Je Channing Tatum trolal bivšo in Harryja Stylesa? Sledilci imajo teorijo

Vse se je začelo z Instagram profilom z nenavadnim imenom Nonya Bidness. Račun je pritegnil pozornost uporabnikov družbenih omrežij, ker se je pojavljal v komentarjih pod objavami o Zoë Kravitz in Harryju Stylesu.

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Med komentarji, ki so zakrožili po spletu, je bil tudi: 'Just here for the hate' oziroma 'Tukaj sem samo zaradi sovraštva'. Profil naj bi komentiral tudi druge objave, povezane s parom, pri čemer so bili komentarji izrazito naklonjeni Channingu Tatumu in precej manj prijazni do njegove nekdanje zaročenke in njenega novega partnerja.

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Ena podrobnost je sprožila pravo internetno preiskavo

Največ pozornosti pa ni pritegnila vsebina komentarjev, temveč seznam sledilcev. Uporabniki so namreč opazili, da naj bi imel profil Nonya Bidness samo enega sledilca, uradni Instagram račun Channinga Tatuma. Prav ta podrobnost je sprožila ugibanja, da naj bi igralec ustvaril skrivni oziroma tako imenovani burner račun, prek katerega bi lahko spremljal dogajanje okoli svoje nekdanje zaročenke. Ko se je teorija začela hitro širiti, naj bi uradni Tatumov račun profil prenehal spremljati. Kmalu zatem je bil račun Nonya Bidness deaktiviran.

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Za ljubitelje spletnih teorij je bilo to dovolj, da je zgodba eksplodirala.

icon-expand Channing Tatum in Zoë Kravitz FOTO: Profimedia

Toda obstajala je ena velika težava

Čeprav je povezava med Tatumovim profilom in računom Nonya Bidness na prvi pogled delovala sumljivo, ni bilo nobenega preverjenega dokaza, da je bil igralec dejansko njegov lastnik. Še več, popkulturna komentatorka Stephanie Tleiji je opozorila na več podrobnosti, ki govorijo proti tej teoriji. Po njenih navedbah je bil profil v preteklosti najverjetneje račun oboževalca, povezan s Channingom Tatumom, ki je pozneje spremenil uporabniško ime in vsebino. Med drugim naj bi profil nekoč navajal junijski rojstni dan, medtem ko je Tatum rojen aprila. Račun naj bi se skozi čas večkrat preimenoval in komentiral tudi objave številnih drugih zvezdnikov, ne le Zoë Kravitz in Harryja Stylesa. Po poročanju Cosmopolitana je profil v nekem trenutku celo neposredno zanikal, da je Tatum, ko je nekdo vprašal, ali za njim stoji igralec.

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Channing Tatum se je zdaj oglasil

Po več dneh ugibanj je svojo različico zgodbe povedal tudi Channing Tatum. Na Instagramovi zgodbi je zavrnil namigovanja, da naj bi bil za profilom Nonya Bidness, in se ob tem pošalil, da težko verjame, da ljudje mislijo, da je to način, kako preživlja svoj prosti čas. Nato je dodal še precej logično vprašanje: zakaj bi sledil lastnemu skrivnemu računu z glavnega profila, če bi ga želel skriti? Tatum je nato jasno zapisal, da ima samo en Instagram račun. S tem je igralec neposredno odgovoril na teorijo, ki je v zadnjih dneh zaokrožila po družbenih omrežjih.

icon-expand Zoe Kravitz FOTO: Profimedia

Zakaj so bili oboževalci sploh pozorni na njegovo nekdanjo zaročenko?

Channing Tatum in Zoë Kravitz sta se spoznala pri filmu Blink Twice, ki ga je Kravitzova režirala, Tatum pa je v njem igral. Par je zvezo začel leta 2021 in se zaročil leta 2023. Oktobra 2024 sta razmerje končala. Kravitzova je pozneje začela razmerje s Harryjem Stylesom. Njuna zveza je v javnosti vzbudila veliko zanimanja, letos pa so se pojavile tudi informacije o njuni zaroki. Tatum je aprila letos, ko so se pojavile informacije o zaroki Kravitzove in Stylesa, na Instagramu objavil tudi pesem oziroma zapis, ki so ga nekateri uporabniki družbenih omrežij razumeli kot čustven odziv na novico. Vendar tudi takrat ni potrdil, da je objava povezana z nekdanjo zaročenko.

Torej, je bil račun res njegov?

Za zdaj ni dokazov, da bi bil. Obstajali so posnetki zaslona komentarjev in nenavadna povezava med računoma, vendar njihova pristnost oziroma lastništvo profila nista bila neodvisno potrjena. Prav tako samo dejstvo, da je Tatum sledil nekemu Instagramovemu profilu, ni dokaz, da ga je tudi upravljal. Po drugi strani pa več virov navaja informacije o preteklosti računa, ki precej oslabijo teorijo o skrivnem Tatumovem profilu. Nato je svojo različico podal še sam igralec.

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