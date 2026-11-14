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Christopher Walken z ženo
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Skupaj sta že skoraj 60 let, a nikoli nista imela otrok

N. Č.
14. 11. 2026 04.00
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Igralec Christopher Walken in njegova žena Giorgianne sta poročena že 57 let. Na rdeči preprogi v New Yorku sta znova dokazala trdnost svojega zakona. Preberite podrobnosti o njunem življenju in zakaj se nista odločila za otroke.

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Christopher Walken in njegova žena Giorgianne Walken sta poročena že 57 let, kar je v Hollywoodu prava redkost. Triinosemdesetletni igralec in njegova življenjska sopotnica sta se poročila leta 1969 in od takrat veljata za enega najbolj stabilnih parov v filmski industriji. 

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Kot navaja tuji medij Parade, sta zakonca pred kratkim skupaj obiskala pomemben družabni dogodek, kjer sta pritegnila veliko pozornosti fotografov in zbranih gostov. Kljub dolgoletnemu zakonu sta na rdeči preprogi delovala izjemno usklajeno in povezano, kar potrjuje trdnost njunega odnosa. Njun javni nastop je bil redek, a pomemben vpogled v njuno sicer skrbno varovano zasebno življenje, ki ga uspešno ohranjata stran od oči javnosti že več kot pet desetletij.

Christopher Walken z ženo
Christopher Walken z ženo FOTO: Profimedia

Udeležila sta se dobrodelnega dogodka

Zakonca sta se udeležila filmskega dobrodelnega dogodka, ki ga je organiziral Muzej moderne umetnosti (MoMA) v New Yorku. Glavni namen večera je bil počastiti delo priznanega filmskega režiserja Stevena Spielberga. Med poziranjem fotografom na rdeči preprogi sta se Christopher in Giorgianne objela in se držala za roke, kar je bil glavni razlog za navdušenje prisotnih. 

Christopher Walken ima bogato igralsko kariero

Christopher Walken ima za seboj izjemno bogato igralsko kariero, v kateri je odigral vrsto zelo različnih vlog. Po podatkih portala Parade je največje priznanje stroke in nagrado oskar prejel za svojo vlogo vietnamskega veterana v znanem filmu Lovec na jelene (The Deer Hunter) iz leta 1978. 

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Poleg resnih dramskih vlog se je izkazal tudi v komedijah. Gledalci ga najbolje poznajo po nastopih v uspešnicah, kot so Ujemi me, če moreš (Catch Me If You Can), Annie Hall, Prava romanca (True Romance) in Lovci na družice (Wedding Crashers)

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Kljub številnim filmskim nagradam in statusu igralske legende pa viri poudarjajo, da je njegova najljubša in najpomembnejša vloga v življenju vloga moža. Svoji ženi Giorgianne stoji ob strani že vse od njune poroke leta 1969, kar predstavlja temelj njegovega osebnega zadovoljstva.

Kljub dolgi zvezi, nikoli nista imela otrok

Pomemben podatek iz zasebnega življenja Christopherja in Giorgianne Walken je dejstvo, da par nikoli ni imel otrok. Kot poroča portal Parade, je igralec večkrat pojasnil razloge za to odločitev. 

Christopher Walken
Christopher Walken FOTO: AP

Glavni dejavnik je bil njegov izjemno natrpan delovni urnik, saj je zadnjih nekaj desetletij neprestano snemal filme. Walken je poudaril, da bi bilo imeti otroke ob takšnem tempu življenja in dela praktično nemogoče. Zakonca sta zato svoje življenje organizirala drugače. Namesto družinskega življenja z otroki sta se osredotočila na svoj odnos in delo, prosti čas pa najraje preživljata doma. Igralec je prav tako razkril, da z ženo izjemno rada preživljata čas v družbi svojih hišnih ljubljenčkov, ki so pomemben del njunega vsakdana.

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"Rad delam, kolikor se le da, saj nimam otrok, nimam konjičkov in ne počnem ničesar drugega," je leta 2005 dejal za revijo People in dodal: "In vesel sem, da nimam otrok. Imam dva brata, ki imata veliko otrok; pridejo k meni na obisk, jaz pa sem vedno zelo vesel, ko odidejo. Imam ženo – poročen sem že petintrideset let – in nekaj mačk, a jim lahko preprosto odprem vrata in gredo ven, tako da je to prav prijetno."

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Pogosto igra negativce, a njegovo življenje je mirno

Kljub temu da na filmu pogosto igra negativce, je življenje Christopherja Walkena v resnici zelo mirno in običajno. Igralec je velik ljubitelj mačk in rad preživlja čas v svojem domu izven mesta. To potrjuje tudi njegova izjava za revijo Interview magazine iz leta 2016, ki jo povzema portal Parade: "Igram toliko zlikovcev ter čudnih, težavnih ljudi. Sam nimam takšnega življenja. Živim na podeželju. Poročen sem že skoraj 50 let. Imam mačko." 

Namesto burnega zvezdniškega sloga sta si z ženo Giorgianne ustvarila stabilno okolje na podeželju, kjer v miru uživata v svojem dolgoletnem zakonu in družbi domačih živali.

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Vir: Parade, InStyle, Interview magazine

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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