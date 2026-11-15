Cher priznala, zakaj je zavrnila enega najbolj zaželenih moških vseh časov

Cher, ki je znana po svoji neposrednosti in značilnem humorju, je v oddaji The Jennifer Hudson Show obudila nekaj zanimivih spominov iz zasebnega in glasbenega življenja. Eden najbolj presenetljivih je zagotovo zgodba o Elvisu Presleyju. Čeprav bi marsikdo z veseljem sprejel povabilo kralja rock'n'rolla, je Cher nekoč storila prav nasprotno.

Preberi še Ljubezenska zgodba, ki še danes velja za legendarno

Elvisa Presleyja je zavrnila zaradi strahu in sramežljivosti

Ko jo je Jennifer Hudson vprašala o govoricah, da je nekoč zavrnila Elvisa Presleyja, je Cher potrdila, da je to res. Vendar je pojasnila, da razlog ni bil v tem, da ji legendarni glasbenik ne bi bil všeč. "Bila sem živčna. Poznala sem ljudi okoli njega. Saj ne, da bi bili slabi ljudje, vendar me je skrbelo zaradi njegovega slovesa," je pojasnila. Priznala je, da je v zasebnem življenju precej bolj sramežljiva, kot bi si marsikdo mislil, še posebej v družbi moških. Na odru in pred kamerami je samozavestna, zunaj profesionalnega okolja pa je njena osebnost nekoliko drugačna.

icon-expand Cher FOTO: Profimedia

Zakaj izbira mlajše moške? Njen odgovor je nasmejal

Pogovor se je nato preusmeril na njeno ljubezensko življenje in naklonjenost mlajšim moškim. Cher je na vprašanje odgovorila s svojim značilnim humorjem. "Razlog, da hodim z mlajšimi moškimi, je v tem, da so moški mojih let ali starejši, no, zdaj so že vsi mrtvi," se je pošalila. Nato je dodala, da so bili moški njene generacije včasih preveč prestrašeni, da bi pristopili k njej, medtem ko so mlajši precej bolj pogumni. Jennifer Hudson je pripomnila, da so očitno drznejši, Cher pa je odgovorila z duhovito opazko: "Da, vzgojile so jih ženske, kot sem jaz." S tem je še enkrat pokazala, da se ne namerava opravičevati za svoje ljubezenske izbire. Njeno zasebno življenje je že večkrat pritegnilo pozornost javnosti, zlasti zaradi starostne razlike med njo in partnerjem Alexanderom Edwardsom.

icon-expand Cher in Alexander Edwards FOTO: Profimedia

Več kot 40-letno prijateljstvo z Meryl Streep

Cher je v istem pogovoru spregovorila tudi o dolgoletnem prijateljstvu z igralko Meryl Streep. Spoznali sta se leta 1983 med snemanjem filma Silkwood, v katerem sta obe nastopili. Cher je priznala, da je bila pred srečanjem z Meryl precej živčna. Ko se je pripravljala na snemanje, je celo razmišljala, ali je sploh pripravljena na sodelovanje s tako priznano igralko. A prvi stik je bil povsem drugačen od njenih pričakovanj. Ko je prispela v Teksas, jo je Meryl prisrčno objela in ji povedala, da je vesela, ker je prišla. "Od takrat sva bili nerazdružljivi. Prijateljici sva že vsa ta leta," je povedala Cher. Njuno prijateljstvo je preživelo desetletja, igralki pa sta se pozneje znova srečali tudi na snemanju filma Mamma Mia! Here We Go Again iz leta 2018, v katerem je Cher upodobila mamo lika, ki ga igra Meryl Streep.

icon-expand Cher je odkrito spregovorila tudi o razmerju z Alexandrom Edwardsom. FOTO: AP

Partner jo je navdušil nad Tupacom, mama pa ji je podarila glas

Glasbenica je v pogovoru razkrila tudi nekaj manj znanih podrobnosti o svojem glasbenem okusu. Med drugim je priznala, da jo je partner Alexander Edwards seznanil z glasbo raperja Tupaca Shakurja. "Bila sem presenečena nad globino njegovih besed," je povedala o glasbi pokojnega glasbenika, ki je tako postal eden njenih najljubših izvajalcev. Spregovorila je tudi o svoji mami Georgii Holt, ki je močno vplivala na njeno glasbeno pot. Cher je povedala, da je bila tudi njena mama odlična pevka in da je od nje podedovala oziroma, kot se je pošalila, kar "ukradla" svoj glas. "Ukradla sem mamin glas in ga uporabila, da sem postala Cher," je povedala.

Preberi še Cher pokazala svojo mamo in navdušila oboževalce

Kako je nastala uspešnica Believe?

Seveda ni mogla mimo ene največjih uspešnic svoje kariere, pesmi Believe, ki je izšla leta 1998 in zaznamovala glasbeno industrijo z značilnim vokalnim učinkom Auto-Tune. Cher je razkrila, da vodstvo glasbene založbe sprva ni bilo prepričano o nenavadni obdelavi njenega glasu. Skrbelo jih je, da poslušalci na začetku pesmi sploh ne bodo prepoznali, da poje ona. Toda pevka je vztrajala pri svojem. Njeno stališče je bilo preprosto, da je prav v tem čar skladbe. Pesem je postala svetovna uspešnica in eden najbolj prepoznavnih primerov uporabe vokalnih učinkov v pop glasbi. Cher je pozneje za skladbo prejela tudi grammyja, njen značilni zvočni učinek pa je postal znan kot "Cher Effect".

Preberi še To je ljubezenska zgodba, ki je zaznamovala osemdeseta

Preberi še Izbrala si je 13 let mlajšega, vanj je bila noro zaljubljena

Preberi še Pri 73 letih ima noge dvajsetletnice

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.