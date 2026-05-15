Ločujeta se po 24 letih zakona

Igralka Chyler Leigh, ki je zaslovela s svojo vlogo v seriji Talenti v belem, je javno potrdila ločitev od moža Nathana Westa. Par, ki se je poročil leta 2002, je bil skupaj neverjetnih 26 let, njuna uradna zakonska zveza pa je trajala dobrih 24 let.
O razlogu za ločitev spregovorila v podkastu
Leighova je podrobnosti razhoda delila v podkastu Books That Changed My Life, kjer je voditelju Chrisu Collinsu zaupala, da je prišel trenutek, ko je bilo preprosto treba izpustiti odnos, piše Eonline. Kljub temu da sta si zgradila obsežno skupno zgodovino, sta se odločila, da bo za njun prihodnji mir in srečo njunih otrok najbolje, če gresta vsak svojo pot, saj so se njune osebne želje in vizije za prihodnost začele razhajati.
Odločitev ni bila sprejeta 'v trenutku'
Razhod 44-letne igralke in Nathana Westa ni bil nenaden spor, temveč premišljena odločitev. Chyler je razložila, da sta s soprogom preprosto ugotovila, da njuni interesi niso več usklajeni. "Raje vidim, da sva v dobrih odnosih, kot pa da gojiva zamero in jezo," je poudarila zvezdnica za podkast Books That Changed My Life, piše Eonline.
Pomembno vlogo pri odločitvi je igralo tudi spoznanje, da sta začela ponavljati vzorce družinskih travm, ki sta jih prinesla iz svoje mladosti, še dodajajo. Ker nista želela, da se to odraža na njunih otrocih, sta se strinjala, da je mirna ločitev najboljša rešitev za nadaljnje sostarševstvo in ohranitev spoštljivega odnosa.
Vir: eonline.com
