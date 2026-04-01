Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
profimedia 0411177422
Trači

Trpi za neozdravljivo boleznijo, zdaj pa se vrača na oder

N. Č.
01. 04. 2026 04.00
0

Kanadska pevka Celine Dion se po štirih letih premora zaradi bolezni vrača na odre. Veselo novico je potrdila z objavo na 58. rojstni dan.

Zvezdnica Celine Dion je potrdila svoj povratek na glasbene odre po štiriletnem premoru, poroča BBC. Sprva je o tem poročal kanadski časopis La Presse, kasneje pa so se pojavili plakati po Parizu in fotografije na njenih družbenih omrežjih, na katerih je pozirala v francoski prestolnici.

Te so bile posnete med njenimi preteklimi obiski mesta. Novico je nato tudi uradno potrdila sama pevka na svoj 58. rojstni dan. Na svojem profilu na Instagramu je povratek označila za 'najlepše darilo v njenem življenju'. Ob tem je oboževalcem sporočila: "Tako zelo sem pripravljena na to. Počutim se dobro in močna sem. Hkrati sem neverjetno navdušena in seveda še malce živčna."

S tem je razblinila vse dvome in potrdila, da je njena vrnitev neizbežna in da se z nestrpnostjo pripravlja na srečanje s publiko, ki jo že dolgo pričakuje. To ni zgolj napoved, temveč prelomnica v njeni karieri, zaznamovana z osebno močjo in trdo voljo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bolezen, s katero se bori Celine Dion

Štiriletni premor Celine Dion ni bil njena izbira, temveč posledica redke avtoimunske bolezni, ki jo je prisilila, da se umakne z odrov. Glavni simptom te bolezni je krčenje in otrdevanje mišic, kar je pevki povzročalo resne težave pri petju.

Zaradi tega je bil glasbeni nastop praktično nemogoč. Za njen veliki povratek in ohranjanje optimalnega fizičnega zdravja so bili vsi koncertni datumi skrbno razporejeni, poroča BBC. Nastopala bo samo dvakrat tedensko, in sicer v Parizu, kar ji bo omogočilo dovolj časa za počitek in okrevanje med posameznimi nastopi.

Ta previden pristop je ključnega pomena za zagotovitev, da bo Celine lahko izvedla spektakularne koncerte, hkrati pa ohranila stabilno zdravje. Vstopnice za koncerte bodo šle v prodajo v začetku aprila, pričakuje pa se izjemno povpraševanje, kar kaže na veliko željo oboževalcev po ponovnem srečanju z njo.

Celine Dion
Celine Dion FOTO: Profimedia

Kje bo nastopila Celine Dion?

Celine Dion se jeseni vrača v pariško areno La Défense, ki sprejme 40.000 ljudi. Njena koncertna serija je načrtovana za september in oktober, pri čemer bo kot že omenjeno nastopila dvakrat na teden. To prizorišče je največje pokrito prizorišče v Evropi, kar potrjuje obsežnost njenega povratka.

Vstopnice za koncerte bodo šle v prodajo v začetku aprila, pričakuje pa se izjemno veliko povpraševanje, kar kaže na neustavljivo popularnost pevke. Oboževalci se že veselijo njenega glasbenega repertoarja, ki naj bi vključeval uspešnice, kot so I'm Alive, Encore Un Soir in kultna My Heart Will Go On.

V ponedeljek zvečer je bil Eifflov stolp v čast njenemu povratku celo osvetljen z napisom "Paris, je suis prête (Pariz, pripravljena sem)", kar je še podžgalo evforijo med vsemi ljubitelji njene glasbe, še dodaja BBC.

Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: bbc.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1601