Vsi govorijo o obleki, ki je razdelila javnost

Cardi B je na nedavnem tednu mode v Parizu ponovno pritegnila pozornost s kreacijo, ki nikogar ni pustila ravnodušnega. Na revijo oblikovalca Rahula Mishre je prišla v peščeni obleki s srebrnimi bleščečimi detajli, ki je vključevala kompleksno vezenje in korzetni del.

Obleka je bila zasnovana tako, da poudari njeno silhueto. Kombinacija, ki jo je izbrala zvezdnica, je bila sestavljena iz kremne podlage in srebrnih okraskov . Posebnost kroja je bil poudarjen zgornji del s tankimi naramnicami, kar je ustvarilo klasičen, a moden kontrast.

Poleg obleke je Cardi B nosila strogo zalizano pričesko , ki je poudarila obraz, ter opazne nakitne dodatke na glavi, ki so zaključili celoten komplet brez nepotrebnega barvnega mešanja.

Čeprav so bili mnogi navdušeni nad njeno opravo, je kritični del občinstva izpostavil določen detajl na bradavicah, ki naj bi pokvaril splošni vtis, piše Tportal. Na družbenih omrežjih so se vrstili zapisi: "Bila bi popolna brez tistega detajla."

Medtem ko so nekateri hvalili drznost, so bili drugi neusmiljeni in kritizirali njeno opravo, predvsem zaradi omenjenega detajla. Kaj pa mislite vi? Je obleka ravno prav drzna ali gre za modni kiks?