Po boleči ločitvi je spet srečen, njegova nova ljubezen je 24 let mlajša

Ameriški igralec Cameron Mathison, ki ga gledalci poznajo predvsem po vlogi v priljubljeni seriji General Hospital, je po koncu 22-letnega zakona znova našel ljubezen. Njegova nova partnerica, Taelyr Robinson, je od njega mlajša 24 let, njuno razmerje pa je v zadnjih dneh pritegnilo veliko pozornosti.

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Igralec je o zvezi spregovoril v podkastu I Do, Part 2, kjer je razkril, kako sta se spoznala, kako se soočata z generacijskimi razlikami in zakaj meni, da so leta v ljubezni le številka.

icon-expand Cameron Mathison z novo partnerko. FOTO: Profimedia

Po več kot dveh desetletjih zakona je obrnil nov list

Poleti 2024 je javnost presenetila novica, da se Cameron Mathison in njegova žena Vanessa Mathison po 22 letih zakona razhajata. V skupni izjavi sta poudarila, da odločitev ni bila lahka, a da v novo življenjsko obdobje vstopata z veliko medsebojnega spoštovanja, prijaznosti in hvaležnosti za leta, ki sta jih preživela skupaj. Dodala sta tudi, da bosta njuna otroka ostala na prvem mestu. Par ima sina Lucasa in hčerko Leilo, po razhodu pa sta poudarila, da ostajata prijatelja in predana starša.

Zakaj sta se Cameron Mathison in Vanessa razšla?

Čeprav je razhod odmeval v ameriških medijih, Cameron Mathison in Vanessa Mathison nikoli nista javno razkrila konkretnega razloga za konec zakona. V javnost sta poslala zgolj skupno izjavo, v kateri sta poudarila spoštovanje in skrb za družino, podrobnosti iz zasebnega življenja pa sta zadržala zase.

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Prav zato o razlogih za njun razhod ni mogoče govoriti kot o preverjenih dejstvih. Znano je le, da sta se po več kot dveh desetletjih skupnega življenja odločila za ločeni poti.

icon-expand Cameron Mathison in žena Vanessa FOTO: Profimedia

Ločitev ga je močno prizadela, težko si je opomogel

Čeprav razloga za razhod z nekdanjo ženo Vanesso Mathison nikoli nista javno razkrila, je igralec pozneje odkrito spregovoril o tem, kako težko je doživel konec dolgoletnega zakona. Priznal je, da ga je novica, da si njegova žena želi ločitve, 'popolnoma pretresla'. Dejal je, da nekaj časa ni mogel normalno spati niti jesti, saj se je moral soočiti z nenadno spremembo življenja, ki ga je poznal več kot dve desetletji. "Ko sem izvedel, da si Vanessa želi ločitve in da želi začeti hoditi z drugimi, sem bil na resnično, resnično nizki točki v svojem življenju," je dejal po poročanju revije People in dodal: "Povsem sem izgubil tla pod nogami, ponoči nisem spal in nisem jedel."

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Kako dolgo sta bila skupaj?

Ljubezenska zgodba Camerona Mathisona in Vanasse Mathison se je začela že leta 1998, ko sta se spoznala v New Yorku. Kmalu zatem sta začela razmerje, leta 2002 pa sta stopila pred oltar. Dolga leta sta veljala za enega najbolj stabilnih parov v svetu televizijske zabave. Še leta 2022 je igralec v pogovoru za Entertainment Tonight odkrito govoril o tem, da zakon ni bil vedno popoln. Priznal je, da sta imela v prvih letih tudi težka obdobja, vendar ju je premagovanje izzivov še dodatno povezalo.

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Novo ljubezen je našel prek aplikacije Raya

Po razhodu se je igralec po več kot dveh desetletjih prvič znašel v svetu zmenkov. V podkastu I Do, Part 2 je priznal, da se mu je bilo težko privaditi na sodoben način spoznavanja ljudi in uporabo aplikacij za zmenke. Izkušnjo je opisal kot "čudno, kaotično in nekoliko nadrealistično".

icon-expand Cameron Mathison in nova partnerka. FOTO: Profimedia

Novo partnerico je spoznal prek ekskluzivne aplikacije Raya, ki je med zvezdniki in vplivneži zelo priljubljena. Njuno razmerje naj bi se začelo aprila letos.

Kdo je njegova nova partnerica?

Nova izbranka Taelyr Robinson je stara 33 let, zaradi česar je od igralca mlajša 24 let. Prav velika starostna razlika je prvi podatek, ki je pritegnil pozornost javnosti, a igralca to očitno ne moti. V intervjuju je povedal, da ga je pri njej najbolj prepričala osebnost, opisal pa jo je kot prijazno, inteligentno, zabavno, podporno in pustolovsko osebo. Po njegovih besedah imata kljub starostni razliki veliko skupnih interesov in podobne vrednote. "Imava ogromno skupnega," je poudaril.

Kaj pravi o starostni razliki?

Čeprav je med njima skoraj četrt stoletja razlike, igralec meni, da leta niso ključna za uspešno razmerje. Je pa priznal, da med njima obstajajo določene generacijske razlike, predvsem pri uporabi družbenih omrežij. Kot je povedal v podkastu, sam svoje ljubezensko življenje raje ohranja bolj zasebno, medtem ko njegova partnerica pripada generaciji, ki daje večji pomen javni prisotnosti na družbenih omrežjih. Eden od primerov je bila tudi odločitev, kdaj bosta svoje razmerje uradno delila z javnostjo.

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Življenje mu je spremenila tudi težka zdravstvena preizkušnja

Leta 2019 je igralec razkril, da so mu diagnosticirali raka ledvic. Operacija je bila uspešna, pozneje pa je večkrat spregovoril o tem, kako močno je bolezen vplivala na njegov pogled na življenje, odnose in prioritete. Mnogi oboževalci menijo, da je prav to obdobje pomembno prispevalo k njegovi večji odprtosti, ko govori o življenjskih izzivih, osebni rasti in ljubezni. Čeprav sam povezave med boleznijo in poznejšimi odločitvami ni posebej izpostavljal, je večkrat poudaril, da danes svet vidi nekoliko drugače kot pred leti.

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"Nisem pričakoval, da bom še našel takšno povezavo"

Med najbolj iskrenimi deli intervjuja je bil trenutek, ko je Cameron Mathison priznal, da po koncu dolgoletnega zakona ni pričakoval, da bo ponovno našel osebo, s katero se bo tako močno povezal. V pogovoru je dejal, da je v novem razmerju odkril veliko veselja, podpore in medsebojnega razumevanja. Ob tem je dodal, da danes veliko bolj kot nekoč ceni sposobnost poslušanja, razumevanja in odpuščanja, saj verjame, da so prav te lastnosti ključne za zdravo in zrelo partnerstvo.

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Ljubezen ne pozna pravil in števil

Zgodba Camerona Mathisona dokazuje, da se življenje po ločitvi ne konča. Po več kot dveh desetletjih zakona se je znašel v povsem drugačnem življenjskem obdobju, v katerem je moral znova spoznavati svet zmenkov, danes pa o novi zvezi govori odkrito in pozitivno.

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Čeprav največ pozornosti še vedno pritegne podatek o 24-letni starostni razliki, igralec vztraja, da so za uspešno razmerje veliko pomembnejši skupni interesi, podobne vrednote in medsebojna podpora.

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