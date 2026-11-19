Igralca Catherine Zeta-Jones in Michael Douglas sta v sredo, 18. novembra, praznovala 26. obletnico poroke. Par, ki velja za enega najbolj trdnih v Hollywoodu, je ob tej priložnosti na družbenem omrežju Instagram delil posebni objavi, s katerima sta obeležila več kot četrt stoletja skupnega življenja.

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Njuna zgodba je še toliko bolj posebna, ker sta kljub 25-letni starostni razliki in burnim preizkušnjam ostala eden najtrdnejših hollywoodskih parov. Kot poročata reviji People in Hello!, sta ob letošnji obletnici znova pokazala, da je njuna vez še vedno močna.

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Ganljivi objavi ob 26. obletnici

Catherine Zeta-Jones je na Instagramu objavila črno-belo fotografijo, posneto med letošnjim družinskim potovanjem na Antarktiko. Na njej se z Michaelom Douglasom poljubljata sredi zasnežene pokrajine. Ob fotografiji je zapisala: "Ljubim te do konca sveta in nazaj! Srečno 26. obletnico poroke."

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Michael Douglas je obletnico obeležil s kolažem poročnih fotografij in ženi namenil prisrčno sporočilo: "Vau, 26 let! Čas beži, a bilo je tako čudovito obdobje. Srečno obletnico, draga moja!" Njuni objavi sta hitro preplavili čestitke oboževalcev in številnih znanih prijateljev iz sveta zabave.

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Ljubezen se je začela na filmskem festivalu

Kot piše britanski Hello!, sta se igralca spoznala leta 1998 na filmskem festivalu v francoskem Deauvillu. Douglas je pozneje večkrat pripovedoval, da je že ob prvem srečanju vedel, da želi Catherine bolje spoznati. V enem od intervjujev je razkril, da ji je kmalu po srečanju dejal, da 'želi biti oče njenih otrok'. Čeprav je Catherine pozneje priznala, da je bila nad samozavestno izjavo nekoliko presenečena, se je med njima hitro razvila močna povezava.

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Le dve leti pozneje, 18. novembra 2000, sta se poročila v slovitem hotelu Plaza v New Yorku.

Ena najbolj razkošnih hollywoodskih porok

Njuna poroka je takrat veljala za enega največjih družabnih dogodkov leta. Po poročanju revij People in Vanity Fair so se slavja udeležila številna znana imena iz sveta filma in zabave, med njimi Tom Hanks, Goldie Hawn, Anthony Hopkins in Whoopi Goldberg.

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Posebnost je bila tudi ta, da se je poroka zgodila le nekaj mesecev po rojstvu njunega sina Dylana. Septembra lani je Catherine v oddaji The Drew Barrymore Show razkrila zanimivo anekdoto s poročne zabave. Kot je povedala, se je slavje zavleklo globoko v jutro. Ko se je vrnila s stranišča, je opazila, da pianist ne igra več. Michael je poklical hotelskega upravnika, ki mu je pojasnil: "Ura je pol sedmih zjutraj, gospod Douglas. Pianist je odšel domov."

icon-expand Michael Douglas in Catherine Zeta-Jones FOTO: Profimedia

Skupaj sta prestala tudi težke preizkušnje

Njun zakon ni bil vedno brez težav. Kot poroča People, sta se v preteklih letih soočila s številnimi izzivi. Douglas je leta 2010 prestal zdravljenje raka grla, Catherine pa je javno spregovorila o svoji diagnozi bipolarne motnje. Leta 2013 so svetovni mediji poročali, da sta si za nekaj mesecev vzela premor, vendar se nista nikoli uradno ločila. Pozneje sta oba poudarila, da jima je prav odprta komunikacija pomagala prebroditi najtežje trenutke in ponovno utrditi odnos.

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Družina ostaja na prvem mestu

Poleg igralskih karier sta si ustvarila tudi tesno povezano družino. Skupaj imata sina Dylana in hčer Carys, ki ju pogosto spremljata na javnih dogodkih. Družina je letos obiskala tudi Antarktiko, od koder je nastala fotografija, ki jo je Catherine objavila ob obletnici. Douglas ima sicer iz prvega zakona z Diandro Luker še sina Camerona.

icon-expand Catherine Zeta Douglas, Michael Douglas in Carys Zeta-Jones FOTO: Profimedia

Kaj je skrivnost njunega uspešnega zakona?

Michael Douglas je ob promociji svoje avtobiografije One Helluva Ride za revijo People razkril, da velikih skrivnosti pravzaprav ni.

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Po njegovih besedah je ključno: veliko humorja, iskrena komunikacija, spoštovanje partnerja, izogibanje besedama vedno in nikoli med prepiri. Prav ti preprosti nasveti naj bi bili eden od razlogov, da jima uspeva ohranjati trden odnos tudi po 26 letih zakona.

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