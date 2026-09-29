O njeni prosojni obleki govori ves modni svet

Teden mode v Milanu tudi letos ni razočaral, za enega od najbolj opaznih stajlingov pa je poskrbela ameriška manekenka in igralka Brooks Nader. Na ulicah italijanske modne prestolnice se je pojavila v elegantni črni obleki iz prosojnega materiala, ki je takoj pritegnila poglede fotografov in modnih navdušencev.
Prosojnost ostaja velika modna uspešnica
Brooks Nader je izbrala dolgo črno obleko, ki združuje ženstveno eleganco in drznost, piše Net.hr. Transparentni materiali so že nekaj sezon stalnica modnih pist, letos pa jih modne hiše predstavljajo predvsem v bolj sofisticirani in nosljivi različici.
Manekenka je videz dopolnila z minimalističnimi dodatki in klasičnimi črnimi sandali, zato je vsa pozornost ostala na kroju in teksturi obleke. Ravno ta preprostost je poskrbela za vtis brezčasne elegance.
Črna barva, ki nikoli ne razočara
Čeprav se jesen pogosto povezuje z bordo, olivnimi in čokoladno rjavimi odtenki, črna ostaja nepogrešljiv del garderobe. Brooks Nader je s svojim videzom pokazala, zakaj je prav črna obleka pogosto tista izbira, ki deluje tako na rdeči preprogi kot na ulicah modnih prestolnic.
Zanimivo je tudi, da je stajling sledil enemu največjih trendov letošnje jeseni: kombinaciji minimalističnega kroja in opaznih materialov. Namesto bogatih vzorcev ali izrazitega nakita so v ospredju tkanine, ki ustvarijo posebne vizualne učinke.
Trend, ki ga bomo videvali tudi to jesen
Transparentni elementi niso več rezervirani zgolj za večerne dogodke. Modni strokovnjaki jih vse pogosteje vključujejo tudi v dnevne kombinacije, denimo v obliki prosojnih rokavov, kril ali detajlov na bluzah.
Vir: net.hr
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