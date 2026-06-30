Tako lepo poročno obleko je izbrala mlada nevesta

Kot poročata People in AOL, sta si Mason in njegova izbranka Carmen, večno zvestobo obljubila na romantičnem rtu Cape Cod v ameriški zvezni državi Massachusetts.

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Ljubezenska zgodba, ki se je začela ob večerji

Par se je spoznal prek skupnega prijatelja in hitro ugotovil, da si delita podobne vrednote ter življenjske cilje. Carmen je že ob zaroki za People razkrila, da sta se zaljubila skoraj na prvem zmenku, ki je vključeval njuni najljubši stvari – espresso martini in zajtrk za večerjo. Poroka je potekala le nekaj dni po peti obletnici njunega razmerja, zato je imel celoten poročni vikend še poseben simbolni pomen.

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Izbrala sta kraj, ki je videti kot iz razglednice

Namesto velike mestne poroke sta se odločila za destinacijsko poroko v Cape Codu. Kot sta povedala za People, so njuni prijatelji in sorodniki razpršeni po različnih delih ZDA, zato sta želela ustvariti vikend, ki bi bil hkrati praznovanje in sproščen oddih za vse povabljene. Obred in slavje sta potekala v priljubljenem obmorskem prizorišču Wychmere Beach Club, ki slovi po razgledih na ocean in romantičnem vzdušju.

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Poročna obleka, ki je pritegnila vse poglede

Poleg romantične obmorske kulise je veliko pozornosti požela tudi nevesta Carmen Joiner. Za poročni dan je izbrala kreacijo modne hiše Alena Leena Bridal, ki je med ljubiteljicami poročne mode znana po elegantnih silhuetah, lahkotnih tkaninah in prefinjenih detajlih. Njihove kolekcije pogosto navdihujejo narava, cvetlični motivi in organski elementi, zato njihove obleke združujejo brezčasno romantiko s sodobno estetiko. Carmenina izbira se je popolnoma zlila z vzdušjem poroke na Cape Codu. Obleka brez naramnic je poudarila njeno eleganco, hkrati pa ohranila sproščenost, ki jo narekuje poletna poroka ob morju. Namesto pretiranega blišča je stavila na prefinjeno minimalizem, s katerim je ustvarila videz, ki bo brez dvoma ostal brezčasen.

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Prav takšni kroji sodijo med opaznejše poročne trende leta 2026. Neveste se vse pogosteje odločajo za obleke z čistimi linijami, vrhunskimi materiali in subtilnimi detajli, ki poudarijo osebnost, namesto da bi jo zasenčili. Carmen je izbrala prav takšno kreacijo – dovolj elegantno, da izstopa, a obenem dovolj nežno, da deluje naravno in lahkotno. Po fotografijah, objavljenih v reviji People, je videz dopolnila z dolgo tančico in šopkom modrih hortenzij, cvetlic, ki veljajo za enega od simbolov Cape Coda. Kombinacija nežnih modrih odtenkov, klasične bele obleke in morske kulise je ustvarila prizor, ki je deloval hkrati razkošno in sproščeno – kot popolna poletna poroka iz razglednice.

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Najbolj ganljiv trenutek dneva

Čeprav je bila poroka polna lepih detajlov, je par razkril, da je bil eden najlepših trenutkov pravzaprav skrit pred očmi gostov. Zjutraj pred obredom sta si namreč izmenjala osebne poročne zaobljube v popolni zasebnosti. Po njunih besedah jima je ta miren trenutek omogočil, da sta se ustavila, zadihala in zares dojela pomen dneva, ki ga bosta pomnila vse življenje.

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Družina v središču praznovanja

Tudi uradni del poroke je imel močan družinski pečat. Obred je vodil Carmenin svak, saj sta si želela nekoga, ki njuno zgodbo dobro pozna in lahko o njuni zvezi spregovori iskreno ter osebno. Poleg tega so najeti hiši, v kateri so skupaj prebivali najbližji družinski člani, posvetili pomemben del poročnega vikenda. V času, ko številne zvezdniške poroke tekmujejo v razkošju, sta Mason Dye in Carmen Joiner izbrala nekoliko drugačen pristop. Namesto spektakla sta v ospredje postavila bližino, družino in pristne trenutke. Rezultat pa je bila poroka, ki ni navdušila le z romantično kuliso, temveč tudi z občutkom topline in iskrenosti.

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