostjo.

icon-expand Brooks Nader FOTO: Profimedia

Trend prosojnih materialov ostaja med najbolj priljubljenimi

Prosojni materiali so že nekaj sezon nepogrešljiv del garderob številnih zvezdnic. Na rdečih preprogah jih redno nosijo tako igralke kot manekenke, saj omogočajo vpadljiv videz brez pretirane količine dodatkov. Tudi Brooks Nader je tokrat dokazala, da lahko že en sam modni kos ustvari močan modni vtis. Stajling je dopolnila s klasičnimi salonarji in minimalnim nakitom, zaradi česar je vsa pozornost ostala usmerjena v obleko.

Modni navdušenci o njenem videzu ne nehajo govoriti

Fotografije z dogodka so hitro zaokrožile po spletu, kjer so številni uporabniki občudovali njeno samozavest in drzno modno izbiro. Čeprav prosojne obleke pogosto delijo mnenja, ni dvoma, da gre za trend, ki še vedno ostaja zelo priljubljen med svetovno modno elito. Brooks Nader je tako še enkrat dokazala, da se ne boji modnih tveganj in da zna s premišljeno izbiro oblačil poskrbeti za trenutek, o katerem se govori še dolgo po koncu dogodka.

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S podobnim videzom je navdušila tudi med tednom mode v Milanu, več o njenem stajlingu, ki je mnoge pustil brez besed, pa si lahko preberete TUKAJ!

icon-expand Brooks Nader FOTO: Profimedia

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