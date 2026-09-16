Nosečo jo je varal, njeno sporočilo pa bi morala slišati vsaka ženska

Danes slavna pevka o tej izkušnji govori precej bolj samozavestno. Njeno sporočilo ženskam pa je preprosto: 'če vas partner prevara, to še ne pomeni, da je z vami nekaj narobe'.

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Lepota nima nič s tem

Christina Milian je o propadu svojega zakona govorila v oddaji Let's Talk About Love, ki jo je vodila Niecy Nash. Ko je spregovorila o nezvestobi, je jasno povedala, da videz ženske ni zaščita pred prevaro. "Lepota nima nič s tem, da te nekdo prevara," je povedala. Dodala je, da ve, da naj bi ženske pogosto iskale svoj del krivde in se spraševale, kaj bi lahko naredile drugače. Sama je imela na to precej neposreden odgovor: meni, da je bila v vlogi žene in partnerice dobra. In prav ta misel je tista, ki je pomembna tudi danes. Ker po nezvestobi ženska pogosto ne začne najprej dvomiti vanj. Začne dvomiti vase.

icon-expand Christina Milian je iskreno spregovorila o varanju. FOTO: Profimedia

Christina je bila noseča, ko je zakon razpadal

Christina Milian in glasbeni producent Terius The-Dream Nash sta se poročila leta 2009. Njuna hčerka Violet se je rodila februarja 2010. Julija istega leta je The-Dreamov predstavnik potrdil, da se par razhaja, potem ko so se pojavile fotografije producenta v družbi njegove asistentke. Milianova je pozneje v sodnih dokumentih trdila, da jo je mož varal. Po poročanju takratnih medijev je bil razhod zanjo še posebej težak, saj je bila v času, ko so se začele dogajati ključne stvari, noseča z njuno hčerko. Njuna kratka zakonska zveza se je tako končala zelo hitro, poročila sta se leta 2009, razšla pa že naslednje leto.

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Ženska se po prevari pogosto vpraša: "Kaj je bilo narobe z mano?"

To je eden najbolj krutih delov nezvestobe. Partner lahko prevara, ženska pa začne analizirati sebe. Je bila premalo privlačna? Se je zredila? Je bila premalo zanimiva? Je bila premalo ljubeča? Je bilo z njunim spolnim življenjem kaj narobe? Bi morala biti bolj sproščena? Bi morala manj delati? Bi morala biti bolj pozorna nanj? Toda nezvestobe ni mogoče razložiti z eno samo lastnostjo partnerja, ki je bil prevaran. Raziskava, ki jo povzema Scientific American, je pri ljudeh, ki so priznali varanje, našla več različnih motivov: jezo, potrebo po dvigu samozavesti, pomanjkanje ljubezni, nizko zavezanost odnosu, željo po novosti, občutek zanemarjenosti, spolno željo in okoliščine. To pomeni tudi nekaj zelo pomembnega: prevara ni avtomatičen dokaz, da je bila druga oseba boljša od partnerice.

icon-expand Christina in Terius The-Dream Nash v času njune zveze. FOTO: Profimedia

Zakaj moški varajo?

Na to vprašanje ni mogoče odgovoriti z enim stavkom in tudi ni mogoče vseh moških postaviti v isti koš. Raziskave kažejo, da so razlogi za nezvestobo lahko povezani z nezadovoljstvom v odnosu, željo po novosti, potrebo po potrditvi, spolno željo, osebnostnimi značilnostmi ali trenutnimi okoliščinami. Ena raziskava, objavljena v Archives of Sexual Behavior, je pri moških med drugim ugotovila povezave med nezvestobo in nekaterimi značilnostmi spolnega vzburjenja ter vedenjem v negativnih čustvenih stanjih. Pri ženskah so bili med napovedniki pomembnejši tudi zadovoljstvo v odnosu ter skladnost spolnih pogledov in vrednot. Druga analiza pa je pokazala, da je lahko pri nekaterih ljudeh pomembna tudi potreba po potrditvi oziroma dvigu lastne samozavesti. Zato je vprašanje pogosto manj "Kaj je manjkalo njej?" in bolj "Kaj se je dogajalo v človeku, ki se je odločil za prevaro?" To pa seveda ne pomeni, da je varanje opravičljivo.Razlog lahko pojasni vedenje. Ne more pa ga opravičiti.

Največja nevarnost je, da ženska po prevari izgubi sebe

Po nezvestobi se lahko samozavest zelo hitro zamaje. Ženska se začne primerjati z drugo osebo. Ogleda si njene fotografije. Razmišlja, kaj ima druga, česar sama nima. Analizira partnerjeve besede. Išče trenutek, ko je šlo vse narobe. Toda tukaj je pomembna meja. Partnerjeva odločitev za varanje ni objektivna ocena vaše vrednosti. Če vas nekdo prevara, to ne pomeni, da ste manj lepi. Ne pomeni, da ste manj zanimivi. Ne pomeni, da niste dovolj dobri partnerica. In ne pomeni, da morate postati drugačna ženska, da se vam to ne bi več zgodilo. Raziskave o posledicah nezvestobe so pokazale, da lahko prevara povzroči precejšen psihološki stres, pri čemer ima samozavest pomembno vlogo pri tem, kako posameznik doživlja in predeluje posledice takšne izkušnje. Zato je po takšni izkušnji pomembno nekaj zelo preprostega, a pogosto zelo težkega: ločiti njegovo dejanje od svoje vrednosti.

"Bila sem dobra žena" je lahko zelo pomemben stavek

Prav zato je zanimivo, kar je povedala Christina Milian. Ni rekla, da je bila popolna. Ni rekla, da je bil njen zakon brez težav. Povedala pa je, da je bila po svojih besedah dobra žena in dobra partnerica in da lepota sama po sebi nima nič s tem, ali bo nekdo zvest. To je pomembna razlika. Včasih ženske po prevari skušajo najti popoln odgovor. Mislijo, da bodo, če ugotovijo, kaj so naredile narobe, lahko preprečile, da bi se jim to kdaj ponovilo. Toda v odnosu lahko naredimo marsikaj prav in še vedno nimamo popolnega nadzora nad odločitvami drugega človeka. Zvestoba je njegova odločitev. Tako kot je vaša odločitev, kaj boste storili, ko zvestobe ni več.

icon-expand Milianova je danes srečna v objemu drugega moškega. FOTO: Profimedia

Po koncu zakona je začela novo poglavje

Milianova je pozneje o izkušnji govorila kot o nečem, kar jo je okrepilo. Po dokončni ločitvi je povedala, da se počuti kot nova, močnejša in pripravljena na naslednje poglavje življenja. Danes je zato njena zgodba zanimiva predvsem zaradi sporočila, ki je veliko širše od hollywoodskega zakona. Ženska lahko doživi prevaro in še vedno ostane to, kar je bila prej. Lepa. Vredna ljubezni. Dovolj dobra. In predvsem, ni dolžna nositi sramu za odločitev, ki je ni sprejela ona.

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