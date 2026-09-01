Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Cardi B - ig
Trači

Opažena le streljaj od Slovenije: v Trstu naj bi bila v družbi znanega nogometaša

N. Č.
01. 09. 2026 13.57
0

Prebivalce Trsta je v ponedeljek zvečer presenetil nenavaden prizor. Po poročanju italijanskega portala Trieste Cafe naj bi v mestu opazili svetovno znano raperko Cardi B in nigerijskega nogometaša Maduko Okoyeja, ki brani barve italijanskega prvoligaša Udinese.

Svetovna zvezdnica v Trstu

Kot poroča portal Trieste Cafe, naj bi bila Cardi B v družbi Maduke Okoyeja opažena v središču Trsta. Novica je hitro vzbudila zanimanje, saj gre za eno najbolj prepoznavnih glasbenih zvezdnic današnjega časa, ki ima na Instagramu več kot 160 milijonov sledilcev.

Na zabavo prišla v povsem strgani obleki
Preberi še
Na zabavo prišla v povsem strgani obleki

Njena prisotnost v mestu, ki je Slovencem praktično na dosegu roke, je zato marsikoga presenetila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Govorice spremljajo že več tednov

To ni prvič, da so Cardi B in 26-letnega nogometaša povezali skupaj. Kot navaja Trieste Cafe, sta bila julija opažena na pariškem tednu mode, kasneje pa še na večerji v Benetkah. Prav ti skupni nastopi v javnosti so sprožili številna ugibanja o naravi njunega odnosa.

Tako je videti mesec dni po rojstvu četrtega otroka
Preberi še
Tako je videti mesec dni po rojstvu četrtega otroka

Dodatno zanimanje je vzbudila tudi sama Cardi B, ki je v zadnjih tednih javno spregovorila o Okoyeju in ga opisala kot zelo 'prijazno osebo'. Kljub temu razmerja nista nikoli uradno potrdila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kaj ju je pripeljalo v Trst?

Za Maduko Okoyeja obisk Trsta ni nič nenavadnega, saj kot vratar Udineseja živi in dela v Furlaniji - Julijski krajini. Veliko večje presenečenje pa je prihod Cardi B, ene največjih svetovnih glasbenih zvezdnic.

Raperka sredi koncerta napadla svojo oboževalko
Preberi še
Raperka sredi koncerta napadla svojo oboževalko

Po poročanju italijanskega medija naj bi bila njuna prisotnost v Trstu le še eden v nizu skupnih nastopov, ki v zadnjih mesecih vzbujajo pozornost mednarodnih medijev.

Cardi B
Cardi BFOTO: Profimedia

Razmerje ostaja skrivnost

Čeprav se govorice o morebitni romanci pojavljajo že nekaj časa, uradne potrditve še vedno ni. Za zdaj je znano le to, da sta bila skupaj opažena v Parizu, Benetkah in zdaj še v Trstu.

Vsi govorijo o obleki, ki je razdelila javnost
Preberi še
Vsi govorijo o obleki, ki je razdelila javnost
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ne glede na to pa je prihod svetovno znane raperke v mesto tik ob slovenski meji zagotovo pritegnil veliko pozornosti in poskrbel za eno bolj nepričakovanih zgodb tega tedna.

Bila je noseča, a spala z drugim
Preberi še
Bila je noseča, a spala z drugim
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Trieste Cafe.

cardi b trst italija
Oddaje

Izbrane kratke filme letošnjega MUVIT-a si lahko zdaj ogledate tudi na VOYO

24ur.com Slovenec, ki ga je kapetan Zvezde udarjal brez milosti: 'Verjetno bi nadaljeval do onemoglosti'
24ur.com Vinko bo vstopil v hotel z besedami: Gremo po bron!
24ur.com Nov incident: trenerju rumeni karton, ker je govoril slovensko
24ur.com Prestopna bomba v Zagrebu? Dinamo snubi napadalca Borussie Dortmund
24ur.com Fotozgodba: Slavje slovenske reprezentance
24ur.com Nov žaljiv zapis v Trstu: 'Konzulat korupcije'
24ur.com Na slovenskem konzulatu v Trstu žaljiv napis
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1906