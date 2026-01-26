Svetovni zvezdnik obljublja, da bo spet vroče

Svetovni zvezdnik Channing Tatum prinaša svojo ikonično predstavo Magic Mike Live v srce New Yorka, obljubljajoč povsem novo izkušnjo, ki presega klasičen koncept moškega striptiza. Predstava, ki je svojo uspešno pot začela že v Londonu in Las Vegasu, se letos torej seli v New York, Channing Tatum pa namiguje, da bo morda tudi sam stopil na oder , piše The Hollywood Reporter.

Channing Tatum je svojo ikonično uspešnico Magic Mike Live predstavil tudi v The Drew Barrymore Show, odsek iz oddaje in vročo plesno točko njegovih plesalcev pa si lahko ogledate spodaj.

Channing Tatum je razložil, zakaj je Magic Mike Live tako poseben. Predstava se ne osredotoča samo na moške, ampak slavi žensko . To je bil cilj Tatuma že pri ustvarjanju. Ne gre samo za razgaljene moške, temveč za celovito izkušnjo, ki vključuje ples, akrobatiko in interakcijo, s poudarkom na tem, da se ženske počutijo videne in cenjene , poroča Playbill.

Pomemben del privlačnosti predstave Magic Mike Live ni le v produkciji, temveč tudi v obljubi, da bo morda tudi sam stopil na oder . Povedal je: "Imamo vodno točko, na katero smo zelo ponosni. Vedel sem, ko smo jo ustvarili, da ' ni verzije mene, da tega ne bi nekoč storil '."

Igralec, ki ima zdaj 45 let, je namreč želel to točko izvesti že v Las Vegasu, vendar se to zaradi določenih razlogov ni uresničilo, piše Playbill. Tako Tatum še vedno čaka na svojo priložnost, da zapleše v svoji lastni predstavi . Morda se bo to zgodilo že v New Yorku.

Tega morda niste vedeli, a Channing Tatum je tudi v resničnem življenju nekaj časa delal kot erotični plesalec. Ko je bil star 19 let, je opustil študij in se je pričel ukvarjati s striptizom . Sprva se je prebijal iz enega slabo plačanega dela v drugo, nato pa je po slišanem radijskem oglasu za moškega plesalca končal v erotičnem plesu.

Kot poroča Hollywood Reporter, sta mu bila v tistem času celo bolj od zaslužka pomembna zabava in vznemirjenje, glede financ pa je povedal, da je na dober večer zaslužil približno 150 dolarjev (približno 127 evrov), na slabši večer pa približno 50 dolarjev oziroma približno 42 evrov.

Njegovo življenje kot navdih za film?

Njegove izkušnje v poznih devetdesetih, vključno z udeležbo na striptizerskih konvencijah, so bile ključni navdih za Magic Mike XXL. "Nimam pojma, zakaj se temu reče konvencija," je povedal za THR. "Konvencija" ni bila o striptizerjih, ki bi prodajali striptizersko tehnologijo ali kaj podobnega. Bila je zgolj velika predstava s 50 do 70 striptizerji in 2.000 do 3.000 ženskami. Bilo je noro. Vsak večer so me napadle."