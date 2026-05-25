Izbrala si je 13 let mlajšega, vanj je bila noro zaljubljena

V starosti 65 let je zaradi zapletov po pljučnici 1. aprila 2025 preminil igralec Val Kilmer. Njegova kariera, ki vključuje ikonične vloge od Batmana do Jima Morrisona, je bila vedno pod budnim očesom javnosti, a morda najbolj fascinanten del njegovega zasebnega življenja ostaja njegova zveza s Cher.

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Par je v osemdesetih letih presenetil s 13-letno starostno razliko, a sta dokazala, da so leta le številka, saj je njuna povezava presegla meje romance in prerasla v zavezništvo, ki je trajalo vse do igralčeve smrti.

icon-expand Cher in Val Kilmer leta 1984 FOTO: Profimedia

Kako se je začela njuna romanca?

Začetek njune romance je bil vse prej kot obetaven. Cher je imela 36 let, Val Kilmer pa rosnih 22, ko sta se spoznala leta 1982, piše Net.hr. Kilmer je bil sprva zadržan, saj je mislil, da nimata nič skupnega, vendar ga je Cher premagala s svojo osebnostjo.

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Sprva sta bila zgolj prijatelja – Val je pogosto prespal pri njej brez romantičnih pričakovanj, dokler se prijateljstvo ni naravno razvilo v nekaj globljega. Igralec je v svoji avtobiografiji razkril, da ga Cherina medijska podoba sprva sploh ni pritegnila, a nato se je vse spremenilo, piše Net.hr.

icon-expand Cher in Val Kilmer leta 1984 FOTO: Profimedia

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Skupaj sta bila približno dve leti

Zveza je trajala približno dve leti in Cher jo opisuje kot obdobje z največjim medsebojnim spoštovanjem v njenem življenju. Da bi zaščitila svojo zasebnost, sta si izmislila imena, s katerimi sta se klicala v javnosti. Valus Maximus in Ethel sta postala njuna druga identiteta, piše Net.hr. Kljub temu da sta se leta 1984 razšla, je Kilmer o njej vedno govoril z izbranimi besedami: "Ko se vam Cher enkrat usede v glavo in srce, od tam nikoli ne odide." Njun odnos je bil mešanica nenehnega smeha in premikanja meja tistega, kar sta bila pripravljena tolerirati drug pri drugem, še dodajajo.

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Opora in pomoč leta pozneje v bolezni

Ko je Val leta 2015 zbolel za rakom grla, mu je Cher nesebično ponudila svojo hišo za goste in postala njegova glavna opora. Kilmer je nekoč opisal dramatičen trenutek, ko je Cher poiskala pomoč, ko je začel bruhati kri: "Cher je takoj skočila in prevzela zadeve v svoje roke." Spremljala ga je skozi težke terapije in operacije, ki so mu trajno poškodovale glas. Njena zavezanost prijatelju v stiski je bila absolutna, kar je utrdilo njun sloves enega najbolj plemenitih zvezdniških prijateljstev v zgodovini Hollywooda.

icon-expand Cher in Val Kilmer leta 1984 FOTO: Profimedia

Ganljivo slovo na družbenih omrežjih

Končno slovo od Vala Kilmerja je Cher pospremila z objavo na družbenih omrežjih: "Manjkal mi boš ... Bil si sijajen prijatelj, pogumen v boju z boleznijo."

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Kljub temu da sta se razšla kot ljubimca, sta ostala nerazdružljiva kot človeka. Val Kilmer je pred smrtjo Cher opisal s kratkim, a močnim stavkom: "Bivša punca. Za vedno prijateljica."

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