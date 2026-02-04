Izgubil ženo, ki jo je ljubil več kot tri desetletja

Igralka Catherine O'Hara in Bo Welch sta bila poročena več kot tri desetletja, od leta 1992 do leta 2026, ko je preminula v starosti 71 let. Spoznala sta se leta 1988 na snemanju filma Tima Burtona 'Beetlejuice'. Po spodbudah režiserja jo je Welch povabil na zmenek, O'Hara pa se je pozneje zaradi njega preselila v Los Angeles, poroča People.

icon-expand Bo Welch in Catherine O'Hara FOTO: Profimedia

Kdo je Bo Welch?

Bo Welch je priznan scenograf. Najbolj je znan po svojem delu na filmih 'Edward Scissorhands', 'Men in Black' in 'A Little Princess'. Odraščal je v okrožju Bucks v Pensilvaniji in si je svoj veliki preboj kot scenograf zagotovil leta 1985 z delom na filmu 'The Color Purple', ki mu je prinesel prvo od štirih nominacij za oskarja, piše revija People. Poleg tega se je Welch leta 2003 podal tudi v režiserske vode z režijskim prvencem 'The Cat in the Hat'. Režiral je tudi pet epizod serije 'A Series of Unfortunate Events', za katero je prejel prvo nominacijo za emmyja. Njegov scenografski opus vključuje še filme, kot so 'Batman Returns', serijo 'Schmigadoon!' in 'Thor'. Welch je v intervjuju za Below the Line julija 2022 dejal: "Če se morate zjutraj zbuditi, da bi nekaj naredili, si ne morem misliti nič boljšega [od scenografije]."

Kako sta se spoznala Catherine O'Hara in Bo Welch?

Catherine O'Hara in Bo Welch sta se spoznala med snemanjem kultnega filma 'Beetlejuice'. O'Hara je v filmu igrala Delio Deetz, Welch pa je bil takrat odgovoren za scenografijo, kar je bil šele njegov drugi filmski projekt. Welch se spominja, da so bili njegovi spomini na 'Beetlejuice' izjemno pozitivni, kot je povedal za UPROXX: "To je bil takrat razburljiv del moje kariere. Drugi film, in to je bilo to. Česa podobnega še nisem videl."

Pomagal mu je Tim Burton Tim Burton je bil tisti, ki jima je pomagal, da sta na koncu pristala skupaj. O'Hara je za InStyle januarja 2018 povedala: "Pritoževala sem se Timu Burtonu, kako se ta fant ves čas pogovarja z mano, a me nikoli ne povabi ven." Burton je nato spodbudil Welcha, naj O'Haro povabi na zmenek.

icon-expand Režiser Tim Burton, ki jima je pomagal, da sta pristala skupaj. FOTO: Reuters

Njuno razmerje je zacvetelo

Ko se je snemanje 'Beetlejuice' zaključilo in se je njuno razmerje nadaljevalo, je Catherine O'Hara sprejela pomembno odločitev. Preselila se je v Los Angeles, da bi bila skupaj. Kot je izjavila za The New Yorker leta 2019, je šlo za dejanje čiste ljubezni. "V Los Angeles sem se preselila, da bi bila z njim. Da, preselila sem se zaradi ljubezni," je priznala.

Njen dom je bil do takrat v Kanadi, a strast do Welcha jo je pripeljala v Kalifornijo, kjer sta 25. aprila 1992 uradno sklenila zakonsko zvezo. Njuna skupna življenjska pot se je tako začela v mestu angelov, s čimer sta dokazala, da je ljubezen dovolj močan razlog za velike spremembe v življenju.

icon-expand Catherine O'Hara in Bo Welch sta bila poročena več kot tri desetletja. FOTO: Profimedia

Sledila je poroka

Catherine O'Hara in Bo Welch sta se poročila 25. aprila 1992. Imata dva sinova, Matthewa (rojen 1994) in Luka (rojen 1997). Več o njuni družini si lahko preberete TUKAJ!

