Tako je videti mesec dni po rojstvu četrtega otroka

Ameriška reperka Cardi B je na rojstnodnevni zabavi svojega partnerja, igralca lige NFL Stefona Diggsa, v Miamiju znova pritegnila vso pozornost. Izbrala je drzen večerni videz, ki je močno izstopal. Njen cilj je bil jasno poudariti svojo postavo in zdi se, da je z izbiro obleke dosegla želeni učinek, poroča španski portal Hola!.
Cardi B presenetila z drzno opravo
Cardi B je na Instagramu delila fotografije in posnetke, kjer je ponosno pokazala svoj outfit. Šlo je za črno maksi obleko z globokim dekoltejem in izrazito odprtim hrbtom, ki so ga krasile zlate verige. Verige so na hrbtu tvorile mrežasto strukturo, kar je poudarilo njene tetovaže in ustvarilo videz, ki je bil hkrati seksapilen in drzen.
K obleki je obula črno-zlate sandale z visoko peto in dodala opazen zlat nakit, kar je celoten videz še bolj nadgradilo. Manjkala ni niti zlata torbica, ki se je do potankosti ujemala s preostalim stajlingom.
Le dober mesec po porodu četrtega otroka
Kar je bilo pri njenem videzu najbolj fascinantno, pa je dejstvo, da se je odločila za tako drzen stajling zgolj dober mesec po rojstvu četrtega otroka. Medtem ko se mnoge zvezdnice umaknejo iz javnosti, da bi si v miru opomogle, Cardi B nenehno kljubuje konvencijam.
Rodila je 4. novembra
Cardi B je nedavno, 4. novembra, dobila prvega otroka s Stefonom Diggsom, profesionalnim igralcem ameriškega nogometa, poroča BBC. Podrobnosti o otroku, kot je ime, ni razkrila, vendar je njen tiskovni predstavnik po porodu za revijo People povedal, da je Cardi rodila fantka in da je "zdrava in srečna".
To je njen četrti otrok. Je mati hčerke Kulture (7), sina Wavea (4) in hčerke Blossom (1) iz prejšnjega razmerja z Offsetom, za Diggsa pa je to tretji otrok, poroča revija People, ki je sredi novembra razkrila podrobnosti o njegovih otrocih, vključno s sinom, ki ga je dobil s Cardi B.
Vir: hola.com, bbc.com, people.com
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV