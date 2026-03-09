Kdo je lepa Srbkinja, ki jo ljubi Christian Bale?

Christian Bale in njegova žena Sandra Sibi Blažić sta se 3. marca 2026 v New Yorku udeležila premiere filma "The Bride!" oziroma Nevesta!, v katerem Bale igra skupaj s številnimi drugimi znanimi igralci, kot so Jessie Buckley, Jake Gyllenhaal, Peter Sarsgaard in Penélope Cruz.

Navdušila z ujemajočim videzom

Oba sta se na rdeči preprogi pojavila v ujemajočih se črnih oblekah. Christian Bale je nosil črno obleko s klasičnimi črnimi čevlji, Sandra Blažić pa je izbrala črne telirane hlače in suknjič ter črne salonarje z bleščicami.

icon-expand Christian Bale in Sibi Blažić FOTO: Profimedia

Kako se je začela ljubezenska zgodba med Christianom in Sandro?

Christian Bale in Sandra Sibi Blažić sta poročena od leta 2000. Srečala sta se v 90. letih, ko je Blažićeva delala kot asistentka igralki Winoni Ryder, Baleovi soigralki iz filma "Majhne ženske" (1994), poroča People. Glede na intervju za Sydney Morning Herald iz leta 2012 je Bale izjavil, da pred srečanjem z Blažićevo "nikoli ni načrtoval poroke", predvsem zaradi ločitvenih zgodb v svoji družini. "Nikoli se nisem nameraval poročiti. V moji družini so bili vsi ločeni, zato nisem imel prav zdravih predstav o zakonu," je julija 2012 povedal za revijo Sydney Morning Herald in dodal: "Potem sem spoznal Sibi in nenadoma se mi je to zdela fantastična ideja."

Blažićeva pa je očitno le ujela njegovo srce in 29. januarja leta 2000 sta se poročila. Njun zakon, ki traja že več kot dve desetletji, velja za enega najstabilnejših in zasebnih v Hollywoodu, poroča People. To kaže na močno medsebojno zaupanje in sposobnost ohranjanja zasebnosti kljub igralčevi slavi. Kljub visokemu javnemu profilu Balea sta si vedno prizadevala ohranjati svojo zvezo in družino stran od medijskega obleganja, kar jima je omogočilo stabilno okolje za vzgojo njunih otrok in njun nadaljnji skupni razvoj.

icon-expand Christian Bale in Sibi Blažić FOTO: Profimedia

Ženi pripisuje številne zasluge za svoj uspeh

Christiana poznamo po številnih zahtevnih vlogah, ki pa so nemalokrat od njega zahtevale tako psihično kot tudi fizično transformacijo. "Resnično verjamem, da nečesa takega ne moreš praznovati brez partnerja, saj snemanje filmov vzame toliko časa," je povedal novinarjem, potem ko je leta 2011 osvojil nagrado Critics Choice Award za najboljšega stranskega igralca za vlogo v filmu Borec (The Fighter).

"V času najinega zakona je morala biti poročena s toliko različnimi liki ... Vem, da bi bilo to resnično nemogoče brez nje. Je tako dobra, močna ženska," je še dodal, poroča People.

Borec (The Fighter) Gre za večkrat nagrajeni biografski film o boksarju Mickyju Wardu in njegovemu starejšemu polbratu Dickyju Eklundu. Mickyja igra nihče drug kot Mark Wahlberg, v čevlje Dickyja Eklunda pa je stopil že omenjeni Christian Bale, ki ima neverjetno sposobnost, da se 'prelevi' v vsak lik posebej.

icon-expand Borec FOTO: VOYO

