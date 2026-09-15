Oprijeta rdeča obleka in drzen dekolte sta zasenčila marsikoga

Ameriška manekenka Brooks Nader je ponovno dokazala, da na rdeči preprogi zna pritegniti pozornost. Na podelitvi nagrad emmy v Los Angelesu se je pojavila v oprijeti rdeči obleki, ki je poudarila njeno postavo, drzno izrezan dekolte pa je poskrbel, da je bila med najbolj opaženimi gostjami večera.
Rdeča obleka z drznim dekoltejem
Brooks je za glamurozni dogodek izbrala živo rdečo toaleto, ki je mnoge spomnila na legendarne modne trenutke zvezdnic iz devetdesetih let. Elegantna silhueta, izrazita barva in samozavesten nastop so poskrbeli, da so bili pogledi fotografov pogosto usmerjeni prav vanjo.
Kdo ji je delal družbo na rdeči preprogi?
Na rdečo preprogo ni prišla sama. Družbo ji je delala sestra Sarah Jane Nader, ki je izbrala zlato obleko, zaradi katere so številni opazovalci njun videz primerjali celo s prestižnim kipcem emmy.
Kdo je Brooks Nader?
Brooks Nader v zadnjih letih velja za eno najprepoznavnejših ameriških manekenk in igralk, njeni modni izbori pa redno polnijo naslovnice zabavnih medijev. Tudi tokrat ni razočarala in je z drznim modnim videzom poskrbela za enega bolj odmevnih trenutkov večera, piše The Sun.
Vir: The Sun
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