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Chrishell Stause in G Flip
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Po štirih letih je ljubezni konec: čustveni video je ganil oboževalce

N. Č.
29. 10. 2026 08.49
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Veljali sta za enega najbolj priljubljenih parov zadnjih let, zdaj pa sta sporočili žalostno novico. Razhod sta potrdili z ganljivo objavo, ki je raznežila oboževalce.

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Zvezdnica resničnostnega šova Selling Sunset Chrishell Stause in avstralska pevka G Flip sta po več kot štirih letih zveze sporočili, da se razhajata. Novica je presenetila številne oboževalce, saj sta še nedavno veljali za enega najbolj povezanih in zaljubljenih zvezdniških parov.

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Ganljivo sporočilo, polno čustev

Chrishell Stause je razhod potrdila v čustvenem videoposnetku na družbenih omrežjih. V njem je priznala, da je zanjo to zelo težko obdobje in da bo za vedno ohranila ljubezen do nekdanje partnerice. Ob tem je poudarila, da sta se odločili javni razhod izpeljati spoštljivo in brez medsebojnih obtoževanj.

Chrishell Stause in G Flip
Chrishell Stause in G Flip FOTO: Profimedia

Med govorom je postala vidno ganjena in celo dejala, da se počuti kot neuspešna, ker se je zveza končala drugače, kot si je predstavljala. Dodala je, da bo potrebovala čas, da predela dogajanje in se zaceli.

Kaj je pripeljalo do razhoda?

Po navedbah vira, ki je spregovoril za revijo People, naj bi bila ključni razlog za razhod velika geografska oddaljenost. Chrishell Stause živi v Los Angelesu, medtem ko je G Flip večino časa vezana na Avstralijo. Pogosta potovanja, dolgi leti in večtedenska obdobja brez osebnih srečanj naj bi sčasoma pustili posledice. Kriva naj bi bila torej razdalja.

Vir je za People še razkril, da sta si obe želeli družine, vendar nobena od njiju ni želela popolnoma spremeniti svojega življenja in se preseliti na drugo celino. Prav zaradi tega naj bi vse težje načrtovali skupno prihodnost.

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Ljubezen ni izginila

Kljub razhodu med njima očitno ni zamer. Tudi G Flip je v svoji izjavi poudarila, da bo Chrishell Stause vedno imela posebno mesto v njenem življenju ter da bo njune skupne spomine za vedno nosila v srcu.

Po besedah vira sta si še vedno zelo blizu in se globoko spoštujeta. Celo možnost ponovne zveze v prihodnosti naj ne bi bila povsem izključena, čeprav se želita trenutno osredotočiti predvsem nase in na svoje življenje.

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Njuna ljubezenska zgodba je trajala več kot štiri leta

Par je javno razkril svojo zvezo leta 2022, pozneje pa sta priredili tudi poročni obred, čeprav po poročanju medijev zakonske zveze nikoli nista uradno sklenili. V času zveze sta večkrat govorili tudi o želji po otrocih in skupni prihodnosti. Prav zato je novica o razhodu za številne oboževalce še toliko bolj presenetljiva.

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Viri: People, Yahoo Entertainment, Nine Entertainment, TMZ

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