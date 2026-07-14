Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Cardi B
Trači

Vsi govorijo o obleki, ki je razdelila javnost

N. Č.
14. 07. 2026 04.00
1

Cardi B je na pariškem tednu mode pritegnila vso pozornost s prestižno kreacijo Rahula Mishre. A bleščeča obleka s kompleksnim vezenjem je zaradi enega samega spornega detajla poskrbela za razgrete razprave na družbenih omrežjih.

Cardi B je na nedavnem tednu mode v Parizu ponovno pritegnila pozornost s kreacijo, ki nikogar ni pustila ravnodušnega. Na revijo oblikovalca Rahula Mishre je prišla v peščeni obleki s srebrnimi bleščečimi detajli, ki je vključevala kompleksno vezenje in korzetni del.

Na zabavo prišla v povsem strgani obleki
Preberi še
Na zabavo prišla v povsem strgani obleki

Za kakšno obleko se je odločila zvezdnica?

Obleka je bila zasnovana tako, da poudari njeno silhueto. Kombinacija, ki jo je izbrala zvezdnica, je bila sestavljena iz kremne podlage in srebrnih okraskov. Posebnost kroja je bil poudarjen zgornji del s tankimi naramnicami, kar je ustvarilo klasičen, a moden kontrast.

Cardi B
Cardi B FOTO: Profimedia

Poleg obleke je Cardi B nosila strogo zalizano pričesko, ki je poudarila obraz, ter opazne nakitne dodatke na glavi, ki so zaključili celoten komplet brez nepotrebnega barvnega mešanja.

Detajl na bradavicah, ki je razdelil javnost

Čeprav so bili mnogi navdušeni nad njeno opravo, je kritični del občinstva izpostavil določen detajl na bradavicah, ki naj bi pokvaril splošni vtis, piše Tportal. Na družbenih omrežjih so se vrstili zapisi: "Bila bi popolna brez tistega detajla."

Medtem ko so nekateri hvalili drznost, so bili drugi neusmiljeni in kritizirali njeno opravo, predvsem zaradi omenjenega detajla. Kaj pa mislite vi? Je obleka ravno prav drzna ali gre za modni kiks?

Bila je noseča, a spala z drugim
Preberi še
Bila je noseča, a spala z drugim
Raperka sredi koncerta napadla svojo oboževalko
Preberi še
Raperka sredi koncerta napadla svojo oboževalko
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: tportal.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Cardi B teden mode v Parizu Rahul Mishra pariski teden mode moda peščena obleka
Trači

Nova ljubezen v Toskani: po ločitvi uživa z 12 let mlajšim

Trači

Kamere ujele vse, splet pa je ponorel

Zadovoljna.si Je to najslabše oblečena zvezdnica zabave po podelitvi oskarjev?
Zadovoljna.si Bili smo na Ljubljanskem tednu mode, to nas je najbolj presenetilo
24ur.com Razburjenje v modni industriji: manekenka, ustvarjena z umetno inteligenco
Zadovoljna.si Najbolj zaželena obleka sezone, vsi govorijo o njej
Zadovoljna.si Zgodovinski škandal, ki stoji za njeno obleko
24ur.com Ameriška revija Vogue objavila modno zgodbo z manekenko, ki ni resnična
Zadovoljna.si Evrovizija 2026 skozi oči modnega oblikovalca: trendi, šoki in presežki
Priporoča
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Banion 14. 07. 2026 17.52
0 0
samo ženske so se v stanju tako obleči
ODGOVORI
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1797