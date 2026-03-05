Zadovoljna.si
Charlotte Lawrence
Trači

Na dogodku se je pojavila kar v spodnjem perilu

N. Č.
05. 03. 2026 04.00
0

Charlotte Lawrence se je udeležila tedna mode v Parizu, kjer je s svojim nenavadnim stajlingom pritegnila veliko pozornosti.

Charlotte Lawrence
Charlotte Lawrence FOTO: Profimedia

Pevka Charlotte Lawrence je bila opažena na reviji modne hiše Saint Laurent v okviru pariškega tedna mode, kjer se je pridružila številnim znanim obrazom iz sveta glasbe, filma in mode. Dogodek, namenjen predstavitvi nove kolekcije, je pritegnil množico znanih gostov, Lawrenceova pa je izstopala že ob prihodu, saj je njen videz močno odstopal od klasičnih modnih kombinacij, ki smo jih vajeni na takšnih prireditvah.

Pritegnila pozornost v nenavadnem stajlingu

Za to priložnost je izbrala izjemno drzen spodnji del, ki je vključeval zgolj spodnje hlačke, pod katerimi so bile sicer še kožne žabe, a vtis je kljub temu ostal izrazito provokativen, piše avstralski novičarski portal. Zgornji del je uravnotežila z elegantno svileno srajco v zeleni barvi, ki je njenemu videzu dodala pridih prefinjenosti in kontrast k minimalističnemu spodnjemu delu. Celoten stajling je poudarila z zlato verigo, ki jo je nosila kot pas, ter z velikimi sončnimi očali, s katerimi je ustvarila skoraj filmski videz skrivnostne zvezdnice.

Njen izbor oblačil so številni razumeli kot igrivo spogledovanje z modnimi trendi, ki brišejo meje med spodnjim perilom in vsakdanjimi oblačili. Lawrenceova je s tem pokazala, da se ne boji tvegati in da modna pravila razume bolj kot izhodišče za lastno interpretacijo, ne pa kot omejitev. Prav takšni stajlingi so pogosto tisti, ki na tednih mode sprožijo največ razprav in ostanejo v spominu še dolgo po zaključku revij.

Charlotte Lawrence
Charlotte LawrenceFOTO: Profimedia
Druge zvezde, ki so se udeležile omenjene modne revije

Na reviji Saint Laurenta so bile med znanimi gosti tudi Rosie Huntington-Whiteley, Olivia Wilde, Zoë Kravitz, Iris Law in Michelle Pfeiffer, ki so skupaj z drugimi zvezdniki zapolnile prvo vrsto in potrdile, da gre za enega najbolj obiskanih in medijsko izpostavljenih modnih dogodkov v Parizu tega tedna, piše Women's Wear Daily.

Na dogodku pa ni manjkala niti ikonična manekenka Kate Moss, ki je zaslovela v zgodnjih devetdesetih in še danes ostaja relevantna v svetu mode.

Dogodka se je udeležila tudi Kate Moss.
Dogodka se je udeležila tudi Kate Moss.FOTO: Profimedia
Vir: wwd.com, news.com.au

