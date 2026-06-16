Oprostila mu je prevaro in naredila še enega otroka

Neymar in Bruna Biancardi sta uradno potrdila, da se bo njuna družina kmalu povečala za še enega člana. To bo njun tretji skupni otrok, skupno pa že peti za slavnega brazilskega nogometaša. Novico sta delila sredi svetovnega prvenstva z videoposnetkom na Bruninem YouTube kanalu, kjer sta oboževalcem pokazala tudi trenutek razkritja spola.

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Kdo je Bruna Biancardi?

Bruna Biancardi je brazilska manekenka, modna vplivnica in podjetnica iz So Paula, ki je v mednarodni javnosti najbolj zaslovela zaradi zveze z nogometnim zvezdnikom Neymarjem Jr. Kot poroča People, je par novembra 2023 prekinil razmerje, le mesec dni po rojstvu njune hčerke Mavie, pri čemer je Biancardijeva na Instagramu zapisala, da "ni v razmerju" in da ju povezuje predvsem starševstvo njune hčerke.

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Poleg medijske pozornosti zaradi zasebnega življenja pa je Biancardijeva uspešna tudi samostojno – sodelovala je z luksuznimi modnimi hišami, kot so Louis Vuitton, Balmain in Off-White, ter si ustvarila močno prisotnost na družbenih omrežjih z milijoni sledilcev.

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Kljub vsem preteklim težavam v zvezi, o katerih se je v medijih veliko pisalo, par očitno odpira novo, stabilnejše poglavje v svojem zasebnem življenju.

Neymar in Bruna Biancardi se bosta razveselila deklice

Razkritje spola otroka je bilo izpeljano na izjemno oseben in intimen način, daleč od običajnega pompa. Družina se je zbrala k igri z barvami, v kateri so sodelovali tudi njuni hčerki Mavie in Mel ter Neymarjev 14-letni sin Davi Lucca.

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Ko so z oči sneli preveze in zagledali rožnato barvo, je Neymarjevo navdušenje preseglo vse meje. "Znorel bom!" je v videoposnetku vzkliknil nogometaš, ki je ob dejstvu, da bo dobil že četrto hčer, šaljivo pripomnil, da bo od zdaj naprej njihova skupina znana kot Spice Girls.

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Zvezdnik ima že dolgo težave z zvestobo

Odnos para so v preteklosti zaznamovali številni škandali in razhodi. Medtem ko je Bruna pričakovala prvega otroka, je nogometaš priznal varanje in se ji javno opravičil prek Instagrama, kjer je izpostavil svojo napako in nepotrebno izpostavljanje partnerice. Bruna je nekaj mesecev pozneje sicer potrdila razhod, vendar njuna pot s tem ni bila zaključena. Kot poročajo brazilski mediji, sta zvezdnika uspela prebroditi težave in kljub ponovnim trenjem v letu 2024, ko je Neymar z drugo manekenko dobil hčer Heleno, še vedno ostajata skupaj.

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Več o njuni družini si lahko preberete TUKAJ!

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