O njeni prosojni obleki govori ves modni svet

Teden mode v Milanu tudi letos ni razočaral, za enega od najbolj opaznih stajlingov pa je poskrbela ameriška manekenka in igralka Brooks Nader . Na ulicah italijanske modne prestolnice se je pojavila v elegantni črni obleki iz prosojnega materiala, ki je takoj pritegnila poglede fotografov in modnih navdušencev.

Osupnila v kratki obleki z dekoltejem, ki je segal skoraj do popka

Brooks Nader je izbrala dolgo črno obleko , ki združuje ženstveno eleganco in drznost, piše Net.hr . Transparentni materiali so že nekaj sezon stalnica modnih pist, letos pa jih modne hiše predstavljajo predvsem v bolj sofisticirani in nosljivi različici.

Manekenka je videz dopolnila z minimalističnimi dodatki in klasičnimi črnimi sandali , zato je vsa pozornost ostala na kroju in teksturi obleke. Ravno ta preprostost je poskrbela za vtis brezčasne elegance.

Čeprav se jesen pogosto povezuje z bordo, olivnimi in čokoladno rjavimi odtenki, črna ostaja nepogrešljiv del garderobe. Brooks Nader je s svojim videzom pokazala, zakaj je prav črna obleka pogosto tista izbira, ki deluje tako na rdeči preprogi kot na ulicah modnih prestolnic.