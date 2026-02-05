Žalostna usoda igralcev, ki sta umrla z osmimi leti razmika

Filmska zasedba priljubljenega božičnega filma 'Sam doma' žaluje. Pretekli teden je pri 71 letih umrla igralka Catherine O'Hara, ki je igrala vlogo Kate McCallister, matere dečka Kevina. Pred njo se je leta 2017 poslovil tudi John Heard, ki je bil oče Kevinove filmske družine.

Preberi še Izgubil ženo, ki jo je ljubil več kot tri desetletja

Umrla je Catherine O'Hara

Zvezdnica filma Sam doma, Catherine O'Hara, je umrla v Los Angelesu 30. januarja v starosti 71 let po boju z nerazkrito boleznijo. E! News poroča, da so jo zjutraj na dan smrti v "hudem stanju" prepeljali v bolnišnico, kar je za več tujih medijev potrdil tiskovni predstavnik gasilske službe Los Angelesa.

icon-expand Catherine O'Hara in Bo Welch FOTO: Profimedia

Uradniki so 30. januarja ob 4.48 zjutraj prejeli klic o "približno 70-letni" neimenovani ženski, ki je prebivala v O'Harini rezidenci v Los Angelesu, poroča People. Po prihodu na kraj dogodka so jo odpeljali v bolnišnico, kjer je pozneje istega dne umrla.

Leta 2017 je umrl John Heard

Igralec John Heard, najbolj znan po vlogi v filmih Sam doma, je leta 2017 umrl v starosti 71 let. TMZ je poročal, da je po navedbah družinskih virov Hearda mrtvega v hotelu našla sobarica. Policija je bila poklicana v hotel zaradi poročila o nujnem medicinskem primeru, vendar so ga na kraju dogodka razglasili za mrtvega, še dodaja TMZ. Izkazalo se je, da je umrl zaradi srčnega zastoja, medtem ko je okreval po manjši operaciji hrbta, ki jo je prestal v univerzitetni bolnišnici Stanford v Kaliforniji, so še zapisali.

Preberi še Skrušeni oče sporočil novico o smrti svojega sina

Oba sta umrla v starosti 71 let

Oba igralca, ki ju poznamo iz prvih dveh delov franšize Sam doma, sta umrla v starosti 71 let. Heard, rojen 7. marca 1946, je umrl 21. julija 2017. O'Hara, rojena 4. marca 1954, pa je umrla 30. januarja leta 2026. Med njima je bilo 8 let starostne razlike.

Preberi še Umrl 38-letni igralec, ki je posodil glas znanemu liku

Oba sta imela bogato igralsko kariero: Heard je bil prepoznaven po vlogah v 'The Sopranos' in 'Cutter's Way', O'Hara pa je osvajala srca občinstva s humorjem v filmih, kot so 'Beetlejuice' in serijah, kot je z Emmyjem nagrajeni 'Schitt's Creek'.

icon-expand Catherine O'Hara in John Heard v filmu Sam doma. FOTO: Profimedia

Preberi še Se spomnite Kevina iz Sam doma? To počne danes

Žaluje tudi Macaulay Culkin

Med številnimi pokloni igralcev filma 'Sam doma' je najbolj izstopal tisti Macaulaya Culkina, njenega filmskega sina Kevina. Na Instagramu je Culkin delil skupne fotografije iz filma in slovesnosti na Hollywoodskem Pločniku slavnih leta 2023. Zapisal je: "Mama. Mislil sem, da imava čas. Želel sem si več. Želel sem sedeti na stolu poleg tebe. Slišal sem te. Ampak imel sem ti še toliko za povedati. Rad te imam. Se vidiva pozneje."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ostala sta v stiku

Culkin in O'Hara sta skozi leta ostala v tesnem stiku, o čemer pričajo tudi njene izjave. Nekoč je za Us Weekly dejala: "On je preprosto čudovit mladenič. Zanj mi je mar. Tako sem vesela, da mu gre tako dobro. ... Ima ljubečo družino, svojo lastno majhno družino, ki jo začenja. On je prijazen mladenič."

Preberi še Tako je danes videti Kevinova mama iz filma 'Sam doma'

Za Catherine žaluje tudi njen mož Bo Welch. Več o njuni čudoviti ljubezenski zgodbi, ki je trajala več kot tri desetletja, pa si lahko preberete TUKAJ!

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.