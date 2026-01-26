Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Channing Tatum
Trači

Svetovni zvezdnik obljublja, da bo spet vroče

N. Č.
26. 01. 2026 06.00
0

Channing Tatum v New York prinaša svojo vizijo prenovljenega šova Magic Mike Live, ki iz tradicionalnega striptiza razvija prav posebno ženskam namenjeno predstavo.

Svetovni zvezdnik Channing Tatum prinaša svojo ikonično predstavo Magic Mike Live v srce New Yorka, obljubljajoč povsem novo izkušnjo, ki presega klasičen koncept moškega striptiza. Predstava, ki je svojo uspešno pot začela že v Londonu in Las Vegasu, se letos torej seli v New York, Channing Tatum pa namiguje, da bo morda tudi sam stopil na oder, piše The Hollywood Reporter.

Javno priznala, kje vse se je predajala mesenim užitkom
Preberi še
Javno priznala, kje vse se je predajala mesenim užitkom

Channing Tatum je svojo ikonično uspešnico Magic Mike Live predstavil tudi v The Drew Barrymore Show, odsek iz oddaje in vročo plesno točko njegovih plesalcev pa si lahko ogledate spodaj.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj je ta njegov projekt tako poseben?

Channing Tatum je razložil, zakaj je Magic Mike Live tako poseben. Predstava se ne osredotoča samo na moške, ampak slavi žensko. To je bil cilj Tatuma že pri ustvarjanju. Ne gre samo za razgaljene moške, temveč za celovito izkušnjo, ki vključuje ples, akrobatiko in interakcijo, s poudarkom na tem, da se ženske počutijo videne in cenjene, poroča Playbill.

Viralna fotografija Channinga Tatuma na Mljetu
Preberi še
Viralna fotografija Channinga Tatuma na Mljetu

Ali bo tudi Channing Tatum plesal na odru?

Pomemben del privlačnosti predstave Magic Mike Live ni le v produkciji, temveč tudi v obljubi, da bo morda tudi sam stopil na oder. Povedal je: "Imamo vodno točko, na katero smo zelo ponosni. Vedel sem, ko smo jo ustvarili, da 'ni verzije mene, da tega ne bi nekoč storil'."

Channing Tatum z 20 let mlajšo uživa na Hrvaškem
Preberi še
Channing Tatum z 20 let mlajšo uživa na Hrvaškem

Igralec, ki ima zdaj 45 let, je namreč želel to točko izvesti že v Las Vegasu, vendar se to zaradi določenih razlogov ni uresničilo, piše Playbill. Tako Tatum še vedno čaka na svojo priložnost, da zapleše v svoji lastni predstavi. Morda se bo to zgodilo že v New Yorku.

Channing Tatum v filmu Vroči Mike
Channing Tatum v filmu Vroči MikeFOTO: Profimedia
Poiskali smo najbolj vroče fotografije Channinga Tatuma
Preberi še
Poiskali smo najbolj vroče fotografije Channinga Tatuma

V mladosti tudi v resničnem življenju delal kot erotični plesalec

Tega morda niste vedeli, a Channing Tatum je tudi v resničnem življenju nekaj časa delal kot erotični plesalec. Ko je bil star 19 let, je opustil študij in se je pričel ukvarjati s striptizom. Sprva se je prebijal iz enega slabo plačanega dela v drugo, nato pa je po slišanem radijskem oglasu za moškega plesalca končal v erotičnem plesu.

Kultnemu filmu se obeta priredba s tem seksi igralcem
Preberi še
Kultnemu filmu se obeta priredba s tem seksi igralcem
Channing Tatum je bil nekoč striptizer pod imenom Chan Crawford.
Channing Tatum je bil nekoč striptizer pod imenom Chan Crawford. FOTO: Profimedia

Kot poroča Hollywood Reporter, sta mu bila v tistem času celo bolj od zaslužka pomembna zabava in vznemirjenje, glede financ pa je povedal, da je na dober večer zaslužil približno 150 dolarjev (približno 127 evrov), na slabši večer pa približno 50 dolarjev oziroma približno 42 evrov.

Njegovo življenje kot navdih za film?

Njegove izkušnje v poznih devetdesetih, vključno z udeležbo na striptizerskih konvencijah, so bile ključni navdih za Magic Mike XXL. "Nimam pojma, zakaj se temu reče konvencija," je povedal za THR. "Konvencija" ni bila o striptizerjih, ki bi prodajali striptizersko tehnologijo ali kaj podobnega. Bila je zgolj velika predstava s 50 do 70 striptizerji in 2.000 do 3.000 ženskami. Bilo je noro. Vsak večer so me napadle."

Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: hollywoodreporter.com, playbill.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Channing Tatum striptiz magic mike
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1486