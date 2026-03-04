Zadovoljna.si
Trači

Za lepo obleko so porabili 300 ur ročnega dela

N. Č.
04. 03. 2026 04.00
0

Na 32. podelitvi nagrad igralskega ceha je Chase Infiniti pritegnila vso pozornost v obleki Louis Vuitton, ki je bila zanjo narejena po meri. S kar 92.000 kristalnimi perlicami in več kot 300 urami ročnega dela obleka ni razočarala.

Na 32. podelitvi nagrad igralskega ceha je bila vsa pozornost usmerjena v eno kreacijo na rdeči preprogi – svetlečo obleko igralke Chase Infiniti. Nominiranka za najboljšo igralko v glavni vlogi je izbrala obleko po meri, delo oblikovalcev modne hiše Louis Vuitton.

Kako je nastala njena spektakularna obleka?

Proces izdelave te unikatne obleke Louis Vuitton je bil izjemno zahteven in časovno potraten, piše Women's Wear Daily. Njen videz namreč vključuje 92.000 svetlečih perlic, ki so bile na obleko ročno izvezene. Uporabljena je bila posebna tehnika pletenja na prosojen najlon, kar je ustvarilo lahkoten videz, medtem ko se je svetloba odbijala od perlic in ustvarjala sijoč učinek.

Chase Infiniti - sag 2026
Chase Infiniti - sag 2026 FOTO: Profimedia

Sama obleka je zahtevala skoraj 300 ur ročnega dela, za spektakularno pokrivalo za glavo pa so obrtniki porabili še dodatnih 40 ur, piše Women's Wear Daily. Da so dosegli določen, sijoč nude odtenek, ki se je zlival s kožo, so bile skrbno izbrane in kombinirane štiri različne barve, s čimer so ustvarili sofisticiran in subtilen prehod barv, še dodajajo. Ta skrbnost v izdelavi je zagotovila, da je bila obleka na rdeči preprogi resnično izstopajoča in unikatna.

Kaj še odlikuje njeno svetlečo obleko?

Samo krojenje in dizajn obleke sta bila izvedena z izjemno preciznostjo. Obleka je imela dolgo, prilegajočo se silhueto, ki je poudarila linijo telesa igralke Chase Infiniti, s poudarkom na visokem ovratniku, ki je dodal formalnost in eleganco. Spodnji del obleke je bil rahlo razširjen, kar je ustvarilo mehak prehod in pripomoglo k splošnemu vtisu tekočega gibanja.

Pomemben element, ki je videz še dopolnil, je bilo dramatično pokrivalo za glavo, ki je dodalo pridih glamurja v stilu starega Hollywooda, še piše Women's Wear Daily.

Chase Infiniti
Chase Infiniti FOTO: Profimedia
Vir: wwd.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Chase Infiniti Louis Vuitton SAG nagrade 2026 Kristalne perlice Rdeča preproga podelitev nagrad
