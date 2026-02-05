Zadovoljna.si
Trači

Žalostna usoda igralcev, ki sta umrla z osmimi leti razmika

N. Č.
05. 02. 2026 04.00
0

Filmska starša Kevina McCallisterja iz filma 'Sam doma', Catherine O'Hara in John Heard, sta oba umrla v starosti 71 let, z osmimi leti razmika.

Filmska zasedba priljubljenega božičnega filma 'Sam doma' žaluje. Pretekli teden je pri 71 letih umrla igralka Catherine O'Hara, ki je igrala vlogo Kate McCallister, matere dečka Kevina. Pred njo se je leta 2017 poslovil tudi John Heard, ki je bil oče Kevinove filmske družine.

Umrla je Catherine O'Hara

Zvezdnica filma Sam doma, Catherine O'Hara, je umrla v Los Angelesu 30. januarja v starosti 71 let po boju z nerazkrito boleznijo. E! News poroča, da so jo zjutraj na dan smrti v "hudem stanju" prepeljali v bolnišnico, kar je za več tujih medijev potrdil tiskovni predstavnik gasilske službe Los Angelesa.

Catherine O'Hara in Bo Welch
Catherine O'Hara in Bo Welch FOTO: Profimedia

Uradniki so 30. januarja ob 4.48 zjutraj prejeli klic o "približno 70-letni" neimenovani ženski, ki je prebivala v O'Harini rezidenci v Los Angelesu, poroča People. Po prihodu na kraj dogodka so jo odpeljali v bolnišnico, kjer je pozneje istega dne umrla.

Leta 2017 je umrl John Heard

Igralec John Heard, najbolj znan po vlogi v filmih Sam doma, je leta 2017 umrl v starosti 71 let. TMZ je poročal, da je po navedbah družinskih virov Hearda mrtvega v hotelu našla sobarica. Policija je bila poklicana v hotel zaradi poročila o nujnem medicinskem primeru, vendar so ga na kraju dogodka razglasili za mrtvega, še dodaja TMZ.

Izkazalo se je, da je umrl zaradi srčnega zastoja, medtem ko je okreval po manjši operaciji hrbta, ki jo je prestal v univerzitetni bolnišnici Stanford v Kaliforniji, so še zapisali.

Oba sta umrla v starosti 71 let

Oba igralca, ki ju poznamo iz prvih dveh delov franšize Sam doma, sta umrla v starosti 71 let. Heard, rojen 7. marca 1946, je umrl 21. julija 2017. O'Hara, rojena 4. marca 1954, pa je umrla 30. januarja leta 2026. Med njima je bilo 8 let starostne razlike.

Oba sta imela bogato igralsko kariero: Heard je bil prepoznaven po vlogah v 'The Sopranos' in 'Cutter's Way', O'Hara pa je osvajala srca občinstva s humorjem v filmih, kot so 'Beetlejuice' in serijah, kot je z Emmyjem nagrajeni 'Schitt's Creek'.

Catherine O'Hara in John Heard v filmu Sam doma.
Catherine O'Hara in John Heard v filmu Sam doma.FOTO: Profimedia
Žaluje tudi Macaulay Culkin

Med številnimi pokloni igralcev filma 'Sam doma' je najbolj izstopal tisti Macaulaya Culkina, njenega filmskega sina Kevina. Na Instagramu je Culkin delil skupne fotografije iz filma in slovesnosti na Hollywoodskem Pločniku slavnih leta 2023.

Zapisal je: "Mama. Mislil sem, da imava čas. Želel sem si več. Želel sem sedeti na stolu poleg tebe. Slišal sem te. Ampak imel sem ti še toliko za povedati. Rad te imam. Se vidiva pozneje."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ostala sta v stiku

Culkin in O'Hara sta skozi leta ostala v tesnem stiku, o čemer pričajo tudi njene izjave. Nekoč je za Us Weekly dejala: "On je preprosto čudovit mladenič. Zanj mi je mar. Tako sem vesela, da mu gre tako dobro. ... Ima ljubečo družino, svojo lastno majhno družino, ki jo začenja. On je prijazen mladenič."

Za Catherine žaluje tudi njen mož Bo Welch. Več o njuni čudoviti ljubezenski zgodbi, ki je trajala več kot tri desetletja, pa si lahko preberete TUKAJ!

Vir: eonline.com, people.com, tmz.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Catherine O'Hara John Heard Sam doma Macaulay Culkin smrt umrla žalostna usoda
