Osupnila v kratki obleki z dekoltejem, ki je segal skoraj do popka

Po junijskem obisku Hrvaške, kjer je Brooks Nader pozornost vzbudila tako z obiskom samostana Visovac kot s fotografijami ob Roškem slapu, je zvezdnica serije ' Baywatch ' zdaj na francoski rivieri, piše Tportal. V Saint-Tropez se je vrnila na znan teren, kjer jo redno videvajo v družbi bogatih in slavnih, s čimer ohranja svojo medijsko prisotnost v samem vrhu zabavne industrije in modnega oglaševanja.

Za izlet v središče Saint-Tropeza je Naderjeva izbrala kratko obleko z vzorcem leoparda , ki jo odlikuje predvsem zelo globok dekolte . Obleka je lahkotnega kroja in se konča visoko nad koleni, kar je značilno za njen prepoznaven slog.

Ključni funkcionalni in estetski element te kombinacije je bila velika broška , nameščena neposredno na pasu, ki vizualno deli obleko in pritegne pozornost k njeni postavi. Dodatki v turkizni in koralni barvi na nakitu vnašajo barvno popestritev v sicer rjavkasto-bež barvno paleto leopardjega vzorca, piše Tportal in dodaja, da gre za neposredno modno izbiro, ki poudarja naravno linijo telesa in sledi trenutnim poletnim trendom ekstremnih izrezov.

Modni videz Brooks Nader je bil zaključen z več skrbno izbranimi kosi. Nosila je velika okrogla sončna očala, ki s svojo obliko spominjajo na trende prejšnjih desetletij in učinkovito ublažijo močno poletno sonce. Obuta je bila v klasične sandale s tanko peto v črni barvi, kar je varna, a učinkovita izbira za takšno obleko.

Posebna pozornost je bila posvečena njeni pričeski; dolgi svetli lasje so bili prosto spuščeni in rahlo valoviti, kar poudari celoten poletni slog. Te komponente skupaj zagotavljajo, da je videz uporaben za različne dogodke na elitnih lokacijah, od kosila ob obali do večernih zabav v središču mesta.