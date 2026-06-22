Nastopila v prosojni obleki, a tokrat je bila videti popolnoma drugače

Odprtje novega predsedniškega centra Baracka Obame v Chicagu v četrtek, 18. junija, ni bilo le politično srečanje, temveč pravi glasbeni spektakel. Med vrsto zvezdniških nastopov je najbolj izstopala 45-letna Christina Aguilera, ki je zapela zimzeleno skladbo "What a Wonderful World".

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Gre za pesem, ki Baracku Obami pomeni ogromno, Aguilera pa je za to priložnost pripravila popolnoma nov aranžma, piše People. Njen nastop je bil ključen del otvoritvenega programa na kampusu, ki obsega 19,3 hektarja in je namenjen navdihovanju bodočih voditeljev, še dodajajo. Kot poročajo viri, je bil nekdanji predsednik vidno ganjen ob njeni interpretaciji.

icon-expand Christina Aguilera FOTO: Profimedia

Presenetila z izborom obleke

Modni poznavalci so hitro opazili pevkin izbor obleke. Christina je nosila obleko Prabal Gurung v prosojnem slogu z dolgo vlečko, kar je poudarilo njeno postavo in dodalo pridih visokega glamurja, piše Page Six. Dodala je minimalističen nakit, pričeska pa je bila urejena v elegantne valove. Takšen videz je bil v popolnem nasprotju z njenimi zadnjimi koncertnimi nastopi, kar kaže na prilagodljivost njene javne podobe glede na naravo dogodka. Nastopila je pred številno politično elito, vključno z družinama Clinton in Bush, kar je še dodatno poudarilo resnost njene modne izbire.

Kdo je še nastopil na dogodku?

Obama Presidential Center v Chicagu je vrata odprl v velikem slogu. Poleg Christine Aguilere so nastopili še Jennifer Hudson, John Legend, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Bono in The Edge iz skupine U2, Eddie Vedder, Marc Anthony, Tems, Common, Marsai Martin in The Roots, piše People.

icon-expand Christina Aguilera FOTO: Profimedia

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Ugibanja o estetskih posegih

V javnosti so se po njenem nastopu hitro pojavila ugibanja o tem, ali je Christina Aguilera svoj videz spremenila zgolj z ličili ali tudi s pomočjo estetskih posegov, piše Profimedia. Pri zvezdnikih so takšna vprašanja pogosta, saj se njihov videz pogosto spreminja zaradi profesionalnega make-upa, zahtev nastopov, svetlobnih učinkov ali naravnega staranja. Hkrati pa je res, da številni umetniki posegajo po različnih kozmetičnih tretmajih, kar dodatno spodbuja špekulacije.

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Christina je tudi sama v preteklosti že priznala, da je prestala določene estetske posege. Omenila je na primer polnila za ustnice in botoks, več o njenem spremenjenem videzu in izgubi teže pa si lahko preberete TUKAJ!

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