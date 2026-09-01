Opažena le streljaj od Slovenije: v Trstu naj bi bila v družbi znanega nogometaša

Svetovna zvezdnica v Trstu
Kot poroča portal Trieste Cafe, naj bi bila Cardi B v družbi Maduke Okoyeja opažena v središču Trsta. Novica je hitro vzbudila zanimanje, saj gre za eno najbolj prepoznavnih glasbenih zvezdnic današnjega časa, ki ima na Instagramu več kot 160 milijonov sledilcev.
Njena prisotnost v mestu, ki je Slovencem praktično na dosegu roke, je zato marsikoga presenetila.
Govorice spremljajo že več tednov
To ni prvič, da so Cardi B in 26-letnega nogometaša povezali skupaj. Kot navaja Trieste Cafe, sta bila julija opažena na pariškem tednu mode, kasneje pa še na večerji v Benetkah. Prav ti skupni nastopi v javnosti so sprožili številna ugibanja o naravi njunega odnosa.
Dodatno zanimanje je vzbudila tudi sama Cardi B, ki je v zadnjih tednih javno spregovorila o Okoyeju in ga opisala kot zelo 'prijazno osebo'. Kljub temu razmerja nista nikoli uradno potrdila.
Kaj ju je pripeljalo v Trst?
Za Maduko Okoyeja obisk Trsta ni nič nenavadnega, saj kot vratar Udineseja živi in dela v Furlaniji - Julijski krajini. Veliko večje presenečenje pa je prihod Cardi B, ene največjih svetovnih glasbenih zvezdnic.
Po poročanju italijanskega medija naj bi bila njuna prisotnost v Trstu le še eden v nizu skupnih nastopov, ki v zadnjih mesecih vzbujajo pozornost mednarodnih medijev.
Razmerje ostaja skrivnost
Čeprav se govorice o morebitni romanci pojavljajo že nekaj časa, uradne potrditve še vedno ni. Za zdaj je znano le to, da sta bila skupaj opažena v Parizu, Benetkah in zdaj še v Trstu.
Vir: Trieste Cafe.
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