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Brooks Nader
Trači

Oprijeta rdeča obleka in drzen dekolte sta zasenčila marsikoga

N. Č.
15. 09. 2026 09.12
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Brooks Nader je na letošnjih emmyjih znova poskrbela za modni trenutek večera. V oprijeti rdeči obleki z drznim izrezom je pritegnila številne poglede in hitro postala ena najbolj fotografiranih gostij na rdeči preprogi.

Ameriška manekenka Brooks Nader je ponovno dokazala, da na rdeči preprogi zna pritegniti pozornost. Na podelitvi nagrad emmy v Los Angelesu se je pojavila v oprijeti rdeči obleki, ki je poudarila njeno postavo, drzno izrezan dekolte pa je poskrbel, da je bila med najbolj opaženimi gostjami večera.

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Brooks Nader
Brooks Nader FOTO: Profimedia

Rdeča obleka z drznim dekoltejem

Brooks je za glamurozni dogodek izbrala živo rdečo toaleto, ki je mnoge spomnila na legendarne modne trenutke zvezdnic iz devetdesetih let. Elegantna silhueta, izrazita barva in samozavesten nastop so poskrbeli, da so bili pogledi fotografov pogosto usmerjeni prav vanjo.

Kdo ji je delal družbo na rdeči preprogi?

Na rdečo preprogo ni prišla sama. Družbo ji je delala sestra Sarah Jane Nader, ki je izbrala zlato obleko, zaradi katere so številni opazovalci njun videz primerjali celo s prestižnim kipcem emmy.

Kdo je Brooks Nader?

Brooks Nader v zadnjih letih velja za eno najprepoznavnejših ameriških manekenk in igralk, njeni modni izbori pa redno polnijo naslovnice zabavnih medijev. Tudi tokrat ni razočarala in je z drznim modnim videzom poskrbela za enega bolj odmevnih trenutkov večera, piše The Sun.

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Na družbenih omrežjih so se kmalu po dogodku zvrstili številni odzivi, mnogi pa so se strinjali, da je bila rdeča obleka ena najbolj opaznih modnih izbir letošnje podelitve.

Sarah Jane Nader in Brooks Nader
Sarah Jane Nader in Brooks NaderFOTO: Profimedia
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Vir: The Sun

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