V skoraj prosojni obleki pokazala nosečniški trebušček

Med pariškim tednom mode se vsak dan zvrsti vrsta zvezdniških modnih trenutkov, a tokrat je mnoge najbolj navdušil videz ameriške pevke Ciare. Zvezdnica, ki z možem Russellom Wilsonom pričakuje četrtega skupnega otroka, je na gala dogodku Business of Fashion 500 prišla v opravi, ki je ni bilo mogoče spregledati.
V ospredju je bil nosečniški trebušček
Ciara je za večer izbrala oprijeto prosojno čipkasto obleko v črni barvi, pod katero je nosila spodnje perilo v enakem odtenku. Posebno pozornost je pritegnil njen že lepo zaobljen nosečniški trebušček, ki ga je obleka še dodatno poudarila.
Drzno modno kombinacijo je dopolnila s klasičnimi črnimi salonarji, elegantnim plaščem, ki ga je nosila prek ramen, in vpadljivo ogrlico v obliki križa. Celoten videz je deloval glamurozno, hkrati pa zelo samozavestno.
Ne boji se modnih tveganj
Pevka je že večkrat dokazala, da se tudi med nosečnostjo ne odreka modnim eksperimentom. Nasprotno, številni njeni videzi pogosto postanejo tema modnih medijev in družbenih omrežij.
Tokratni stajling je še en dokaz, da so nosečniški videzi danes vse prej kot dolgočasni. Mnoge zvezdnice namreč nosečnost vse pogosteje izkoristijo kot priložnost za drznejše modne izbire in poudarjanje svoje ženstvenosti.
Družina se bo kmalu povečala
Ciara in nekdanji igralec ameriškega nogometa Russell Wilson že vzgajata tri skupne otroke, hčerki Sienno in Amoro ter sina Wina. Pevka ima iz prejšnje zveze z raperjem Futurom tudi sina Futureja, piše Profimedia.
Novico o četrti nosečnosti sta zakonca razkrila letos, več pa si lahko preberete TUKAJ!
Vir: profimedia.si
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