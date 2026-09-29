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Brooks Nader
Moda slavnih

O njeni prosojni obleki govori ves modni svet

N. Č.
29. 09. 2026 11.20
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Ameriška manekenka Brooks Nader je med tednom mode v Milanu navdušila z drzno modno izbiro. V prosojni črni obleki je dokazala, da so transparentni materiali tudi to jesen med največjimi modnimi trendi.

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Teden mode v Milanu tudi letos ni razočaral, za enega od najbolj opaznih stajlingov pa je poskrbela ameriška manekenka in igralka Brooks Nader. Na ulicah italijanske modne prestolnice se je pojavila v elegantni črni obleki iz prosojnega materiala, ki je takoj pritegnila poglede fotografov in modnih navdušencev.

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Prosojnost ostaja velika modna uspešnica

Brooks Nader je izbrala dolgo črno obleko, ki združuje ženstveno eleganco in drznost, piše Net.hr. Transparentni materiali so že nekaj sezon stalnica modnih pist, letos pa jih modne hiše predstavljajo predvsem v bolj sofisticirani in nosljivi različici.

Brooks Nader
Brooks Nader FOTO: Profimedia

Manekenka je videz dopolnila z minimalističnimi dodatki in klasičnimi črnimi sandali, zato je vsa pozornost ostala na kroju in teksturi obleke. Ravno ta preprostost je poskrbela za vtis brezčasne elegance.

Črna barva, ki nikoli ne razočara

Čeprav se jesen pogosto povezuje z bordo, olivnimi in čokoladno rjavimi odtenki, črna ostaja nepogrešljiv del garderobe. Brooks Nader je s svojim videzom pokazala, zakaj je prav črna obleka pogosto tista izbira, ki deluje tako na rdeči preprogi kot na ulicah modnih prestolnic.

Zanimivo je tudi, da je stajling sledil enemu največjih trendov letošnje jeseni: kombinaciji minimalističnega kroja in opaznih materialov. Namesto bogatih vzorcev ali izrazitega nakita so v ospredju tkanine, ki ustvarijo posebne vizualne učinke.

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Trend, ki ga bomo videvali tudi to jesen

Transparentni elementi niso več rezervirani zgolj za večerne dogodke. Modni strokovnjaki jih vse pogosteje vključujejo tudi v dnevne kombinacije, denimo v obliki prosojnih rokavov, kril ali detajlov na bluzah.

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Brooks Nader je tako ponudila odličen navdih za vse, ki želijo klasični črni obleki dodati sodoben pridih. Njen videz dokazuje, da je mogoče z enim samim kosom ustvariti močan modni vtis, ne da bi pri tem pretiravali z dodatki.

Brooks Nader in njena sestra Grace Ann Nader
Brooks Nader in njena sestra Grace Ann NaderFOTO: Profimedia
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Vir: net.hr

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Moda slavnih

Vsi so gledali njeno obleko, nato pa opazili še osupljiv detajl

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