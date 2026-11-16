Prepoznal je ni skoraj nihče: za vse je bil kriv njen modni dodatek

Cardi B je znana po drznih modnih izbirah, a tokrat je šla še korak dlje. Na dobrodelni prireditvi Baby2Baby Gala v Los Angelesu se je pojavila v spektakularni kreaciji modne oblikovalke Tamare Ralph, največ pozornosti pa ni pritegnila obleka, temveč ogromen pernat klobuk, ki je skoraj povsem zakril njen obraz.
V središču pozornosti je bil klobuk
Čeprav je nosila razkošno visoko modo, so bili pogledi usmerjeni predvsem v njen nenavaden modni dodatek. Cardi B je svoj videz dopolnila z ogromnim belim pernatim klobukom, ki je segal daleč prek obraza in ustvarjal skoraj dramatičen učinek. Klobuk je bil tako velik, da je z določenih zornih kotov skoraj v celoti zakril njen obraz.
Obleka je bila delo priznane modne oblikovalke
Njena modna kombinacija je bila delo oblikovalke Tamare Ralph in del kolekcije visoke mode za pomlad 2026, piše Marie Clarie. Obleka v slonokoščeni barvi je navdušila z globokim izrezom, mehko padajočo silhueto in bogato okrašenim zlatim korzetom, ki je poudaril postavo.
Celotno kombinacijo so dopolnjele dolge bele rokavice, medtem ko je pernata kreacija poskrbela za dramatičen zaključek videza, še dodajajo. Modni poznavalci so se strinjali, da je šlo za enega najbolj teatralnih videzov dogodka.
Trend, ki ga bomo videvale vse pogosteje?
Čeprav je takšen modni dodatek za večino žensk precej nepraktičen, modne piste že nekaj sezon napovedujejo vrnitev izrazitih pokrival, velikih klobukov in opaznih modnih dodatkov.
Velike modne hiše vse pogosteje posegajo po kosih, ki ne služijo zgolj kot dodatek, temveč postanejo osrednji element celotnega videza. Cardi B je s svojim nastopom pokazala prav to: včasih je dovolj en sam modni kos, da zasenči vse ostalo.
Nihče ni ostal ravnodušen
Cardi B že vrsto let slovi kot zvezdnica, ki se ne boji modnih tveganj. Tokrat je ponovno dokazala, da moda zanjo ni zgolj oblačenje, ampak način izražanja osebnosti.
Viri: WWD (Women's Wear Daily), Marie Claire, Hindustan Times Fashion
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