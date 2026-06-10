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Catherine Zeta-Jones in Michael Douglas
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Tako zaljubljeno sta videti po več kot 25 letih zakona

N. Č.
10. 06. 2026 04.00
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Hollywoodska veterana Catherine Zeta-Jones in Michael Douglas sta se med koncem tedna v Monaku udeležila prestižne dirke formule 1 in pokazala trdno povezanost po več kot 25 letih zakona.

V času Grand Prixa v Monaku so bile vse oči uprte v slavne goste, med katerimi sta bila tudi Michael Douglas in Catherine Zeta-Jones. 81-letni Michael in njegova 56-letna soproga sta uživala v sončnem vremenu, Catherine pa je na Instagramu delila utrinek z jahte, kjer sta oba nosila klobuke in sončna očala.

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Igralka je pod fotografijo zapisala "Monaco Grand Prix weekend," kar potrjuje njuno prisotnost na tem priljubljenem dirkaškem koncu tedna. Par so pozneje ujeli tudi fotografi, ko sta se držala za roke med hojo po prizorišču dirke, kar kaže na to, da kljub slavi uživata v preprostih skupnih trenutkih na enem najbolj prepoznavnih športnih prizorišč na svetu, piše People.

Catherine Zeta-Jones in Michael Douglas
Catherine Zeta-Jones in Michael DouglasFOTO: Profimedia

Nedavno praznovala 25 let zakona

Hollywoodski par, ki si deli dva odrasla otroka – 25-letnega Dylana in 23-letno Carys – je nedavno (novembra) proslavil četrt stoletja zakona, poroča People. Poročila sta se leta 2000, njuna povezanost pa je z leti kljub visoki starostni razliki le postajala močnejša.

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Michael se je na obletnico spomnil z objavo na Instagramu, kjer je zapisal: "Vse najboljše ob 25. obletnici, moja draga Catherine. Kdo bi si mislil? Z vso ljubeznijo, Michael." Par svojo močno družinsko vez ohranja tudi z rednimi obiski velikih dogodkov, kjer ju pogosto spremljata njuna otroka, kar le še potrjuje njuno predanost vlogi staršev in stabilnemu partnerskemu odnosu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Velika ljubitelja formule 1

Zeta-Jonesova in Douglas sta očitno velika ljubitelja dirk formule 1. Ne samo v Monaku, redno ju vidimo tudi na drugih lokacijah po svetu. Lani sta denimo novembra obiskala prizorišče v Las Vegasu, kjer se jima je pridružil tudi sin Dylan. Catherine je takrat obisk dirke opisala kot "fast track date night" oziroma 'večerni zmenek na hitrem tiru'.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na dogodku so bili prisotni tudi številni drugi zvezdniki

Kljub temu da so bili na dogodku prisotni tudi zvezdniki, kot sta Kim in Khloé Kardashian, je bilo romantično razpoloženje Catherine in Michaela tisto, ki je pustilo največji pečat. Po dolgem letu dela in promocij se zdi, da sta v Monaku našla pravi prostor za oddih.

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Catherine s ponosom deli utrinke njunega življenja, kar sledilcem omogoča vpogled v resnično srečen zakon, ki temelji na vzajemnem spoštovanju. Zakonca, ki sta svojo pot začela s poroko tisočletja v letu 2000, še vedno ostajata med najpomembnejšimi imeni zabavne industrije, ne le zaradi svojih karier, temveč predvsem zaradi vzorne družinske stabilnosti. Več o njima si lahko preberete TUKAJ!

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Vir: people.com

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