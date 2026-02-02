Take obleke zagotovo še niste videli

Glavni kos njenega videza je bila skoraj povsem prosojna bordo rdeča obleka modne hiše Mugler , ki je bila na telo "pritrjena" s svetlečimi lažnimi piercingi. Po poročanju E! News je šlo za sodobno reinterpretacijo kultnega Muglerjevega dizajna iz leta 1998 , znanega po provokativnih krojih in teatralni estetiki.

Obleka je bila kombinacija visoke mode in body arta, saj je Roanova videz dopolnila z začasnimi tetovažami in poslikavo telesa. Na prsih je imela narisanega ponija, s čimer se je poklonila svoji uspešnici Pink Pony Club, njen hrbet pa je krasil velik čipkast vzorec, ki je deloval kot tetovaža in hkrati kot podaljšek obleke, piše E! News.

Kot poroča Billboard, je Chappell Roan s tem videzom zavestno nadgradila svojo podobo umetnice, ki združuje glasbo, performans in modo. Njeni bujni rdeči kodri, spleteni v drobne ribje kite, so dodali pravljično noto, nakit v rumenem zlatu hiše Buccellati pa je ustvaril kontrast z drzno obleko. Presenetljivo zadržan make-up – tanek eyeliner, srebrnkasto senčilo in rahlo rdečilo – je poskrbel, da je v ospredju ostala silhueta in sama ideja obleke.