V oprijeti rdeči obleki poskrbela za modni šok

Pevka Chappell Roan je znova dokazala, da se ne boji modnih tveganj. Na dogodku v Los Angelesu je navdušila v drzni rdeči lateks obleki, ki je razkrivala več, kot smo vajeni, videz pa je dopolnila še z osupljivo spremembo pričeske. Kot ugotavlja InStyle, je bil to eden njenih najbolj odmevnih stajlingov doslej.

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Rdeča od glave do pet

Za večerni dogodek je Chappell Roan izbrala videz, ki ga je bilo nemogoče spregledati. Osrednji kos je bila sijoča rdeča mini obleka iz lateksa z vodoravnimi izrezi okoli pasu, ki so ustvarili videz korzeta in dodatno poudarili silhueto.

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Stajling je dopolnila z ujemajočimi se dolgimi rokavicami in hlačnimi nogavicami v enakem odtenku rdeče, zaradi česar je celoten videz deloval izjemno usklajeno in modno drzno. Po poročanju revije InStyle gre za kreacijo iz kolekcije oblikovalca Christiana Cowana.

icon-expand Chappell Roan FOTO: Profimedia

Največ pozornosti so pritegnili lasje

Čeprav je bila obleka izjemno vpadljiva, so številni najprej opazili njeno novo pričesko. Pevka se je predstavila z dolgimi, ravnimi ognjeno rdečimi lasmi in ravno pristriženim pažastim frufrujem, piše InStyle. Gre za precejšnjo spremembo v primerjavi z videzom, po katerem jo je javnost najbolje poznala do zdaj. Dramatična pričeska se je popolnoma ujemala z njeno modno izbiro in ustvarila skoraj futurističen videz.

Trend, ki ga obožujejo zvezdnice

Lateks je v zadnjih sezonah ponovno postal eden najbolj opaznih materialov na rdečih preprogah. Zvezdnice ga izbirajo predvsem zato, ker ustvari močan modni vtis in fotografijam doda poseben sijaj. Tudi tokrat je Chappell Roan dokazala, da zna klasično mini obleko spremeniti v videz, o katerem govorijo vsi. Namesto dodatkov je v ospredje postavila kroj, barvo in material, kar je bila očitno prava odločitev.

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Modni trenutek, ki ga ni bilo mogoče spregledati

Pevka je znana po ekscentričnih modnih izbirah, a številni modni poznavalci menijo, da gre za enega njenih najbolj dovršenih videzov doslej. Monokromatska rdeča kombinacija, sijoč lateks in nova pričeska so ustvarili modni trenutek, ki je v hipu zaokrožil po družbenih omrežjih.

icon-expand Chappell Roan FOTO: Profimedia

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