Chappell Roan
Trači

Take obleke zagotovo še niste videli

N. Č.
02. 02. 2026 11.27
0

Chappell Roan je na rdeči preprogi podelitve nagrad Grammy 2026 v Los Angelesu znova dokazala, da sodi med najbolj nepredvidljive in vizualno drzne pop zvezdnice svoje generacije. Pevka je že ob prihodu pritegnila več pozornosti kot marsikateri nagrajenec, saj je izbrala obleko, ki je izzvala ustaljena pravila glamurja na rdeči preprogi.

Glavni kos njenega videza je bila skoraj povsem prosojna bordo rdeča obleka modne hiše Mugler, ki je bila na telo "pritrjena" s svetlečimi lažnimi piercingi. Po poročanju E! News je šlo za sodobno reinterpretacijo kultnega Muglerjevega dizajna iz leta 1998, znanega po provokativnih krojih in teatralni estetiki.

Chappell Roan
Chappell Roan FOTO: Profimedia

Kakšno obleko je nosila Chappell Roan?

Obleka je bila kombinacija visoke mode in body arta, saj je Roanova videz dopolnila z začasnimi tetovažami in poslikavo telesa. Na prsih je imela narisanega ponija, s čimer se je poklonila svoji uspešnici Pink Pony Club, njen hrbet pa je krasil velik čipkast vzorec, ki je deloval kot tetovaža in hkrati kot podaljšek obleke, piše E! News.

Kot poroča Billboard, je Chappell Roan s tem videzom zavestno nadgradila svojo podobo umetnice, ki združuje glasbo, performans in modo. Njeni bujni rdeči kodri, spleteni v drobne ribje kite, so dodali pravljično noto, nakit v rumenem zlatu hiše Buccellati pa je ustvaril kontrast z drzno obleko. Presenetljivo zadržan make-up – tanek eyeliner, srebrnkasto senčilo in rahlo rdečilo – je poskrbel, da je v ospredju ostala silhueta in sama ideja obleke.

Presenetila z golim videzom

Mediji so jo poimenovali kar kraljica konceptualne golote, saj je po poročanju People njen videz spominjal na estetiko pesmi Naked in Manhattan, le da je tokrat idejo prenesla na rdečo preprogo. Fotografije iz rdeče preproge so se v nekaj minutah razširile po družbenih omrežjih in sprožile burne razprave o mejah mode in umetniškega izražanja.

Chappell Roan
Chappell RoanFOTO: AP
Nominirana v dveh pomembnih kategorijah

Posebnost večera pa ni bila le njena obleka, temveč tudi njena vloga na prireditvi. Kot poroča E! News, je bila Chappell Roan letos nominirana v dveh pomembnih kategorijah: za posnetek leta in za najboljšo pop solo izvedbo za pesem The Subway.

Poleg tega je nastopila tudi kot podeljevalka nagrade za najboljšega novega izvajalca, kar je zahtevalo še eno modno preobrazbo. Med podeljevanjem nagrade je zamenjala svojo provokativno Muglerjevo kreacijo za elegantno in bolj klasično obleko Rodarte iz arhivske kolekcije jesen/zima 2007. Kot piše Billboard, je ta kontrast med skoraj razgaljenim in popolnoma prefinjenim videzom pokazal njeno sposobnost, da se giblje med ekstremoma – od drzne performerke do sofisticirane predstavnice glasbene industrije.

Vir: eonline.com, billboard.com, people.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Chappell Roan Grammyji 2026 Mugler rdeča preproga prosojne obleke
