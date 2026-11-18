Cher pri 80 letih še vedno dokazuje, da ljubezen ne pozna starostnih omejitev. Legendarna pevka in igralka je že štiri leta v zvezi z glasbenim direktorjem Alexandrom Edwardsom, ki je od nje mlajši skoraj 40 let.
Njuna zveza je od samega začetka tarča komentarjev in kritik, a zvezdnica nanje odgovarja po svoje. Ko je pred časom izjavila, da so "moški njenih let že mrtvi", so njene besede hitro zaokrožile po svetovnih medijih. A Cher še zdaleč ni edina slavna ženska, ki je srečo našla ob precej mlajšem partnerju.
Kako sta se Cher in Alexander sploh spoznala?
Kot poročata revija People in številni ameriški mediji, sta se Cher in Alexander Edwards prvič srečala na tednu mode v Parizu leta 2022. Takrat si verjetno nihče ni predstavljal, da se bo iz kratkega srečanja razvila ena najbolj komentiranih zvezdniških romanc zadnjih let.
Pozneje jima je skupni prijatelj posredoval telefonski številki, kmalu zatem pa se je začelo dopisovanje. Novembra 2022 so ju fotografi prvič ujeli skupaj v Los Angelesu, kjer sta se držala za roke in tako praktično potrdila razmerje. Od samega začetka je največ pozornosti vzbujala njuna starostna razlika. Cher je bila takrat stara 76 let, Edwards pa 36.
Cher se ne ozira na komentarje in kritike
Kljub številnim komentarjem in kritikam Cher nikoli ni skrivala, da je v zvezi srečna. V oddaji The Kelly Clarkson Show je odkrito priznala: "Na papirju je to precej smešno. V resničnem življenju pa se odlično razumeva. On je čudovit."
Alexandra opisuje kot prijaznega, inteligentnega, zabavnega in izjemno nadarjenega moškega, ki jo zna nasmejati tudi v najtežjih trenutkih.
Pevka je za revijo People pojasnila, da v mlajših moških pogosto najde odprtost, ki jo je pri moških njene generacije včasih pogrešala. "Če ne bi hodila z mlajšimi moškimi, verjetno sploh ne bi imela zmenkov. Mlajši moški se niso ustrašili starejših žensk," pravi pevka.
Hudomušna izjava, ki je pritegnila veliko pozornosti
Cher je vse od začetka zveze tarča komentarjev o starostni razliki, a se nanje odziva po svoje. V oddaji The Jennifer Hudson Show je na vprašanje o mlajših partnerjih odgovorila v svojem značilnem slogu in rekla: "Moški mojih let so že mrtvi." Prav ta izjava je postala viralna in jo številni oboževalci še danes citirajo na družbenih omrežjih.
Čeprav gre za šalo, je Cher večkrat poudarila, da jo zanima predvsem značaj človeka in ne njegova starost. Po njenem mnenju se uspešna zveza gradi na spoštovanju, skupnih interesih in medsebojni podpori.
Skupna strast do glasbe ju povezuje bolj kot leta
Alexander Edwards ni zgolj partner svetovno znane zvezdnice. Gre za uspešnega glasbenega direktorja pri založbi Def Jam, ki sodeluje z nekaterimi največjimi imeni sodobne glasbene industrije.
Cher pogosto poudarja, da ju najbolj povezuje prav ljubezen do glasbe in ustvarjalnosti. Res je, da se včasih znajdeta v komičnih situacijah, ko Alexander ne razume njenih referenc na filmske in glasbene legende prejšnjega stoletja, vendar pevka pravi, da prav te razlike njun odnos delajo zanimiv.
Za televizijsko oddajo CBS Mornings je povedala: "Ves čas se smejiva. Preprosto ga ljubim."
Tudi te slavne ženske ljubijo mlajše moške
Cher še zdaleč ni osamljen primer. Francoska prva dama Brigitte Macron je od predsednika Emmanuela Macrona starejša 24 let. Kljub številnim kritikam in medijskim pritiskom ostajata eden najbolj prepoznavnih političnih parov na svetu.
Že več kot desetletje je srečna tudi Kris Jenner, ki je v zvezi s Coreyjem Gamblom, od katerega je starejša kar 25 let. Med najbolj znane pare s podobno dinamiko sodita tudi Joan Collins in Percy Gibson. Legendarna igralka je od moža starejša 32 let, njun zakon pa traja že več kot dve desetletji, piše Prodimedia.
Srečo ob mlajšem partnerju je našla tudi Heidi Klum, ki je poročena s Tomom Kaulitzem, članom skupine Tokio Hotel. Zakonca pogosto poudarjata, da starost v njunem odnosu ne igra pomembne vloge.
Cher: "Naučila sem se, da nikoli ni prepozno"
Čeprav so številni dvomili, da bo zveza med Cher in Edwardsom trajala, sta skupaj že več let in še vedno delujeta zaljubljeno. Pevka je v enem od intervjujev za revijo People svojo življenjsko filozofijo povzela z besedami: "Ne glede na to, kaj se zgodi, rada sem z njim. Spravlja me v smeh in zabavava se. Naučila sem se, da nikoli ni prepozno."
Vir: profimedia.si, people.com
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV