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Carys Douglas
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30 let pozneje je oblekla čipkast top, ki ga je nosila njena mama

N. Č.
15. 11. 2026 04.00
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Triindvajsetletna Carys Douglas se je na nedavnem modnem dogodku v New Yorku pojavila v črnem čipkastem topu znamke Gucci. Isti kos je njena mama, igralka Catherine Zeta-Jones, nosila že pred 30 leti na filmski premieri leta 1996.

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Carys Douglas, 23-letna hčerka igralskega para Michaela Douglasa in Catherine Zeta-Jones, je na nedavnem dogodku v New Yorku poskrbela za odličen modni trenutek. Po poročanju revije People se je v sredo, 11. novembra, udeležila zabave znamk Gucci in Moda Operandi, kjer je nosila oblačilo iz osebnega arhiva svoje slavne mame. 

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Izbrala je črn top modne hiše Gucci

Izbrala je črn čipkast top modne hiše Gucci, ki ga je Catherine Zeta-Jones prvič oblekla že pred natanko tridesetimi leti. Ta poteza jasno kaže na trend ponovne uporabe kakovostnih dizajnerskih oblačil, ki je med mlajšo generacijo zvezdnikov vse bolj priljubljen. Namesto nakupa novega oblačila je Carys raje izkoristila obstoječo garderobo svoje mame in ustvarila svež, a hkrati zgodovinsko obarvan videz, ki je pritegnil poglede vseh zbranih fotografov.

Carys Douglas
Carys Douglas FOTO: Profimedia

30 let pozneje je modni kos še vedno videti osupljivo

Gre za prosojno črno srajco z dolgimi rokavi iz čipke, ki se spredaj zapenja le z eno zaponko na prsnem košu. Zanimivo je pogledati, kako različno sta ta isti kos oblačila stilirali mama in hčerka. Carys Douglas je za dogodek leta 2026 izbrala bolj mladosten in preprost pristop: čipkast top je kombinirala s črnim minikrilom in črno ročno torbico

Njena mama, Catherine Zeta-Jones, ki je danes stara 57 let, pa je ta isti top nosila leta 1996 na premieri filma The Long Kiss Goodnight. Njen takratni stajling je bil precej drugačen in je vključeval naslednje kose: pod prosojno čipko je nosila črn top brez naramnic, spodaj je oblekla ujemajoče se črne čipkaste pajkice, celoten videz pa je zaključila s klasičnimi črnimi salonarji.

Razkrila, zakaj se izogiba kupovanju novih oblačil

To ni prvič, da je Carys Douglas javno spregovorila o svoji naklonjenosti rabljenim in starejšim oblačilom. Že leta 2025 je za revijo People na dogodku PAC NYC Icons of Culture Gala v New Yorku pojasnila, zakaj se izogiba nakupovanju novih oblačil. 

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Glavni razlog je skrb za okolje in trajnostni pristop k modi. "Čutim, da obožujem vintage oblačila. Pravzaprav ne maram nakupovati. Hitra moda me ne zanima, predvsem iz trajnostnih razlogov, zato se počutim zelo srečno, da imam na voljo tako čudovito omaro, iz katere lahko izbiram," je povedala za omenjeno revijo. Namesto da bi podpirala industrijo hitre mode, raje izkoristi bogato zbirko dizajnerskih oblačil, ki jih je skozi desetletja uspešne kariere zbrala njena mama Catherine Zeta-Jones. S tem daje odličen zgled svojim vrstnikom o pomembnosti ponovne uporabe tekstila.

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Modne kose si najraje vzame iz omare svoje mame

Izposojanje oblačil med mamo in hčerko pa včasih prinese tudi kakšno zabavno situacijo, kar je Carys Douglas brez zadržkov priznala v pogovoru za medije. Povedala je, da mami ne pove vedno, kdaj si vzame kakšen kos iz njene omare, saj si oblačila in dodatke izposoja zelo pogosto. 

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Za revijo People je v smehu opisala pogovor, ki se zgodi, ko Catherine Zeta-Jones pri njej opazi svoje stvari: "Ona reče: 'Je to moja torbica?' Jaz pa odgovorim: 'Ne vem. Mislim, da ne.'" Kljub temu, da gre za drage dizajnerske kose, je očitno, da imata mama in hčerka zelo sproščen odnos, kakršnega poznajo številne družine po vsem svetu, kjer si hčerke rade brez vprašanja izposodijo mamine modne dodatke.

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Vir: people.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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